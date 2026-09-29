Những chương trình nổi bật của Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai năm 2026 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và UBND thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức, diễn ra từ ngày 1-4/10 tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Hoàng thành Thăng Long.

Với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, Lễ hội quy tụ sự tham gia của 50 quốc gia và tổ chức quốc tế, với 45 không gian văn hóa, 35 gian ẩm thực, chương trình chiếu phim của 18 quốc gia, không gian thời trang với trang phục truyền thống của 15 quốc gia cùng 20 đoàn nghệ thuật quốc tế.

Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội mang đến các hoạt động từ nghệ thuật biểu diễn, triển lãm, ẩm thực, điện ảnh, thời trang đến trải nghiệm văn hóa. (Ảnh: Thành Long)

Mở màn bằng hành trình từ di sản đến hiện đại

Đêm khai mạc diễn ra lúc 20h ngày 1/10 với chủ đề “Hội tụ di sản - Kiến tạo tương lai”, do PGS.TS. Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chỉ đạo nghệ thuật và tổng đạo diễn.

Chương trình được xây dựng với sự kết hợp giữa các giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Phần “Việt Nam đa sắc” giới thiệu bản sắc văn hóa 54 dân tộc thông qua hoạt cảnh Lời ru của mẹ, liên khúc dân ca ba miền, Nhã nhạc cung đình Huế, bài ca Đất phương Nam và những giai điệu Quan họ Bắc Ninh.

Không gian nghệ thuật tiếp tục được mở rộng với phần “Năm châu hội tụ”, có sự tham gia của các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Trung Quốc, Nga, Peru, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Israel, Azerbaijan, Lào, Ukraine, Hàn Quốc... Những tiết mục mang màu sắc riêng của từng quốc gia góp phần tạo nên bức tranh đa dạng về văn hóa thế giới.

Ở phần “Phát triển & Rực rỡ tương lai”, chất liệu dân gian được kết hợp với Rap, Hip-hop và EDM với sự tham gia của các ca sĩ Hòa Minzy, Đức Phúc, Trúc Nhân, Hà Myo và Hoàng Bách.

Cùng các nghệ sĩ, chương trình có sự tham gia của lực lượng diễn viên chuyên nghiệp và không chuyên gồm 60 thành viên vũ đoàn, 30 dancer, 20 thành viên nhóm trống đồng, 50 thiếu nhi Sao Tuổi thơ, 30 thành viên Nhóm hợp xướng quốc tế Olympia, 14 thành viên đội múa Lân sư rồng, 20 diễn viên xiếc và khoảng 100 diễn viên quần chúng.

Đưa đại biểu quốc tế đến với không gian văn hóa Việt Nam

Sáng 2/10, các đại biểu quốc tế tham dự chương trình tham quan và trải nghiệm tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Tại đây, đại biểu có cơ hội tìm hiểu những không gian văn hóa đặc trưng của các cộng đồng dân tộc Việt Nam, khám phá phong tục, tập quán, nghề truyền thống, giao lưu với đồng bào các dân tộc, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật dân gian và trải nghiệm ẩm thực truyền thống.

Thông qua các hoạt động tham quan, thuyết minh, giao lưu và trải nghiệm, chương trình giới thiệu sự phong phú, đa dạng của văn hóa các dân tộc Việt Nam, đồng thời tạo thêm cơ hội để đại biểu quốc tế tìm hiểu và kết nối với những giá trị văn hóa của Việt Nam.

“Sắc màu năm châu” trên không gian phố đi bộ

Một trong những hoạt động đáng chú ý của Lễ hội là chương trình diễu hành đường phố “Sắc màu năm châu”, diễn ra lúc 16h ngày 3/10.

Chương trình có sự tham gia của 15 đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ châu Âu, châu Phi, châu Á và Nam Mỹ. Cùng các nghệ sĩ quốc tế, nghệ nhân và nghệ sĩ Việt Nam sẽ giới thiệu áo dài và trang phục truyền thống trong không gian kết hợp giữa sân khấu và Phố đi bộ.

Các tiết mục được xây dựng theo hướng tăng tính tương tác, đưa nghệ thuật ra khỏi không gian sân khấu để đến gần hơn với công chúng. Qua đó, vẻ đẹp, bản sắc và những giá trị văn hóa đặc trưng của các quốc gia tham dự được giới thiệu trong một không gian giao lưu cởi mở.

“Hòa nhạc năm châu” kết nối nghệ sĩ và công chúng

Trong hai ngày 2 và 3/10, sân khấu tròn Hoàng thành Thăng Long sẽ diễn ra chuỗi chương trình “Hòa nhạc năm châu”.

Đây là không gian để các đoàn nghệ thuật đến từ nhiều châu lục cùng biểu diễn, giới thiệu các loại hình âm nhạc, nhạc cụ và những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của mỗi quốc gia.

Chương trình hướng tới việc tạo sự tương tác trực tiếp giữa nghệ sĩ và công chúng, qua đó giới thiệu sự đa dạng của âm nhạc và nghệ thuật thế giới.

Bên cạnh những tiết mục truyền thống, “Hòa nhạc năm châu” còn có các hoạt động kết hợp văn hóa truyền thống với phương thức thể hiện và công nghệ hiện đại. Cultural Cosplay - Giao thoa sắc Việt và tiết mục Audition - Phát triển cùng Văn hóa Việt Nam do VTC thực hiện là những hoạt động theo hướng đưa chất liệu di sản đến gần hơn với công chúng trẻ.

Gian hàng văn hóa tại Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất. (Ảnh: Hà Anh)

Khép lại bằng thông điệp kết nối

Đêm bế mạc diễn ra lúc 20h ngày 4/10 với chủ đề “Sắc màu hội tụ - Cùng nắm tay hướng tới tương lai”, khép lại bốn ngày hoạt động của Lễ hội.

Chương trình gồm nhiều tiết mục khai thác chất liệu âm nhạc truyền thống như Mashup Phong Nữ - Cô Đôi Thượng Ngàn, liên khúc Hò Huế - Lý Mười Thương - Lý Ngựa Ô, Dạ Cổ Hoài Lang...

Qua các tiết mục, chương trình tiếp tục giới thiệu những giá trị của âm nhạc truyền thống Việt Nam trong một không gian nghệ thuật có sự tham gia của nghệ sĩ trong nước và quốc tế.

Điểm kết của đêm bế mạc là ca khúc Hand in Hand với sự tham gia của toàn bộ nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế. Tiết mục được lựa chọn để khép lại hành trình bốn ngày của Lễ hội, nhấn mạnh thông điệp về sự gắn kết, giao lưu và hợp tác giữa các nền văn hóa.

Diễn ra nhân dịp 50 năm Việt Nam gia nhập UNESCO, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai mở rộng các hoạt động từ nghệ thuật biểu diễn, triển lãm, ẩm thực, điện ảnh, thời trang đến trải nghiệm văn hóa.

Chuỗi chương trình được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long và các không gian văn hóa liên quan, tạo điều kiện để công chúng trong nước tiếp cận nhiều sắc màu văn hóa quốc tế, đồng thời đưa những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.