Những chuyến bay cấp cứu cuối nhiệm kỳ của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam

Mệnh lệnh thực hiện chuyến bay cấp cứu được chuyển tới Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 thuộc Phân khu Bắc, yêu cầu thực hiện vận chuyển gấp 2 quân nhân người Bangladesh bị ong rừng đốt khi làm nhiệm vụ tại bang Warrap, thuộc Phân khu Tây tới cơ sở điều trị.

Ở Bentiu, lực lượng ít ỏi của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 vẫn duy trì chế độ trực nghiêm ngặt như thường lệ, người và trang bị luôn sẵn sàng để bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ.

Ngay sau khi nhận được mệnh lệnh, Tổ Vận chuyển cấp cứu đường không (AMET) lập tức lên đường, gồm bác sĩ, Thiếu tá Phạm Công Tình làm Tổ trưởng, cùng y sĩ, Thiếu tá QNCN Thái Văn Hiếu. Mang theo trang bị và thuốc men cấp cứu, hai đồng chí lên trực thăng của Phái bộ tới bãi đáp Majak, tiếp nhận 2 quân nhân Bangladesh, rồi đưa thẳng về Bệnh viện dã chiến cấp 2 Trung Quốc tại Wau.

Khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ.

Trong cơ cấu Phái bộ, mỗi phân khu có lực lượng và cơ quan chỉ huy riêng. Việc quyết định điều động quân y vượt ranh giới phân khu như vậy chỉ được đưa ra khi đó là phương án tối ưu để cứu người.

Đơn vị được giao nhiệm vụ là Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam đóng quân tại Bentiu, thuộc Phân khu Bắc. Trong thời khắc quyết định, Sở chỉ huy Lực lượng tại thủ đô Juba đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho một bệnh viện đang đổi quân, quân số chỉ bằng một phần nhỏ biên chế, đã cho thấy uy tín của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 và niềm tin vào trình độ chuyên môn của các y, bác sĩ quân y Việt Nam.

Hai quân nhân Bangladesh được chăm sóc y tế trong suốt chuyến bay.

Nhờ được tiếp nhận và vận chuyển kịp thời, sức khỏe 2 quân nhân Bangladesh sớm ổn định, hiện đã hồi phục và được chuyển về Bệnh viện dã chiến cấp 1 tiếp tục theo dõi.

Khả năng xử lý tình huống nhanh chóng cũng như sự phối hợp chặt chẽ giữa phân khu Tây với Sở Chỉ huy lực lượng ở Juba, cùng khả năng chuyên môn vững vàng của Tổ AMET, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7, đã góp phần bảo đảm nhiệm vụ được thực hiện thành công. Dòng thông tin thông suốt kể từ khi tiếp nhận thông tin các quân nhân bị nạn và ra quyết định chính xác từ các cơ quan thuộc Phân khu Tây là cơ sở để Sở chỉ huy Lực lượng nhanh chóng ra quyết định điều động quân y.

Được biết, tại Wau, khi tiếp nhận báo cáo nhanh từ Tổ Quan sát viên đi cùng đội tuần tra bị đàn ong rừng châu Phi tấn công, Thượng tá Lương Trường Vinh, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đang đảm nhận vị trí Trưởng phòng Quan sát viên Quân sự Phân khu Tây, lập tức chỉ huy lực lượng thuộc quyền bám sát hiện trường, xác minh tình hình, thông báo chính xác tọa độ và mức độ thương tích của các quân nhân. Đồng chí trực tiếp thẩm định và chuyển báo cáo lên Sở chỉ huy Phân khu Tây và Sở chỉ huy Lực lượng tại Juba kèm đề nghị cấp cứu đường không khẩn cấp, đồng thời chỉ đạo đưa 2 quân nhân Bangladesh cần chuyển tuyến về bãi đáp trực thăng Majak, sẵn sàng bàn giao.

Thiếu tá Phạm Công Tình và Thiếu tá QNCN Thái Văn Hiếu (ngồi bên phải) đảm nhận nhiệm vụ trên chuyến bay đặc biệt.

Khi được phát hiện và tìm thấy, các quân nhân vẫn tỉnh táo nhưng rất mệt, mỗi người có khoảng 20 đến 30 vị trí ong đốt, tập trung ở tay, vai, cổ, đầu và mặt. Tổ cấp cứu đánh giá cả hai có biểu hiện phản vệ độ II, kiểm tra đường thở, hô hấp, tuần hoàn và thực hiện các biện pháp ổn định trước khi đưa lên trực thăng. Suốt chặng bay, tình trạng quân nhân được theo dõi sát sao.

Trong khi tổ cấp cứu đầu tiên còn đang ở Wau, Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 tiếp nhận 2 trường hợp cần chuyển tuyến là một bệnh nhân viêm phúc mạc do viêm ruột thừa và một bệnh nhân sốt nhiễm khuẩn kéo dài. Một tổ cấp cứu đường không khác của bệnh viện được giao nhiệm vụ thực hiện chuyển thương tới bệnh viện Cấp 2 cộng trên chuyến bay đặc biệt.

Được biết, Tổ AMET có 6 thành viên theo biên chế, nhưng trong quá trình huấn luyện tại Việt Nam, 17 cán bộ, nhân viên bệnh viện đã được đào tạo về cấp cứu và vận chuyển y tế đường không, được cấp chứng chỉ quốc tế. Khi quân số phân tán trong những ngày đổi quân, lực lượng đã qua đào tạo này đã kịp thời thay thế và đảm nhận tốt nhiệm vụ trong tình huống khẩn cấp.

Những y, bác sĩ mũ nồi xanh Việt Nam trong những ngày cuối cùng của nhiệm kỳ tham gia sứ mệnh gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc đã ghi thêm dấu ấn đặc biệt về tinh thần trách nhiệm và trình độ chuyên môn, khi đảm nhận 2 chuyến bay cấp cứu trong điều kiện quân số hạn chế.

Hoàn thành những nhiệm vụ cuối cùng của nhiệm kỳ, các y, bác sĩ mũ nồi xanh của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 Việt Nam đã có một nhiệm kỳ thành công tốt đẹp ở Phái bộ Gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khoẻ cho những người bệnh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, phát huy truyền thống của Bộ đội Cụ Hồ “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua”, ghi những dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.