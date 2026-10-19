Những con số biết nói của Tesla Roadster

Tesla vừa gây chú ý trên toàn thế giới khi chính thức phô diễn mẫu Roadster thế hệ mới thông qua hàng loạt màn trình diễn viễn tưởng.

Dù thông số tăng tốc 0-96 km/h trong 0,81 giây nghe có vẻ phi thường, đây vẫn mới chỉ là một mẫu xe thử nghiệm dạng concept và người dùng sẽ phải chờ tới năm 2028 mới có thể thấy bản thương mại đi vào sản xuất.

Những con số biết nói

Trong sự kiện vừa diễn ra, mẫu Roadster mới đã trình diễn khả năng chạy lên dốc thẳng đứng nhờ hệ thống quạt hút gầm tạo ra lực ép xuống gấp 2 lần trọng lực.

Nhờ sự hợp tác công nghệ với SpaceX, xe được trang bị 10 vòi phun khí nén lạnh lấy nguồn từ 2 bình chứa dung tích 600 lít, cho phép phương tiện thực hiện các pha lộn vòng trên không và hạ cánh an toàn.

Hệ thống vòi phun này cũng chính là chìa khóa giúp xe đạt mốc tăng tốc 0-96 km/h chỉ trong 0,81 giây.

10 vòi phun khí nén với 600 lít dung dịch lỏng là chìa khóa giúp chiếc Roadster bay và nhào lộn trên không. Ảnh: Tesla.

Theo Carscoops, về mặt kỹ thuật, phương tiện ứng dụng hoàn toàn công nghệ điều khiển điện tử không liên kết cơ khí (by-wire) cho cả hệ thống lái, phanh và ga. Cánh gió phía sau có khả năng điều chỉnh linh hoạt theo thời gian thực để tối ưu lực ép mặt đường.

Về thiết kế, Tesla Roadster mới rũ bỏ những đường cong của bản concept năm 2017 để chuyển sang ngôn ngữ góc cạnh, mang nhiều ảnh hưởng từ Cybertruck.

Chiếc xe cũng sở hữu các chi tiết hiện đại đến vô thực như gương chiếu hậu bị loại bỏ, vô lăng dạng yoke, cửa mở tự động kiểu cánh chim...

"Chúng tôi thực sự sẽ đưa mẫu xe này vào sản xuất thực tế", đại diện đội ngũ phát triển của Tesla đã chia sẻ ngay trên sân khấu.

Thế nhưng ngay trên website, Tesla cũng khẳng định dù sản xuất phiên bản bay, mẫu xe không được phép vận hành ở đường phố dân dụng, và chỉ nhận đặt mua cho nhóm khách hàng VIP được gửi thiệp mời.

Những khoảng trống thông tin

Bên cạnh những màn phô diễn mãn nhãn, Tesla lại hoàn toàn giữ kín các thông số vận hành cốt lõi như quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc, công suất mã lực, cấu hình động cơ hay dung lượng pin. Hãng công bố dải sản phẩm sẽ có 3 biến thể gồm Performance, Thrust và Rocket.

Bên dưới bảng thông tin về mẫu xe bay bản Rocket, Tesla khẳng định không thể dùng trong đường phố dân dụng. Ảnh: Tesla.

Trong đó, bản Thrust để đạt mốc tăng tốc dưới 1 giây có giá 250.000 USD, còn bản Rocket sở hữu khả năng "bay" là phiên bản một chỗ ngồi chỉ bán theo dạng thư mời đặc biệt.

Gần một thập kỷ kể từ lần đầu xuất hiện, điều khách hàng chờ đợi nhất lúc này không còn là những con số lý thuyết hay các pha nhào lộn trên không.

Việc Tesla có thể đưa chiếc "ôtô" này rời khỏi sân khấu thử nghiệm để thực sự bàn giao tới tay những người đặt cọc trước đó mới là bài kiểm tra năng lực lớn nhất của hãng xe điện Mỹ.