Những chuyến hàng nặng trĩu yêu thương

Giữa nhịp sống hối hả của Thủ đô, những chuyến xe giao hàng vẫn nối tiếp nhau trên khắp các tuyến phố, bất kể ngày nắng hay mưa. Người nhận đôi khi chỉ mất vài phút để đặt mua và nhận những món đồ mình muốn, nhưng phía sau đó là cả một hành trình dài, là những giờ lao động vất vả của những con người thầm lặng mưu sinh trên từng nẻo đường.

Trong dòng đời tất bật ấy, có không ít những người phụ nữ lựa chọn công việc giao hàng để kiếm thêm thu nhập. Mỗi người đến với nghề đều có những hoàn cảnh khác nhau, mang theo những trách nhiệm và dự định riêng. Có người mới bắt đầu trên hành trình tự lập, có người đã gắn bó nhiều năm với nghề, khi những con đường đã trở thành một phần của cuộc sống.

Những chuyến xe của tuổi 19

Đơn hàng phải giao đầu tiên của Thanh Thảo (19 tuổi) là một món hàng khá cồng kềnh, lại đúng vào ngày trời mưa. Vừa lo hàng hóa ướt, vừa sợ không kịp giao cho khách, cô gái trẻ không khỏi lúng túng trước những khó khăn của lần đầu tiên đi giao hàng. Nhưng cuối cùng, Thảo vẫn cố gắng hoàn thành đơn hàng đầu tiên của mình.

Ở tuổi 19, Thanh Thảo lựa chọn công việc giao hàng bán thời gian để có thêm thu nhập trang trải học phí. (Ảnh: Nhã Nguyên)

Đó là một trong những trải nghiệm đáng nhớ của Thanh Thảo khi bắt đầu làm nhân viên giao hàng bán thời gian cho Shopee Food. Ở năm thứ 2 đại học, em lựa chọn công việc này để kiếm thêm thu nhập trong thời gian rảnh, đỡ đần cha mẹ về chi phí sinh hoạt của mình.

Với Thanh Thảo, quyết định làm thêm còn đi cùng những băn khoăn và bỡ ngỡ của một cô sinh viên. “Em bắt đầu công việc này từ năm hai đại học, ban đầu em còn giấu gia đình vì sợ mọi người lo lắng, nhưng giờ em đã chia sẻ với gia đình về công việc mình đang làm”, Thảo tâm sự.

Vừa học vừa làm, Thanh Thảo chủ động sắp xếp thời gian giao hàng để bảo đảm việc học và an toàn cho bản thân.

Sự thay đổi ấy khiến Thảo vừa học cách kiếm tiền bằng sức lao động vừa nhận thức rõ hơn với những trách nhiệm từ lựa chọn của bản thân. Thường xuyên di chuyển trên đường, em hiểu rằng công việc giao hàng có những rủi ro nhất định, đặc biệt khi phải thường xuyên tham gia giao thông, nên chủ động đặt ra giới hạn cho mình.

“Em không chạy ship quá muộn đâu, tại muộn thì trời tối và nguy hiểm thì nhiều. Em cũng cần về sớm để chuẩn bị tinh thần sức khỏe mai đi học. Em thấy nên làm vừa sức để duy trì hiệu quả học tập”, Thảo chia sẻ.

Thảo thường kết thúc công việc và trở về nhà vào khoảng 19 giờ, không nhận giao hàng quá muộn hoặc làm việc ban đêm để bảo đảm an toàn. Đối với Thanh Thảo, việc tự chủ về tài chính không đồng nghĩa với phải làm việc bằng mọi giá. Biết lượng sức, sắp xếp thời gian hợp lý và bảo vệ bản thân cũng là những điều cần thiết khi bước vào môi trường lao động thực tế.

Phía sau những đơn hàng là hành trình trưởng thành của cô sinh viên trẻ.

Với cô gái trẻ, hành trình tự lập không chỉ bắt đầu từ những khoản thu nhập kiếm được mà còn là cách em tự mình học hỏi, thích nghi và hiểu hơn giá trị lao động đằng sau mỗi chuyến hàng.

“Em nghĩ rằng dù làm công việc gì thì cũng đáng trân trọng, miễn là mình lao động chân chính bằng sức lực của chính mình”, Thảo bày tỏ.

Người phụ nữ “hộ tịch” của phường Giảng Võ

Sáu năm rong ruổi trên những tuyến phố Hà Nội, chị Nguyễn Thu Hà (sinh năm 1987) đã trở thành gương mặt thân quen với nhiều người dân khu vực Giảng Võ. Từng làm việc tại ngân hàng, chị lựa chọn nghề giao hàng để chủ động hơn trong việc chăm sóc gia đình. Sau những chuyến xe mưu sinh, điều chị nhận lại không chỉ là thu nhập mà còn là những tình cảm giản dị, ấm áp.

