Những con đường mở lối sinh kế ở Pà Cò

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo và xã Pà Cò kểm tra, nghiệm thu các đoạn đường.

Kết nối nơi ở với vùng sản xuất

Những ngày này, Pà Cò đang bước vào mùa thu hoạch cà chua, su su, ớt, bắp cải... Trên những tuyến đường bê tông mới, việc đi lại và vận chuyển nông sản từ khu sản xuất về các xóm thuận lợi hơn.

Cùng đoàn công tác của Sở Dân tộc và Tôn giáo về nghiệm thu, bàn giao các công trình cơ sở hạ tầng, chúng tôi đến xóm Xà Lĩnh khi con đường vào khu sản xuất đã được bê tông hóa. Giữa mùa thu hoạch, tuyến đường mới càng cho thấy rõ ý nghĩa đối với đời sống và sản xuất của người dân.

Xà Lĩnh hiện có 239 hộ. Ông Sùng A Lư - Trưởng xóm Xà Lĩnh chia sẻ: “Trước đây là đường đất nên mỗi khi thu hoạch ngô, việc vận chuyển rất khó khăn. Nay có đường mới, người dân đi vào vùng sản xuất thuận lợi hơn, tạo điều kiện trồng đa dạng các loại rau, quả”.

Con đường vào khu sản xuất xóm Xà Lĩnh dài 309m, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp C, nền đường rộng 4,5m, mặt đường rộng 4m; kết cấu bằng bê tông xi măng, có hệ thống rãnh và công trình thoát nước ngang tuyến. Với người dân vùng cao, những thông số kỹ thuật ấy được cụ thể hóa bằng những chuyến đi nương thuận tiện hơn, vận chuyển nông sản bớt vất vả.

Điều này càng có ý nghĩa với Pà Cò, địa bàn có diện tích tự nhiên 115,764km2, dân số 11.544 người; đồng bào dân tộc Mông chiếm 65,05%, dân tộc Thái chiếm 20,8%. Địa hình chia cắt, giao thông còn khó khăn, sinh kế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông - lâm nghiệp. Vì vậy, mỗi tuyến đường được bê tông hóa không chỉ cải thiện việc đi lại mà còn tạo thêm điều kiện để người dân tổ chức sản xuất, vận chuyển vật tư và nông sản.

Câu chuyện tương tự có thể thấy ở xóm Thung Mặn. Xóm hiện có 215 hộ và được hỗ trợ 2 đoạn đường dân sinh. Ông Giàng A Lềnh - Trưởng xóm Thung Mặn cho biết: “Những đoạn đường được đầu tư đã góp phần cải thiện điều kiện đi lại của người dân”.

Gia đình anh Sùng A Dông phấn khởi khi những đoạn đường mới được mở, nông sản của gia đình tiêu thụ thuận lợi và được giá hơn.

Cùng với từng bước hoàn thiện hạ tầng, sản xuất nông nghiệp ở Pà Cò cũng có những chuyển dịch. Người dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng đáp ứng nhu cầu thị trường, thực hiện các chính sách phát triển sản xuất. Trong quá trình đó, giao thông thuận lợi trở thành điều kiện quan trọng để đưa vật tư vào vùng sản xuất và vận chuyển sản phẩm sau thu hoạch.

Chung sức mở đường

Những tuyến đường ở Pà Cò được triển khai trên địa bàn vùng cao, vì vậy cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, sự đồng thuận của người dân có ý nghĩa quan trọng. Đồng chí Sùng A Chênh - Bí thư Đảng ủy xã Pà Cò thông tin: “Trong quá trình triển khai các công trình, chính quyền địa phương cùng người có uy tín đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất làm đường”.

Khi hiểu những công trình được đầu tư phục vụ chính nhu cầu đi lại, sản xuất và đời sống của cộng đồng, người dân đồng thuận nhường đất, tạo mặt bằng. Từ sự chung sức ấy, những lối đi phục vụ sinh hoạt và sản xuất từng bước được mở rộng, bê tông hóa, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông ở các xóm vùng cao.

Thực hiện Quyết định số 902/QĐ-UBND ngày 23/4/2025 của UBND tỉnh Hoà Bình cũ về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí cải tạo, nâng cấp các công trình cơ sở hạ tầng hai xã Hang Kia và Pà Cò (nay là xã Pà Cò), Sở Dân tộc và Tôn giáo đã hoàn thành tổ chức thi công 8 công trình cơ sở hạ tầng với tổng giá trị khoảng 9,9 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội 2 xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu, giai đoạn 2021-2025.

Các công trình gồm: Đường giao thông nội xóm Xà Lĩnh dài 400m với 3 tuyến; đường giao thông nội xóm Pà Háng Lớn dài 334,61m; đường giao thông nội xóm Pà Cò Lớn dài 253,02m với 2 tuyến; đường giao thông nội xóm Chà Đáy dài 275,17m với 2 tuyến; đường vào khu sản xuất xóm Xà Lĩnh dài 309m; đường giao thông nội xóm Pà Cò 1 dài 502,55m; đường giao thông nội xóm Hang Kia dài 450m và đường giao thông nội xóm Thung Mặn dài 539,34m.

Phần lớn các tuyến được thiết kế bám theo đường hiện có, cải tạo những đoạn cần thiết để bảo đảm các chỉ tiêu kỹ thuật. Mặt đường kết cấu bê tông xi măng, có hệ thống thoát nước và báo hiệu đường bộ theo quy định.

Các công trình được đầu tư gắn với những lối đi phục vụ trực tiếp sinh hoạt và sản xuất hằng ngày, qua đó tạo thêm điều kiện để hạ tầng phát huy hiệu quả trong đời sống.

Để những con đường phát huy giá trị lâu dài

Tại chương trình nghiệm thu, lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo, chính quyền địa phương cùng các đơn vị thực hiện dự án đã trực tiếp kiểm tra các công trình. Qua kiểm tra, các nhà thầu thi công thực hiện đúng hồ sơ xây dựng được duyệt; chất lượng công trình bảo đảm các tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn Việt Nam và quy định hiện hành của Nhà nước.

Các đơn vị và địa phương kiểm tra, nghiệm thu công trình đường giao thông.

Đến nay, các công trình đủ điều kiện nghiệm thu, được bàn giao đưa vào sử dụng. UBND xã Pà Cò tiếp nhận quản lý để các công trình tiếp tục phục vụ đời sống, sản xuất của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hùng Cường - Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết: “Việc đầu tư, cải tạo hạ tầng giao thông tại Pà Cò hướng trực tiếp tới nhu cầu thiết thực của người dân, nhất là đi lại và phục vụ sản xuất. Khi các tuyến đường được hoàn thành, đưa vào sử dụng, địa phương cần quản lý, khai thác hiệu quả để công trình phát huy giá trị lâu dài, góp phần cải thiện đời sống và tạo thêm điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn”.

Từ Xà Lĩnh đến Thung Mặn và các xóm vùng cao, những tuyến đường bê tông từng bước kết nối nơi ở với vùng sản xuất. Đường thuận lợi hơn, việc đi nương, vận chuyển nông sản cũng bớt nhọc nhằn. Quan trọng hơn, từ những công trình hạ tầng thiết thực, người dân có thêm điều kiện tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và cải thiện đời sống.