Những chuyến xe sách lưu động đưa văn hóa đọc đến gần hơn với người dân khắp Thái Lan

Xe sách lưu động được ví như một thư viện sách mang văn hoá đọc đến với người dân ở Thái Lan. Ảnh minh hoạ: AI

Mục tiêu của dự án không chỉ dừng lại ở việc bán sách. Bằng cách đưa những chiếc xe đến các địa phương ngoài những thành phố lớn, dự án này được hy vọng sẽ khơi dậy sự tò mò, kết nối mọi người thông qua những câu chuyện và biến những cuộc gặp gỡ tình cờ bên đường thành thói quen đọc sách lâu dài đối với những người vốn có thể chẳng bao giờ bước chân vào hiệu sách.

Quá trình đưa sách đến các tỉnh, thành cũng kéo theo nhiều chi phí, từ nhiên liệu, chỗ ở đến tiền lương nhân viên. Tại Thái Lan, dự án xe sách lưu động Somelee ra đời từ thực tế cơ hội tiếp cận sách của người dân còn hạn chế.

Được sáng lập bởi Borisat Pongwat, hay còn gọi là “Turk”, dự án Somelee hướng đến cả những độc giả thường xuyên và những người không có thói quen đọc sách.

Đến nay, đội ngũ Somelee đã ghé thăm khoảng 25 địa điểm của Thái Lan. Dự án đặt mục tiêu đi qua toàn bộ 77 tỉnh, thành của quốc gia này trong vòng hai năm.

Ban đầu, danh mục sách của Somelee tập trung vào tiểu thuyết, truyện ngắn và thơ Thái Lan, trước khi mở rộng sang văn học thiếu nhi. Tuy nhiên, nhóm nhận ra rằng thị hiếu đọc sách khác nhau đáng kể giữa các vùng miền.

Tại một số điểm dừng, độc giả đặc biệt quan tâm đến văn học dịch, trong khi ở những nơi khác, truyện ngắn hoặc các tác phẩm của Thái Lan lại được ưa chuộng hơn. Những yêu cầu mua sách chưa được đáp ứng đều được ghi lại như những phản hồi để nhóm tham khảo khi lựa chọn đầu sách cho các chuyến đi sau.

"Điều khiến công việc này trở nên ý nghĩa, ngoài việc bán sách, chính là được gặp gỡ độc giả. Có những người trước đây chúng tôi chỉ trò chuyện với nhau qua bàn phím. Giờ đây, có thể gặp trực tiếp và trao đổi ý tưởng", một đại diện của Somelee cho biết.

Hành trình di chuyển của "thư viện lưu động" không hề dễ dàng. Đằng sau những cuộc gặp gỡ ấy là một chuỗi cung ứng lưu động phức tạp. Để bảo đảm nguồn sách luôn được bổ sung, Somelee gửi trước các lô sách đến những khách sạn dọc tuyến đường dự kiến đi qua. Trong khi đó, các chủ quán cà phê địa phương chia sẻ kinh nghiệm đi lại và hỗ trợ nhóm sắp xếp chỗ nghỉ.

Dù vậy, chi phí vận hành vẫn là gánh nặng thường trực. Tiền nhiên liệu, chỗ ở và trang thiết bị nhanh chóng cộng dồn, trong khi lượng khách tại những điểm dừng xa xôi khó dự đoán. Thời tiết bất lợi, đặc biệt là mưa lớn, có thể khiến hoạt động của xe sách bị gián đoạn nhiều ngày liền.

“Chúng tôi muốn thúc đẩy văn hóa đọc, vì vậy đã bắt đầu lái xe đến các tỉnh để gặp gỡ mọi người, ở những nơi xa thủ đô Bangkok. Chúng tôi chào đón cả những người thường xuyên đọc sách lẫn những người chưa từng đọc sách, đồng thời tiếp tục giữ liên lạc với họ qua mạng xã hội trong thời gian dài để nuôi dưỡng tình yêu đọc sách dài hạn”, đại diện của Somelee nói thêm.