Sáu năm gắn bó với nghề giao hàng, chị Nguyễn Thu Hà đã quen với những ngày làm việc kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn.

Ngày làm việc của chị Hà thường bắt đầu từ 7 giờ sáng, có hôm kéo dài đến 21, 22 giờ. Suốt 6 năm giao hàng tại khu vực Giảng Võ, chị đã quen với việc thường xuyên di chuyển ngoài đường, bất kể nắng nóng hay mưa gió.

Công việc tưởng chừng đơn giản, chỉ cần nhận đơn rồi giao đến đúng địa chỉ, nhưng lại đòi hỏi nhiều sức lực, sự kiên nhẫn và trách nhiệm. Có những ngày thời tiết khắc nghiệt khiến cơ thể mệt mỏi, chị vẫn cố gắng hoàn thành công việc nếu sức khỏe cho phép.

“Mình đàn bà con gái chạy xe suốt nắng gió vất vả thật, nhưng mình làm lâu, cũng quen rồi, mình thấy lợi nhiều hơn là hại. Cái nghề này mang lại nhiều niềm vui và thu nhập cũng ổn định nữa”, chị Hà chia sẻ.

Sau nhiều năm làm nghề, chị nhận thấy thể lực và khả năng thích nghi với thời tiết của bản thân dần cải thiện. Dẫu vậy, điều khiến chị gắn bó không chỉ là sự quen thuộc với công việc mà còn là niềm vui được lao động và gặp gỡ mọi người mỗi ngày. “Đi đường nhiều cũng vất vả thật nhưng vui lắm, không muốn nghỉ hôm nào cả. Mình làm quen rồi nên thấy công việc cũng bình thường, nghỉ thì lại thấy nhớ nên bảo chuyển nghề khác thì cũng không muốn chuyển đâu”, chị Hà cười.

Ít ai biết rằng, trước khi gắn bó với những chuyến giao hàng, chị Hà từng có nhiều năm làm việc trong môi trường hoàn toàn khác. Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, chị làm việc tại ngân hàng trong 4 năm, sau đó chuyển sang lĩnh vực quản lý thực phẩm. Đằng sau quyết định chuyển sang nghề giao hàng không đơn thuần là sự thay đổi công việc, mà còn là mong muốn tìm được một nhịp sống phù hợp hơn để chăm sóc gia đình.

Những năm làm ngân hàng, mỗi khi con ốm, chị thường phải xin nghỉ để ở nhà chăm sóc. Việc cân bằng giữa trách nhiệm công việc và gia đình đôi khi khiến chị gặp không ít khó khăn. Nhận thấy chồng làm nghề giao hàng có thời gian linh hoạt hơn, chị quyết định chuyển sang làm cùng nghề.

Mong muốn có thêm thời gian bên các con là một trong những lý do khiến chị Hà quyết định chuyển sang nghề giao hàng. (Ảnh: Nhã Nguyên)

Hiện vợ chồng chị sống cùng bố mẹ chồng tại Hà Nội, 3 người con đều đang tuổi đi học. Với chị, khả năng chủ động thu xếp thời gian khi các con cần là điều đặc biệt quan trọng.

Từ công việc văn phòng đến những chuyến xe mưu sinh ngoài đường phố là một bước ngoặt không nhỏ. Dù phải đối mặt với những vất vả khác, chị Hà vẫn tìm thấy sự phù hợp trong lựa chọn của mình. Nghề giao hàng không chỉ giúp chị duy trì thu nhập mà còn tạo điều kiện để chị chủ động hơn trong việc chăm lo cho những người thân yêu.

Sáu năm làm nghề tại khu vực Giảng Võ, chị Hà đã trở thành gương mặt quen thuộc với nhiều người dân. Đi đâu cũng gặp người quen, giao hàng ở đâu cũng có người nhận ra, chị được mọi người yêu quý gọi vui là “hộ tịch của phường Giảng Võ”.

“Mỗi lần hoàn thành đơn, được khách nhận hàng vui vẻ, hỏi han vài câu, tôi cũng thấy vui và có thêm động lực để tiếp tục công việc”, chị Hà chia sẻ.

Là người dân sinh sống lâu năm tại khu vực Giảng Võ, chị Đ.V. Hương, chủ một cửa hàng trực tuyến nhỏ, cũng đã quen với chị Hà qua những lần gửi hàng cho khách.

