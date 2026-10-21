Những con số bất ngờ tại ĐHCĐ bất thường 2026 của PNJ: Lỗ 258 tỷ đồng quý III, cần huy động 8.000 tỷ đồng để tái cấu trúc

Doanh thu thuần đạt 6.995 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ; lợi nhuận gộp giảm 62%, còn 609 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản lỗ chưa bao gồm dự phòng tổn thất 7.071 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi kim cương.

Theo ban điều hành, riêng tháng 7, giá trị thu mua lại sản phẩm của khách hàng lên tới gần 6.000 tỷ đồng, gây áp lực lớn lên dòng tiền.

Tiền và tiền gửi giảm từ khoảng 3.700 tỷ đồng cuối tháng 6 xuống 770 tỷ đồng cuối tháng 9, trong đó có khoản vay 700 tỷ đồng từ Chủ tịch HĐQT Cao Thị Ngọc Dung.

PNJ dự kiến huy động khoảng 8.000 tỷ đồng, đồng thời trình phương án phát hành riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu.

Công ty đặt mục tiêu có lãi trở lại từ năm 2027, với lợi nhuận sau thuế dự kiến 100 tỷ đồng, tăng lên 1.600 tỷ đồng vào năm 2029, tùy thuộc khả năng huy động vốn và triển khai tái cấu trúc.