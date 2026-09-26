Những con đường làm nên ký ức Nha Trang

Ở Nha Trang, có những con đường chỉ cần nhắc đến một điều quen thuộc là người ta đã hình dung ra nơi ấy. “Đường biển”, “phố Tây”, “phố ốc”, “đường đồ điện nước”... Những cách gọi không có trên bản đồ nhưng đã trở nên quen thuộc trong đời sống, được hình thành từ nhịp buôn bán, những món ăn, dịch vụ và thói quen sinh hoạt qua năm tháng. Mỗi con đường, mỗi góc phố vì thế mang một dấu ấn riêng, góp vào ký ức về một Nha Trang vừa sôi động, vừa gần gũi.

Nếu chọn một con đường để nhớ về Nha Trang, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến đường Trần Phú (phường Nha Trang), con đường chạy men theo biển xanh. Buổi sáng, những người dân thong thả đi bộ, đạp xe trong gió biển. Tiếng xe chạy hòa cùng tiếng sóng, hàng cây ven đường lay nhẹ trong gió. Buổi chiều, bãi biển đông dần lên, trẻ em nô đùa, du khách tìm một góc ngắm mặt trời lặn. Khi phố xá lên đèn, các khách sạn, nhà hàng ven đường sáng rực, phản chiếu xuống dòng xe nối dài tạo nên nhịp sống rộn ràng về đêm. Những ngày có sự kiện, quảng trường lại rộn ràng tiếng nhạc, ánh sáng và bước chân người qua lại.

Đường Trần Phú. Ảnh: VƯƠNG MẠNH CƯỜNG

Con đường khi ấy không chỉ là tuyến giao thông chạy dọc bờ biển mà còn trở thành một phần không gian sinh hoạt của phố biển. Chỉ cần nghe gọi “đường biển” là đã biết đó là nơi nào. Người dân đi bộ, tập thể dục; khách du lịch tìm đến để ngắm biển, chụp ảnh. Với nhiều người, đường Trần Phú không chỉ là một tuyến đường trên bản đồ mà còn là nơi bắt đầu đón bình minh, hay đón những cơn gió biển cuối ngày.

Từ đường Trần Phú đi sâu vào trung tâm là một Nha Trang khác, trẻ trung, nhiều màu sắc và luôn có những vị khách từ phương xa. Các đường Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật, Nguyễn Thị Minh Khai, Biệt Thự (phường Nha Trang)... từ lâu được nhiều người quen gọi là “phố Tây”. Khách sạn, nhà hàng, quán bar, cửa hàng lưu niệm, spa nối nhau trên các tuyến phố, tạo nên một không gian du lịch nhộn nhịp giữa lòng phố biển. Có những đoạn đường chỉ cần nhìn những biển hiệu nhiều ngôn ngữ hay bắt gặp từng nhóm du khách kéo vali trên vỉa hè, người ta đã biết mình đang ở giữa khu phố phục vụ khách quốc tế. Dòng khách thay đổi, phố cũng thay đổi. Những bảng hiệu từng dày đặc tiếng Nga nay xen thêm nhiều ngôn ngữ khác. Những thay đổi ấy khiến phố Tây luôn mang dáng vẻ chuyển động. Hôm nay, có thể xuất hiện một cửa hàng mới, một món ăn mới; ngày mai lại có thêm một bảng hiệu khác. Tuy vậy, không khí nhộn nhịp, cởi mở của khu phố vẫn là dấu ấn khiến nhiều người nhớ đến nơi này.

Đến đường Tháp Bà (phường Bắc Nha Trang), người ta lại bắt gặp một Nha Trang đậm vị hơn. Con đường dẫn về phía Di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Pô Nagar từ lâu đã có nhiều hàng quán hải sản và những món ăn bình dân của phố biển. Buổi chiều, ánh đèn từ các quán ăn bắt đầu sáng lên, tiếng gọi món, tiếng chén đũa và tiếng xe cộ hòa vào nhau. Mùi hải sản theo gió len qua dãy phố, tạo nên không khí đặc trưng của khu vực.

Những cửa hàng đồ cơ khí nằm sát nhau trên đường Sinh Trung.

“Phố ốc” - cái tên nghe giản dị nhưng đủ để nhiều người hình dung nơi mình muốn tìm. Không chỉ có ốc, nơi đây còn có bánh căn, bánh xèo, bún cá, bánh canh... Những món ăn quen thuộc của người miền biển được bày bàn, trở thành một phần trải nghiệm của du khách. Với người địa phương, đó có thể chỉ là một bữa ăn quen. Với du khách, lại là một trong những ký ức dễ nhớ nhất về Nha Trang: Một buổi tối ngồi bên hàng quán, nghe tiếng phố xá và thưởng thức những món ăn mang vị biển.

Có những con đường không gắn với biển hay du lịch mà gắn với những thứ rất đời thường. Đường Sinh Trung (phường Nha Trang) là nơi nhiều người tìm đến khi cần mua dây điện, ống nước, dụng cụ, kim khí hay những vật dụng phục vụ sửa chữa. Những cửa hàng nằm san sát tạo nên một dáng vẻ rất riêng. Người mua chỉ cần nói món mình cần, người bán có thể chỉ sang một cửa hàng khác nếu nơi mình không có.

Cứ như thế, có con đường được nhớ bằng hàng hóa, có nơi bằng món ăn, biển cả hay những vị khách phương xa. Nha Trang vì thế có một “tấm bản đồ” khác, không nằm trên biển hiệu mà hiện diện trong trí nhớ của những người đã đi qua từng góc phố. Đó có thể là mùi thức ăn theo gió chiều, tiếng rao giữa phố, ánh đèn của một hàng quán quen hay một góc đường chỉ cần đi ngang qua đã thấy một phần Nha Trang thân thuộc.