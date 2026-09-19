Những con đường mở lối phát triển vùng khó Lâm Đồng

Giao thông tại những vùng đặc biệt khó khăn của Lâm Đồng được từng bước cải thiện (Trong ảnh là khu vực xã Đam Rông 3)

Những con đường động lực

Từ một tuyến đường đất hiện hữu, công trình giao thông nội vùng thôn 12 đang tạo thêm kết nối giữa khu dân cư và khu vực sản xuất ở xã Quảng Hòa.

Tuyến đường dài hơn 1,24 km được bê tông hóa với tổng vốn 2,4 tỷ đồng từ chương trình mục tiêu quốc gia đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Công trình giao thông nội vùng thôn 12, xã Quảng Hòa được nâng cấp từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Theo Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa Hoàng Trung Diện, công trình được khảo sát, thiết kế phù hợp với hiện trạng tuyến đường và nhu cầu đi lại của người dân. Sau khi hoàn thành, tuyến đường góp phần nâng cao khả năng kết nối giao thông nội vùng, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Quảng Hòa là xã đặc biệt khó khăn của Lâm Đồng với hạ tầng giao thông còn nhiều hạn chế. Nhiều tuyến đường đã xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu.

Quảng Hòa là xã đặc biệt khó khăn của Lâm Đồng với hạ tầng, đặc biệt là giao thông còn nhiều hạn chế (Trong ảnh là tuyến đường qua khu vực trung tâm xã)

Những công trình giao thông nông thôn như tuyến đường thôn 12 góp phần cải thiện kết nối giữa khu dân cư và khu vực sản xuất, tạo thêm điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Giao thông là một trong những ưu tiên của địa phương trong đầu tư hạ tầng. Xã tiếp tục kiến nghị bố trí nguồn lực để từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, phục vụ đời sống và sản xuất của người dân. Chủ tịch UBND xã Quảng Hòa Hoàng Trung Diện

Tại xã đặc biệt khó khăn khác là Đam Rông 4, hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư bằng nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia. Trong năm 2025 - 2026, xã được đầu tư 3 công trình giao thông nông thôn có tổng chiều dài hơn 1,6 km với tổng kinh phí hơn 4,1 tỷ đồng.

Điểm chung của những công trình này là quy mô không quá lớn. Tuy nhiên, tác động của chúng gắn trực tiếp với đời sống người dân. Ở những địa bàn có dân cư phân tán, địa hình phức tạp và sản xuất còn phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, giao thông là một trong những điểm nghẽn lớn.

Tuyến đường vào khu sản xuất Chiêng Cao Cil Múp (giai đoạn 1) của xã Đam Rông 4 đã hoàn thành, góp phần tạo điều kiện cho người dân đi lại thuận tiện hơn

Theo Bí thư Đảng ủy xã Đam Rông 4 Trần Phú Vinh, trong điều kiện địa phương còn nhiều khó khăn, những tuyến đường được cứng hóa sẽ giúp người dân đi lại thuận lợi hơn.

Khi phương tiện có thể tiếp cận khu sản xuất, chi phí vận chuyển được giảm, nông sản có điều kiện tiếp cận thị trường thuận lợi hơn. Đường giao thông cũng tạo điều kiện để người dân tiếp cận trường học, cơ sở y tế và các dịch vụ thiết yếu.

Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm

Quảng Hòa và Đam Rông 4 đều là những xã đặc biệt khó khăn (khu vực III) của tỉnh Lâm Đồng. Điểm chung của 2 địa phương này là có địa bàn rộng và địa hình phức tạp, dân cư phân tán và đông đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở hạ tầng, đặc biệt là giao thông còn hạn chế. Thực tế này đặt ra yêu cầu lựa chọn công trình sát với nhu cầu thực tế và khả năng phát huy hiệu quả của từng địa bàn.

Hạ tầng giao thông tại xã Quảng Hòa còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng tới việc đi lại của người dân và con em đến trường

Theo Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng Lê Quang Dần, đầu tư giao thông tại vùng khó cần được đặt trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội. Việc lựa chọn công trình không chỉ dựa vào nhu cầu trước mắt mà cần tính đến khả năng kết nối các khu dân cư, vùng sản xuất và các công trình thiết yếu.

Ông Dần cho biết, hiện nay, việc phân cấp, phân quyền và nguồn lực đã được giao về cho các xã. Tùy vào tình hình thực tế của mình, các địa phương cần ưu tiên đầu tư, tránh dàn trải và gắn hạ tầng giao thông với vùng sản xuất, thị trường.

Hạ tầng giao thông là tiêu chí được nhiều địa phương ở vùng đặc biệt khó khăn của Lâm Đồng quan tâm đầu tư

Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Lâm Đồng Bùi Ngọc Sơn cho rằng đầu tư một tuyến đường chỉ là bước đầu. Hiệu quả lâu dài phụ thuộc vào khả năng khai thác công trình, tổ chức sản xuất và kết nối thị trường sau đầu tư.

Tại các xã vùng khó, khi giao thông được cải thiện, các mô hình sản xuất, sinh kế và phát triển kinh tế địa phương cũng có thêm điều kiện để mở rộng.

Giao thông được cải thiện sẽ góp phần khắc phục khó khăn, mở lối cho vùng đặc biệt khó khăn của Lâm Đồng

Theo Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng Dương Khắc Mai, tại các địa phương vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, hạ tầng giao thông hiện còn thiếu và yếu. Trong điều kiện tỉnh có diện tích rộng, nguồn lực còn hạn chế, các địa phương phải rà soát nhu cầu và chọn những công trình thực sự cần thiết, có khả năng tạo tác động lan tỏa.

Theo ông Mai, nguồn lực đầu tư cần được tập trung, tránh dàn trải và trùng lặp. Các công trình phải bảo đảm chất lượng, phát huy hiệu quả lâu dài và gắn với những nhu cầu thiết yếu của người dân. Đối với các dự án đã hoàn thành, công tác quản lý, kiểm tra và duy tu định kỳ cũng cần được quan tâm để bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Giá trị của những con đường không nằm ở quy mô đầu tư, mà ở hiệu quả kết nối và những cơ hội phát triển chúng tạo ra cho người dân. Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH Lâm Đồng Dương Khắc Mai