Gặp gỡ thường xuyên, mối quan hệ giữa hai người không còn chỉ dừng lại ở việc giao nhận hàng hóa. “Ngày nào chị Hà cũng tới shop tôi lấy hàng, gặp nhau nhiều cũng thành quen, tôi quý chị như người trong nhà. Nhiều khi chưa nhìn mặt, nghe thấy tiếng xe và tiếng chị gọi thôi là đã biết phải chuẩn bị hàng đưa chị giao rồi”, chị Hương chia sẻ thêm.

Dù thời tiết khắc nghiệt, chị Hà vẫn cố gắng hoàn thành từng đơn hàng.

Với chị Hà, những lời hỏi thăm và tình cảm của khách hàng là nguồn động viên để chị tiếp tục công việc. Sau sáu năm, chị vẫn mong muốn được gắn bó với nghề lâu dài. “Mình cũng rất mong có thể chạy ship lâu dài, đến khi nào sức khỏe không còn cho phép nữa thì mới nghỉ. Mình thấy vui vì cảm nhận được sự gần gũi, yêu thương của mọi người và thấy mình vẫn có ích mỗi ngày”, chị Hà bày tỏ.

Từ một lựa chọn để thuận tiện hơn trong việc chăm sóc con cái, nghề giao hàng đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chị. Những chuyến xe không chỉ mang lại thu nhập mà còn giúp chị vun đắp những mối quan hệ thân tình với người dân nơi mình làm việc.

Những yêu thương phía sau mỗi chuyến hàng

Giữa dòng người tất bật mưu sinh, hình ảnh những người phụ nữ khoác áo giao hàng, rong ruổi trên xe máy bất kể nắng mưa đã dần trở nên không quá xa lạ. Công việc vốn đòi hỏi nhiều sức lực, sự bền bỉ và khả năng thích nghi với những điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhưng vẫn có những người phụ nữ lựa chọn gắn bó để tự kiếm thu nhập, chăm lo cho gia đình và từng bước xây dựng cuộc sống bằng chính sức lao động của mình.

Những chuyến xe rong ruổi trên đường phố mang theo tình yêu thương của những người phụ nữ lao động.

Hai người phụ nữ ở hai thế hệ khác nhau như Bế Thị Thanh Thảo và Nguyễn Thu Hà cũng mang theo những lý do riêng khi đến với nghề. Ở tuổi 19, Thảo lựa chọn làm thêm để từng bước tự lập, có thể tự trang trải một phần chi phí sinh hoạt và giảm bớt gánh nặng cho cha mẹ. Còn với chị Hà, quyết định rời bỏ công việc bàn giấy để trở thành người giao hàng lại xuất phát từ tình yêu thương con vô điều kiện. Dù như thế nào, cả hai đều có chung mong muốn góp phần chăm lo cuộc sống gia đình bằng chính công sức của mình.

Với nhiều phụ nữ hiện nay, tình yêu thương gia đình không chỉ thể hiện ở những công việc thường ngày hay những bữa cơm thịnh soạn mà còn qua những giờ lao động đầy vất vả. Đó là sự cố gắng, khó khăn, áp lực và cả những giới hạn về sức khỏe mà người lao động phải tự mình cân nhắc. Với Thảo, đó là những bỡ ngỡ của một cô gái trẻ lần đầu làm quen với công việc ngoài đường phố, học cách kiên nhẫn, cẩn thận và chịu trách nhiệm với từng đơn hàng. Với chị Hà, đó là những ngày làm việc kéo dài từ sáng sớm tới tối muộn, những chuyến đi dưới thời tiết khắc nghiệt. Những quyết định ấy không hẳn dễ dàng, nhưng có thể thấy cách mỗi người phụ nữ chủ động tìm kiếm cơ hội để mang lại yêu thương cho gia đình của mình.

Phía sau mỗi chuyến hàng là những người phụ nữ đang nỗ lực lao động, tự lập và chăm lo cho gia đình.

Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, giữa những lời chúc và món quà được trao gửi, vẫn còn đó những người phụ nữ vẫn ngày ngày miệt mài với công việc giao hàng, sẵn sàng giao đi thật nhiều yêu thương. Họ là những người con, người mẹ trong mỗi gia đình, mang trong mình trách nhiệm và tình yêu thương lớn lao dành cho những người thân yêu.

Với những người phụ nữ gắn bó với công việc đầy vất vả này, sự quan tâm đôi khi chỉ đơn giản là một thái độ lịch sự khi nhận hàng, một lời hỏi thăm chân thành hay chút cảm thông trong những ngày thời tiết không thuận lợi. Bởi vì sự trân trọng không cần dịp đặc biệt, sự yêu thương ấy nên được hiện diện trong cả những cuộc gặp gỡ bình dị nhất.