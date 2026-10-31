Những con đường rộng mở từ lòng dân

Sau hiến đất, nhiều tuyến đường ở phố Hoằng Quang được mở rộng khang trang, sạch đẹp.

Đưa chúng tôi đi thăm tuyến đường đang được mở rộng, Bí thư chi bộ phố Hoằng Long Lê Khắc Viễn phấn khởi: “Tuyến đường này nằm cạnh trường tiểu học, vốn chỉ rộng 2,5m nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa và giờ cao điểm đưa đón các cháu học sinh. Để mở rộng tuyến đường, chi bộ phố đã đẩy mạnh tuyên truyền để Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc hiến đất. Chẳng lâu sau đó, các hộ đã tự nguyện tháo dỡ công trình để mở rộng tuyến đường được lên 4m. Không chỉ hiến đất, người dân còn tự bỏ kinh phí xây dựng lại cổng, tường rào, nhưng bà con ai cũng phấn khởi”.

Dù tuổi đã cao, bà Nguyễn Thị Sinh, công dân phố Hoằng Long vẫn sẵn lòng tháo dỡ một phần mái nhà, tự nguyện hiến 13m2 đất để mở rộng lối đi chung. “Tôi sống một mình nên việc tháo dỡ nhà cửa không dễ dàng. Nhưng nghĩ đến con đường rộng rãi, sạch đẹp, mình và mọi người đi lại thuận tiện hơn, thì hiến đất là việc tôi nên làm”, bà Sinh chia sẻ.

Với sự đồng thuận cao trong Nhân dân, từ đầu năm đến nay, phố Hoằng Long đã và đang mở rộng được 3 tuyến đường. Theo Bí thư chi bộ Lê Khắc Viễn, điều đáng quý không chỉ nằm ở những mét đường được mở rộng, mà còn ở tấm lòng của người dân khi sẵn sàng gác lại lợi ích riêng, chung tay vì lợi ích cộng đồng.

Về phố Hoằng Quang những ngày này, phong trào hiến đất mở đường giao thông diễn ra nhộn nhịp. Nhà thì xây dựng lại tường rào sau khi đã hiến đất, nhà xây dựng lại cổng, nhà xây dựng lại quán bán hàng... Chia sẻ về việc làm ý nghĩa này, bà Trần Thị Thanh cho biết: “Nhà tôi có hai mặt tiền đều bị ảnh hưởng nên gia đình đã phá dỡ một phần mái nhà, toàn bộ tường rào và cả chuồng nuôi gà để hiến đất, với tổng diện tích 24m2. Do phần đất hiến kéo dài, móng nhà lại cao, làm lại rất nhiều công nên Nhân dân dọc tuyến đường đã góp sức cùng gia đình tôi xây dựng lại công trình. Đường thông, hè thoáng, phố xá sạch đẹp nên gia đình tôi rất đồng tình ủng hộ”.

Những người tiên phong như bà Thanh đã góp phần làm thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần tự nguyện của Nhân dân trong phố. Theo đó, gần 100 hộ dân phố Hoằng Quang đã phá dỡ công trình để hiến gần 800m2 đất làm 3 tuyến đường. Đằng sau những con đường đang dần rộng mở là mồ hôi, công sức và tinh thần đoàn kết của đội ngũ cán bộ, đảng viên cùng người dân địa phương. Tổ trưởng tổ dân phố Hoằng Quang Nguyễn Văn Bằng cho biết: “Để triển khai thành công, phố đã rà soát thực trạng hệ thống giao thông, xác định những tuyến đường cần nâng cấp, mở rộng, sau đó tổ chức họp dân để tuyên truyền và báo cáo UBND phường. Với cách làm bài bản, dân chủ, lấy sự đồng thuận của Nhân dân làm nền tảng, từ nay đến cuối năm, phố Hoằng Quang tiếp tục vận động Nhân dân hiến đất, mở rộng thêm 4 tuyến đường nữa, từng bước hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông trên địa bàn”.

Thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về vận động Nhân dân hiến đất, đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông khu vực nông thôn, đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại, phường Nguyệt Viên thống nhất quan điểm “lấy việc vận động Nhân dân hiến đất là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện”. Trên cơ sở đó, Đảng ủy phường thống nhất chủ trương, chính quyền chủ động triển khai, MTTQ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân. Tại các tổ dân phố, chi bộ, ban cán sự và ban công tác mặt trận thống nhất phương pháp, cách làm, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Bà Nguyễn Thị Thúy Quyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Nguyệt Viên cho biết: “Với 297 hộ tự nguyện hiến 3.775m2 đất, kinh nghiệm của phường là phải thực hiện tốt dân chủ ngay từ khi chuẩn bị dự án, từ công khai chủ trương, mục tiêu, quy mô, phạm vi, tổng mức đầu tư và những tác động đến đất đai, tài sản, đời sống của người dân. Đồng thời, tổ chức hội nghị để Nhân dân được biết, được bàn và tham gia ý kiến. Sau đó, MTTQ và ban công tác mặt trận tiếp tục sâu sát cơ sở, lắng nghe, nắm bắt những vấn đề người dân còn băn khoăn để phối hợp tuyên truyền, giải thích kịp thời. Khi được cung cấp thông tin đầy đủ, được tham gia bàn bạc và hiểu rõ lợi ích thiết thực của công trình đối với cộng đồng cũng như chính gia đình mình, người dân sẽ tự nguyện đồng thuận, chung sức thực hiện”.

Chỉ thị số 24-CT/TU ở Nguyệt Viên không chỉ mở rộng những tuyến đường mà còn gắn chặt lòng dân, củng cố thêm mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với dân. Đây là nền tảng quan trọng để phường tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cải tạo, nâng cấp hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, khớp nối với các khu đô thị mới đang hình thành trên địa bàn phường.