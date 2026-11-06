Những con đường của ý Đảng, lòng dân

Tuyến đường ở phố Thiệu Dương 4, phường Hàm Rồng được mở rộng khang trang.

Trở lại phố Thiệu Dương 4 hôm nay dễ dàng nhận thấy sự đổi thay trên từng tuyến đường, ngõ phố. Những lối đi nhỏ hẹp trước đây nay đã được mở rộng khang trang, không chỉ tạo thuận lợi cho sinh hoạt, đi lại của người dân mà còn làm cho diện mạo khu phố thêm sạch đẹp. Bí thư chi bộ phố Thiệu Dương 4 Dương Đình Minh cho biết: “Để có được kết quả ấy, mọi nỗ lực tuyên truyền, vận động Nhân dân được chi bộ thực hiện theo phương châm “mưa dầm thấm sâu”. Bởi trong chặng đường xây dựng phố Thiệu Dương 4 ngày càng khang trang, phần lớn Nhân dân đều đồng tình ủng hộ, nhưng cũng có một vài gia đình không đồng ý hiến đất. Chỉ cần một gia đình không đồng thuận là mọi việc sẽ khó thành. Vì thế, các đồng chí cán bộ phố đã không quản ngày đêm đến từng gia đình tuyên truyền, giải thích để người dân đồng tình ủng hộ”.

Trước đây, tuyến đường mòn qua kênh Mạ chỉ rộng 1m, mỗi khi mùa mưa đến là ngập lụt khiến việc đi lại, sơ tán người hay di chuyển tài sản đến nơi an toàn gặp không ít khó khăn. Thế nhưng, sau khi 80 hộ dân trên tự nguyện hiến 2.000m2 đất, tuyến đường dài 650m đã được mở rộng lên 6,5m, đồng thời được đầu tư hệ thống chiếu sáng cao áp dọc 2 bên đường. Từ ngày con đường mới được đưa vào sử dụng, việc đi lại thuận tiện, an toàn hơn, người dân ai nấy đều phấn khởi.

Không chỉ tuyến đường qua kênh Mạ, tinh thần hiến đất còn lan tỏa đến nhiều tuyến đường khác trong khu phố. Tháng 5/2026, 170 hộ dân trên một tuyến đường khác của phố Thiệu Dương 4 đã tự nguyện hiến 3.000m2 đất, trị giá hơn 30 tỷ đồng để mở rộng tuyến đường dài 800m. Đáng quý hơn, sau khi hiến đất, các gia đình đều bỏ kinh phí chỉnh trang nhà cửa, tường rào, tạo nên diện mạo khang trang, đồng bộ cho cả tuyến đường. Nằm trên 2 tuyến đường được mở rộng, gia đình ông Dương Khắc Hảo, phố Thiệu Dương 4 sẽ phải hiến rất nhiều đất nhưng ông không chút do dự. Ông Hảo chia sẻ: “Vẫn biết “tấc đất là tấc vàng” nhưng nếu gia đình tôi không hy sinh một phần lợi ích của mình thì tuyến đường sẽ mãi chật hẹp. Ở đâu có đường, ở đó sẽ phát triển, vì thế tôi đã đi đầu trong thực hiện. Với 2 mặt tiền bị ảnh hưởng, gia đình tôi đã hiến hơn 80m2 đất, trị giá khoảng 800 triệu đồng”.

Đường sá khang trang chính là “đòn bẩy” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống, mức độ thụ hưởng của người dân. Vì thế, không chờ đợi Nhà nước đầu tư, nhiều người dân phố Thiệu Dương 3 đã tự nguyện hiến đất, phá dỡ cổng, tường rào, công trình phụ trợ để mở rộng đường giao thông. Ông Nguyễn Văn Tú, Bí thư Chi bộ phố Thiệu Dương 3, cho biết: “Nếu các tuyến đường khác, người dân chỉ hiến đất còn Nhà nước hỗ trợ toàn bộ kinh phí thảm nhựa hoặc bê tông, thì 26 hộ dân dọc tuyến đường nhà tôi ở đã tự nguyện hiến đất, tự bỏ kinh phí nâng cấp tuyến đường dài 100m. Những ngày này, nhà thì xây dựng lại tường rào mới sau khi đã hiến đất, nhà xây dựng lại cổng, nhà lại chung tay giúp đỡ người khác để tuyến đường sớm được mở rộng từ 2,9m lên 4m”.

Ngoài tự nguyện hiến đất, tự nâng cấp tuyến đường, phố Thiệu Dương 3 đã rà soát, đánh giá hiện trạng các tuyến đường giao thông trong khu dân cư và tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận ký cam kết hiến hơn 2.000m2 đất mở rộng thêm 4 tuyến đường khác trong phố. Cuối năm 2026, 4 tuyến đường này sẽ được UBND phường Hàm Rồng cho đầu tư nâng cấp, mở rộng, tạo diện mạo mới cho phố Thiệu Dương 3.

Thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về cuộc vận động Nhân dân hiến đất, đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông ở khu vực nông thôn, đô thị trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại, Đảng ủy phường Hàm Rồng đã chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các tổ chức đoàn thể từ phường đến tổ dân phố triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong đó, đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền về lợi ích của việc hiến đất mở đường nhằm huy động sự tham gia tích cực của Nhân dân. Ở từng tổ dân phố, nội dung này được đưa vào các buổi sinh hoạt chi bộ và hội nghị Nhân dân để thảo luận, bàn bạc, tạo sự thống nhất cao trong thực hiện. Bắt tay vào triển khai, các tổ dân phố đã rà soát thực trạng đường giao thông trên địa bàn, từ đó đề xuất các tuyến đường cần nâng cấp mở rộng để UBND phường phê duyệt thực hiện.

Với 454 hộ tự nguyện hiến hơn 9.000m2, hạ tầng giao thông trên địa bàn phường Hàm Rồng ngày càng khang trang, đồng bộ. Cán bộ, đảng viên và Nhân dân Hàm Rồng vẫn gọi đó là những “con đường của ý Đảng, lòng dân”, bởi những con đường ấy đã và đang trở thành biểu tượng của tinh thần đoàn kết, trách nhiệm. Mỗi tuyến đường được mở rộng không chỉ làm đổi thay diện mạo quê hương, mà còn mở ra những cơ hội mới cho phát triển kinh tế - xã hội của phường.