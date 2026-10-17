Những cổ phiếu khiến danh mục tự doanh của VDSC tạm lỗ hơn 440 tỷ đồng

Ảnh minh họa. Nguồn: Chứng khoán Rồng Việt

Theo báo cáo tài chính riêng quý 3/2026 mới công bố, Chứng khoán Rồng Việt (VDSC, mã VDS) ghi nhận doanh thu hoạt động gần 193 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm trước (YoY). Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng lên 235 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần quý 3/2025.

Kết quả, công ty lỗ trước thuế 105 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lãi 310 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Sau khi hoàn nhập chi phí thuế doanh nghiệp hơn 20 tỷ đồng, mức lỗ sau thuế còn 83 tỷ đồng, so với cùng kỳ lãi 249 tỷ đồng.

Theo giải trình của doanh nghiệp, nguyên nhân chính dẫn đến kết quả thua lỗ là hoạt động đầu tư tự doanh. Trong quý 3/2026, VDSC lỗ 125 tỷ đồng từ đánh giá giảm danh mục đầu tư, trong khi cùng kỳ năm trước mục này được hoàn nhập 44 tỷ đồng.

Cùng chiều với mảng tự doanh, mảng môi giới cũng sụt giảm mạnh khi doanh thu chỉ đạt gần 39 tỷ đồng, giảm 53% YoY. Trừ đi chi phí hơn 29 tỷ đồng, công ty lãi thuần gần 10 tỷ đồng từ mảng này, giảm hơn 60% YoY.

Doanh thu từ hoạt động cho vay ký quỹ (margin) là điểm sáng của VDSC trong kỳ, đạt 124 tỷ đồng, tăng 15% YoY. Tại thời điểm cuối quý 3/2026, công ty có dư nợ cho vay 3.816 tỷ đồng, giảm gần 200 tỷ đồng so với đầu năm nay song tăng hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm 2025.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Chứng khoán Rồng Việt đạt doanh thu hoạt động gần 646 tỷ đồng, giảm 17% YoY. Công ty lỗ trước thuế 81 tỷ đồng, so với cùng kỳ lãi 318 tỷ đồng; lỗ sau thuế hơn 62 tỷ đồng, so với cùng kỳ lãi 260 tỷ đồng. Nguyên nhân thua lỗ vẫn chủ yếu đến từ hoạt động tự doanh khi danh mục đầu tư đánh giá giảm hơn 180 tỷ đồng, so với cùng kỳ được hoàn nhập 16 tỷ đồng.

Tạm lỗ 55% với KDH, 41% với HSG

Tại thời điểm cuối tháng 9/2026, tổng tài sản của VDSC đạt 7.418 tỷ đồng, giảm khoảng 8% so với đầu năm. Ngoài các khoản cho vay, tài sản trọng yếu khác là tiền và các khoản tương đương tiền, đạt hơn 850 tỷ đồng - chủ yếu là tiền gửi ngân hàng. Ngoài ra công ty còn nắm giữ 1.100 tỷ đồng trái phiếu.

Về hoạt động tự doanh, danh mục cổ phiếu FVTPL của VDS có giá gốc 979 tỷ đồng, nhưng giá trị đánh giá lại chỉ còn 759 tỷ đồng, tương ứng khoản tạm lỗ gần 220 tỷ đồng (22,5%).

Trong đó, khoản đầu tư vào cổ phiếu KBC của Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc có giá gốc 355 tỷ đồng, giá trị đánh giá lại còn 283 tỷ đồng, tạm lỗ 73 tỷ đồng. Đáng chú ý, đầu năm 2026, khoản đầu tư này vẫn đang tạm lãi 39 tỷ đồng. Các khoản đầu tư vào HSG và MWG cũng lần lượt tạm lỗ 39 tỷ đồng và 8 tỷ đồng.

Ở danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS), Rồng Việt ghi nhận giá gốc 574 tỷ đồng, giá trị đánh giá lại còn 352 tỷ đồng, tương ứng khoản tạm lỗ 222 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu KDH của CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền ghi nhận khoản tạm lỗ lớn nhất với 111 tỷ đồng, tương đương gần 55% giá gốc. Tiếp đến là CMG tạm lỗ hơn 60 tỷ đồng và EIB tạm lỗ 31 tỷ đồng.

Tính chung hai danh mục FVTPL và AFS, Rồng Việt đang nắm giữ lượng cổ phiếu có tổng giá gốc khoảng 1.553 tỷ đồng, nhưng giá trị đánh giá lại chỉ còn 1.111 tỷ đồng, chênh lệch âm khoảng 442 tỷ đồng, tương đương 28,5% giá gốc.