Những con số ấn tượng mùa giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội lớn nhất lịch sử

Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội - An ninh Thủ đô bước sang mùa thứ 25

25: Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội do Báo An ninh Thủ đô khởi xướng phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở VHTTDL Hà Nội tổ chức từ năm 2000, đến nay đã bước sang mùa thứ 25.

130: Mùa 2026 này, giải đón kỷ lục mới về số lượng khi có tới 130 đội bóng đến từ 130 trường THPT trên địa bàn thành phố đăng ký tham gia tranh tài.

2080: Là tổng số cầu thủ đăng ký tham dự mùa giải kỷ lục 2026 này, bên cạnh 130 huấn luyện viên, và dự kiến là hàng chục vạn lượt cổ động viên từ 130 trường đến sân cổ vũ các lượt trận.

64: Các đội được chia vào 32 bảng đấu (gồm 30 bảng 4 đội và 2 bảng 5 đội), thi đấu vòng tròn một lượt chọn ra đội nhất, nhì vào vòng đấu loại trực tiếp, tổng cộng có 64 đội được đi tiếp.

264: Giải đấu dự kiến tranh tài trong gần 3 tháng, với tổng cộng 264 trận đấu.

Mùa giải 2026 sẽ có 8 trang phục thi đấu khác nhau

8: Mùa giải 2026 có tới 8 bộ trang phục thi đấu, thay vì 4 bộ như truyền thống. Đây cũng là nét mới của mùa giải kỷ niệm 25 năm, bên cạnh các giải thưởng hiện vật như quả bóng vàng, chiếc giày vàng, găng tay vàng...

17: Trong lịch sử 24 mùa đã qua, có 17 đội từng giành chức vô địch. THPT Xuân Mai hiện là đương kim vô địch.

THPT Xuân Mai là nhà vô địch gần nhất - mùa 2025

4: THPT Trần Quốc Tuấn là đội giàu thành tích nhất giải với 4 lần vô địch 2008, 2014, 2015, 2016.

3: THPT Trần Quốc Tuấn đồng thời là đội đầu tiên và duy nhất tới lúc này lật hat-trick vô địch 2014, 2015, 2016