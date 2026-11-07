Những cô giáo mầm non vượt khó sáng tạo

Một giờ học vẽ tại Trường Mầm non Hoằng Lộc.

Sinh ra và lớn lên ở một xã vùng cao, cô giáo trẻ Hà Thị Hương, người dân tộc Thái, luôn mong muốn được trở về đóng góp cho quê hương. Phần lớn trẻ ở Trường Mầm non Linh Sơn (xã Linh Sơn)- ngôi trường nơi cô đang công tác là con em đồng bào dân tộc Thái, Mường, trong đó nhiều em còn hạn chế về tiếng Việt. Để giúp trẻ tiếp cận bài học dễ dàng hơn, cô Hương chủ động tận dụng những nguyên vật liệu tự nhiên, sẵn có tại địa phương để làm đồ chơi, mô hình trực quan và dụng cụ học tập. Tiêu biểu là sáng kiến “Một số biện pháp xây dựng trò chơi chữ cái”, giúp trẻ làm quen với chữ viết thông qua những hoạt động gần gũi, sinh động.

Thay vì chỉ hướng dẫn trẻ nhận biết mặt chữ theo cách thông thường, cô thiết kế các trò chơi phù hợp với độ tuổi, khuyến khích trẻ quan sát, ghi nhớ và chủ động tham gia. Những đồ dùng học tập giản dị nhưng giàu tính trực quan đã tạo hứng thú cho trẻ, đồng thời hỗ trợ các em phát triển ngôn ngữ, từng bước tự tin hơn trong giao tiếp bằng tiếng Việt.

Cũng là một giáo viên mầm non gắn bó với miền núi, cô giáo Nguyễn Thị Thanh, Trường Mầm non Ngọc Lặc 2, xã Ngọc Lặc, đã tình nguyện rời quê hương miền xuôi để lên công tác tại vùng cao. Hơn 20 năm gắn bó với nghề, dù ở bất cứ môi trường nào, cô cũng dành nhiều tâm huyết nghiên cứu, tìm ra những cách làm phù hợp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Nhiều năm liền, cô có sáng kiến kinh nghiệm được ghi nhận, đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh. Trong đó, sáng kiến “Một số giải pháp lồng ghép giáo dục âm nhạc vào trong hoạt động hằng ngày đối với trẻ mẫu giáo 5- 6 tuổi” góp phần làm phong phú các hoạt động giáo dục, giúp trẻ phát triển khả năng cảm thụ âm nhạc, sự tự tin và khả năng biểu đạt cảm xúc. Đặc biệt, cô cùng các cô giáo trong trường đã nỗ lực để bắt nhịp với chuyển đổi số trong dạy học mầm non, tích cực tự học tự bồi dưỡng bằng nhiều hình thức để vận dụng trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ. Những giờ học của cô Thanh nhờ đó mà trở nên hấp hẫn hơn đối với trẻ khi áp dụng các giờ học theo hướng đưa giáo dục STEM vào dạy học.

Đối với giáo viên mầm non, mỗi ngày đến trường là một hành trình của sự kiên nhẫn, tận tụy và yêu thương. Công việc không chỉ dừng lại ở chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ mà còn đòi hỏi các cô kiên trì uốn nắn, khơi gợi trí tò mò, phát triển ngôn ngữ, cảm xúc và những kỹ năng đầu đời cho trẻ.

Với hơn 23 năm gắn bó với giáo dục mầm non, cô Nguyễn Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoằng Lộc (xã Hoằng Lộc) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tâm với trẻ, gương mẫu trong công việc và tích cực xây dựng tập thể đoàn kết, sẻ chia. Ở cương vị quản lý, cô chú trọng đổi mới hoạt động chuyên môn, đồng thời quan tâm đến những công việc thầm lặng nhưng có ý nghĩa trực tiếp đối với sự an toàn và phát triển của trẻ. Từ việc thực hiện quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm trong tổ chức bán trú, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ, đến giữ gìn khuôn viên trường lớp xanh - sạch - đẹp và xây dựng không gian giáo dục thân thiện, mọi hoạt động đều được cô cùng tập thể nhà trường thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao. Mục tiêu hướng đến là tạo môi trường an toàn, lành mạnh, nơi trẻ được yêu thương, tôn trọng, phát huy khả năng và phát triển toàn diện.

Bằng tình yêu nghề, tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo, những cô giáo mầm non đang từng ngày vượt qua khó khăn, thắp lên niềm vui học tập cho trẻ từ những điều bình dị nhất. Sự tận tụy của các cô không chỉ làm nên những lớp học thân thiện, hạnh phúc mà còn góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, tạo tiền đề để trẻ phát triển toàn diện.