Những chuyến xe đặc biệt đến khu tái định cư Ia Tul

Khu tái định cư xã Ia Tul hiện có 81 hộ dân đã dựng nhà và chuyển về sinh sống

Những ngày qua, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) vận chuyển nước sạch đến Dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai xã Ia Tul, phục vụ các hộ dân đã chuyển về khu tái định cư.

Khu tái định cư có diện tích gần 22ha, được xây dựng để bố trí nơi ở mới cho 207 hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt. Đến nay, 81 hộ đã dựng nhà và chuyển về sinh sống; các hộ còn lại đang tiếp tục di dời.

Để đẩy nhanh tiến độ, xã Ia Tul được tăng cường 219 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đến hỗ trợ người dân. Địa phương đặt mục tiêu hoàn thành di dời toàn bộ 207 hộ trong tháng 11.2026, trước cao điểm mùa mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Trong khi việc di dời đang được khẩn trương triển khai, công trình cấp nước tại khu tái định cư vẫn trong quá trình hoàn thiện. Các hộ đã dựng nhà nhưng chưa có nguồn nước sinh hoạt ổn định, khiến nhu cầu nước sạch trở nên cấp thiết.

Xe chở nước được điều động đến khu tái định cư, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt trước mắt của 81 hộ dân

Trước thực tế này, xã Ia Tul đề nghị Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 7 hỗ trợ vận chuyển nước sạch. Đơn vị nhanh chóng bố trí xe chuyên dụng, vượt quãng đường khoảng 6km để đưa nước đến khu tái định cư.

Liên tục trong 4 ngày qua, xe chở nước của lực lượng Công an được điều động đến khu tái định cư, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt trước mắt của 81 hộ dân trong thời gian chờ hệ thống cấp nước tập trung hoàn thiện.

Mỗi chuyến xe vận chuyển 14m3 nước sạch, xuất phát từ khu vực Ayun Pa và di chuyển đến khu tái định cư. Khi xe đến nơi, cán bộ, chiến sĩ triển khai vòi dẫn nước vào các thùng phuy, can chứa được người dân chuẩn bị sẵn. Lực lượng xã Ia Tul cũng phối hợp phân chia, vận chuyển nước đến từng gia đình.

Những can nước sau đó được bà con mang về các căn nhà mới để phục vụ nấu ăn và sinh hoạt hằng ngày. Với những hộ vừa rời nơi ở cũ, bắt đầu cuộc sống tại khu tái định cư, nguồn nước được hỗ trợ kịp thời góp phần giảm bớt khó khăn, tạo điều kiện để người dân từng bước thích nghi với môi trường sống mới.

Nước sạch được bơm đầy vào các bình chứa để đưa đến các hộ dân

Ông Phạm Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Ia Tul cho biết, sự hỗ trợ của lực lượng Công an đã kịp thời giải quyết nhu cầu nước sinh hoạt trước mắt, giúp các hộ dân mới chuyển đến có thêm điều kiện ổn định cuộc sống.

Theo Thiếu tá Đỗ Thanh Bình, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 7, đơn vị sẽ tiếp tục vận chuyển nước sạch phục vụ bà con trong thời gian chờ công trình cấp nước tại khu tái định cư hoàn thành.

Trong hành trình đến nơi ở mới, những chuyến xe chở nước mang theo sự sẻ chia thiết thực, góp phần giúp cuộc sống của người dân thuận tiện hơn trong thời điểm chuyển giao.

Khi hệ thống cấp nước được hoàn thiện, những căn nhà mới sẽ từng bước trở thành nơi an cư ổn định cho các hộ dân vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai.