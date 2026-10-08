Những chuyển biến ở khu dân cư vùng lõi Tam Đảo

Gia đình anh Quách Văn Hùng được Nhà nước hỗ trợ téc nước giúp chủ động hơn trong sinh hoạt, sản xuất.

Từ trung tâm xã Phú Xuyên vào khu vực Đá Dựng, thuộc thôn Đèo Khế, đường đi vẫn còn nhiều đoạn gập ghềnh. Đây là nơi có 15 hộ với khoảng 40 nhân khẩu sinh sống trong vùng lõi Vườn quốc gia Tam Đảo. Trước đây, việc đi lại, tiếp cận thông tin và phát triển kinh tế của người dân gặp nhiều trở ngại, do không có điện lưới, diện tích đất sản xuất hạn chế...

Theo ông Thạch Thanh Bình, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn Đèo Khế, cuối năm 2020, điện lưới được kéo về khu vực Đá Dựng đã tạo chuyển biến rõ rệt trong đời sống người dân. Có điện, bà con có điều kiện sử dụng các thiết bị thiết yếu, tiếp cận thông tin qua truyền hình, phát thanh. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng thuận lợi hơn. Người dân đã biết tính toán hướng phát triển kinh tế, từng bước cải thiện thu nhập.

Gia đình anh Quách Văn Hùng là một trong những hộ nghèo sinh sống tại khu vực này. Trước đây, điều kiện sinh hoạt của gia đình còn nhiều thiếu thốn. Được hỗ trợ téc chứa nước, gia đình anh chủ động hơn trong việc tích trữ, sử dụng nước phục vụ sinh hoạt. “Được sự hỗ trợ của Nhà nước, chính quyền địa phương, kinh tế gia đình tôi giờ khởi sắc hơn", anh Hùng chia sẻ.

Nguồn nước của các hộ được dẫn từ trên núi về, vì vậy, việc bảo vệ đường dẫn, ngăn rác và các chất gây ô nhiễm xâm nhập được người dân chú trọng. Anh Hùng cho biết, gia đình anh cùng các hộ trong khu vực phải chủ động bảo vệ đường dẫn nước, làm các biện pháp chắn rác để hạn chế rác thải theo dòng nước trôi vào nơi sử dụng.

Không chỉ điều kiện tiếp cận điện, nước từng bước được cải thiện, một số hộ khó khăn còn nhận được sự hỗ trợ về nhà ở. Gia đình bà Trương Thị Lạp là một trong những trường hợp như vậy. Trước đây, căn nhà của gia đình đã xuống cấp, trong khi điều kiện kinh tế còn hạn chế. Năm 2025, thông qua sự kết nối của người thân và các tổ chức, gia đình bà được hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng nhà mới.

Theo bà Lạp, căn nhà có tổng kinh phí khoảng 78 triệu đồng, trong đó các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 39 triệu đồng, phần còn lại do hai người con gái đóng góp. Ngôi nhà mới kiên cố giúp các thành viên yên tâm hơn, từng bước ổn định cuộc sống.

Sau khi được hỗ trợ xây dựng nhà, gia đình bà Trương Thị Lạp đã vươn lên thoát nghèo.

Theo ông Thạch Thanh Bình, do nằm sâu trong vùng lõi Vườn quốc gia Tam Đảo, khu vực Đá Dựng có điều kiện sinh sống khó khăn hơn những nơi khác, trong đó giao thông vẫn là trở ngại lớn. Tuy nhiên, địa phương đang từng bước tìm giải pháp khắc phục. Sau khi sáp nhập thôn, chính quyền đã khảo sát tuyến đường, đồng thời được Nhà nước hỗ trợ xi măng, người dân đóng góp công sức để từng bước cứng hóa đường đi, tạo thuận lợi hơn cho việc đi lại và phát triển kinh tế.

Giữa vùng lõi Vườn quốc gia Tam Đảo, những đổi thay có thể chưa thật lớn, nhưng đang từng bước cải thiện cuộc sống của người dân. Từ một khu dân cư còn thiếu về điện, nước và giao thông, bà con nay có thêm điều kiện ổn định sinh hoạt, tính toán hướng phát triển kinh tế. Cùng với đó, ý thức bảo vệ nguồn nước, giữ gìn môi trường sinh thái nơi đầu nguồn cũng ngày càng được chú trọng, góp phần gìn giữ không gian sống gắn bó với rừng.