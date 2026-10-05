Những con chữ mở thêm cơ hội hòa nhập cộng đồng

Quang cảnh lớp học xóa mù chữ tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên. Ảnh: TTXVN phát

Trước khi vào Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên, anh Lò Văn Hợi chưa biết chữ. Những ngày đầu học chữ, với anh việc nhận diện mặt chữ, cầm bút và viết từng nét chữ còn nhiều lúng túng. Bằng sự nỗ lực, cố gắng, sau gần 4 tháng, anh đã có thể đọc, viết những câu đơn giản. Anh Hợi nói, sau thời gian tham gia lớp học xóa mù chữ, đến nay anh đã biết đọc, biết viết. Sau này trở về nhà, anh sẽ cố gắng làm ăn, có thể học nghề hàn xì hoặc chăn nuôi, trồng trọt để ổn định cuộc sống.

Với anh Hợi, biết đọc, biết viết là một thay đổi rõ rệt sau những tháng ngày học tập tại cơ sở. Biết chữ, anh bắt đầu nghĩ đến dự định cho cuộc sống sau cai nghiện như học nghề, tìm việc làm, chăn nuôi, trồng trọt để ổn định cuộc sống.

Trong lớp, học viên có nhiều độ tuổi, trình độ cũng không đồng đều, có người tiếp thu nhanh, đọc khá tốt, nhưng cũng có người vẫn phải đánh vần từng chữ. Vì vậy, ngày đầu học xóa mù chữ, nhiều trang vở còn những dòng viết chưa đều, chữ to nhỏ khác nhau. Dù vậy, các học viên đều cố gắng hoàn thành từng bài học, từng bước cải thiện khả năng đọc, viết của mình.

Cũng giống như anh Hợi, học viên Chang Trùy Phạ cũng bắt đầu từ những kiến thức cơ bản nhất. Trước đây, anh thường gặp khó khăn khi đọc giấy tờ, thông tin cá nhân hay các loại văn bản. Sau thời gian học, anh đã nhận biết được mặt chữ và bắt đầu đọc được những nội dung đơn giản. Anh cho biết, biết chữ rồi sau này ra xã hội sẽ thuận lợi hơn, nhất là khi làm các loại giấy tờ tùy thân

Đối với những học viên bỏ lỡ việc học từ nhỏ, việc nhớ mặt chữ, ghép vần và viết đúng một câu cần nhiều thời gian hơn. Vì vậy, trong quá trình giảng dạy, giáo viên vừa hướng dẫn kiến thức cơ bản, vừa động viên học viên duy trì việc học. Điều này không chỉ giúp học viên biết chữ mà còn hình thành thói quen học tập, thay đổi nhận thức.

Lớp xóa mù chữ tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho nhiều người. Ảnh: TTXVN phát

Cô Phạm Thị Hiền, giáo viên trực tiếp hướng dẫn lớp xóa mù chữ tại cơ sở cho biết, sau một thời gian học tập, nhiều học viên đã biết đọc, biết viết, một số người đọc khá tốt. Quan trọng hơn, sau khi hoàn thành cai nghiện, anh em có thêm kiến thức, thay đổi suy nghĩ và có thêm điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng.

Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên hiện quản lý hơn 650 học viên, trong đó có những người chưa biết đọc, viết hoặc việc học bị gián đoạn từ nhỏ. Từ tháng 6/2025 đến nay, cơ sở đã tổ chức 2 lớp xóa mù chữ cho gần 80 học viên. Tham gia lớp học, học viên không chỉ được học những kiến thức cơ bản như nhận diện mặt chữ, ghép vần, đọc, tập viết mà còn được cán bộ, thầy cô hướng nghiệp, trang bị nhiều kỹ năng, kiến thức cần thiết trước khi trở về địa phương.

Theo Đại úy Trần Anh Ninh, Phó Trưởng Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Điện Biên, bên cạnh thực hiện các quy trình cai nghiện, Cơ sở chú trọng tổ chức các hoạt động giáo dục, hướng nghiệp, trang bị kiến thức cho học viên. Cơ sở đã tham mưu Ban Giám đốc Công an tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên tổ chức các lớp xóa mù chữ cho học viên. Biết chữ giúp học viên có thêm kiến thức, hiểu biết pháp luật và tự tin hơn khi trở về địa phương.

Từ những nét chữ đầu tiên, các học viên đang từng bước bắt đầu lại hành trình học tập. Biết đọc, biết viết không chỉ giúp họ thuận lợi hơn trong cuộc sống mà còn mở thêm cơ hội thay đổi nhận thức, tự tin trở về và tái hòa nhập cộng đồng.