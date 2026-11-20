Trụ sở TAND khu vực 3 - Lạng Sơn. (Ảnh: Trương Hiếu)

Án tăng, tỷ lệ giải quyết vẫn vượt chỉ tiêu

Trong năm công tác 2026, TAND khu vực 3 - Lạng Sơn phải giải quyết 726 vụ, việc, tăng 56 so với năm trước. Trong số này có 718 vụ, việc thụ lý mới và 8 vụ chuyển sang từ kỳ trước.

Kết thúc năm công tác, đơn vị giải quyết 723 vụ, việc, đưa tỷ lệ giải quyết từ 98,8% lên 99,6%. Bên cạnh việc theo dõi tiến độ qua giao ban, đơn vị triển khai đợt thi đua cao điểm “90 ngày giải quyết đơn, án” từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 9/2026.

TAND khu vực 3 - Lạng Sơn xét xử lưu động vụ án sử dụng trái phép chất ma túy.

Ở lĩnh vực hình sự, Tòa án giải quyết 123/124 vụ, trong đó đưa ra xét xử 120 vụ với 267 bị cáo. Các vụ án về ma túy chiếm hơn một phần ba số án hình sự thụ lý. Cùng với xét xử tại trụ sở, đơn vị phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và chính quyền địa phương tổ chức 10 phiên tòa lưu động, gấp đôi chỉ tiêu đăng ký. Ba phiên diễn ra tại các trường THPT trên địa bàn, giúp học sinh tìm hiểu pháp luật qua những vụ án cụ thể.

Ngày 26/11/2025, TAND khu vực 3 - Lạng Sơn phối hợp với VKSND cùng khu vực và Phân trại tạm giam Bình Gia xét xử trực tuyến 4 vụ án hình sự, kết hợp rút kinh nghiệm.

Với án dân sự, đơn vị giải quyết 133/135 vụ. Tranh chấp quyền sử dụng đất chiếm 37 vụ, hơn một phần tư số án dân sự thụ lý. Đối với các vụ tranh chấp quyền sử dụng đất, thừa kế hoặc hợp đồng tín dụng có tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, Tòa án tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ và định giá tài sản.

Khi việc thu thập chứng cứ gặp khó khăn hoặc phải chờ ý kiến của cơ quan chuyên môn, tiến độ giải quyết hồ sơ cũng bị ảnh hưởng.

Hòa giải thành công nhiều vụ ly hôn

Tòa án giải quyết toàn bộ 401 vụ, việc hôn nhân và gia đình, chủ yếu là yêu cầu ly hôn và tranh chấp về nuôi con. Trong 276 vụ hòa giải thành, có 9 trường hợp vợ chồng đoàn tụ và 267 vụ được Tòa án công nhận sự thỏa thuận của các đương sự.

Với những người đã quyết định chia tay, việc thống nhất được người trực tiếp nuôi con và cách chăm sóc con sau ly hôn có thể giúp gia đình sớm ổn định cuộc sống.

Người dân cũng có thể lựa chọn hòa giải ngay từ giai đoạn tiếp nhận đơn. Trong 124 trường hợp lựa chọn hòa giải, đối thoại tại Tòa án, các hòa giải viên đã giải quyết 95 trường hợp, hòa giải thành 37 trường hợp.

Tính chung cả hòa giải tại Tòa án và hòa giải trong tố tụng, đơn vị hòa giải thành 350/631 vụ, việc, đạt 55,5%. Kết quả này giảm nhẹ so với năm trước, cho thấy dư địa để đơn vị tiếp tục cải thiện công tác hòa giải trong năm 2027.

Rút kinh nghiệm từ phiên tòa, đổi mới từ khâu tiếp nhận đơn

Trong năm, TAND khu vực 3 - Lạng Sơn tổ chức 31 phiên tòa rút kinh nghiệm, vượt 13 phiên so với chỉ tiêu đăng ký. Một phiên được kết nối trực tuyến với các điểm cầu của Tòa án hai cấp.

Sau mỗi phiên, đơn vị tổ chức họp để phân tích những thiếu sót trong quá trình xét xử. Việc trao đổi trên từng vụ án cụ thể giúp Thẩm phán, Thư ký nhìn lại cách chuẩn bị hồ sơ, đánh giá chứng cứ và xử lý tình huống tại phiên tòa.

Bà Hoàng Thị Thu Hường, Chánh án TAND khu vực 3 - Lạng Sơn. (Ảnh: Trương Hiếu)

Báo cáo tổng kết ghi nhận 27 vụ phải gia hạn thời hạn chuẩn bị xét xử. Có một vụ bị hủy theo thủ tục giám đốc thẩm và sáu vụ bị sửa do nguyên nhân chủ quan, tương ứng tỷ lệ 0,97%.

Một số hồ sơ còn thiếu sót ở khâu xác định yêu cầu khởi kiện, đôn đốc cung cấp tài liệu, chứng cứ hoặc rà soát văn bản tố tụng. Đây là những khâu đơn vị sẽ tập trung chấn chỉnh, nhất là với các vụ án phức tạp, tạm đình chỉ hoặc khiếu kiện kéo dài.

Chia sẻ với phóng viên Báo Công lý, bà Hoàng Thị Thu Hường, Chánh án TAND khu vực 3 - Lạng Sơn, cho biết: “Đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của TAND tối cao, TAND tỉnh Lạng Sơn, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị tại địa phương. Sự đồng hành ấy giúp tập thể cán bộ, công chức thêm vững tin, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và chủ động đổi mới để giải quyết án nhanh hơn, nâng cao chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.”

Việc đổi mới thủ tục tư pháp bắt đầu từ khâu người dân tiếp xúc với Tòa án. Trong năm, đơn vị ghi nhận 689 lượt công dân đến làm thủ tục khởi kiện và bố trí cán bộ trực tiếp hướng dẫn. Cùng với tiếp nhận tại trụ sở, Tòa án triển khai nhận đơn khởi kiện qua Cổng dịch vụ công.

Dữ liệu thụ lý và giải quyết của toàn bộ vụ án được cập nhật trên phần mềm nghiệp vụ, giúp bộ phận hành chính tư pháp theo dõi tiến độ hồ sơ và báo cáo lãnh đạo đơn vị hằng tuần.

Công nghệ cũng được sử dụng trong hoạt động xét xử. Đơn vị tổ chức 18 phiên tòa hình sự trực tuyến, gấp đôi chỉ tiêu đăng ký, với điểm cầu trung tâm tại phòng xét xử và điểm cầu thành phần tại phân trại tạm giam.

Trong kỳ, Tòa án cũng công bố 182 bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật thuộc diện công bố để người dân tra cứu.

TAND khu vực 3 - Lạng Sơn trao quà Tết Bính Ngọ 2026 cho người nghèo và các hộ đặc biệt khó khăn tại xã Tân Văn trong chương trình “Kết nối yêu thương”.

Năm 2027, TAND khu vực 3 - Lạng Sơn đặt mục tiêu giải quyết 100% vụ, việc trong thời hạn luật định và nâng tỷ lệ hòa giải thành. Đơn vị sẽ tập trung tháo gỡ vướng mắc ở những hồ sơ phức tạp, kiểm tra kỹ bản án, quyết định trước khi ban hành và đẩy mạnh nộp đơn, tống đạt trực tuyến để người dân thuận tiện hơn khi thực hiện thủ tục.