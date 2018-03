Những chung cư từng vướng lùm xùm cháy, nổ tại Hà Nội và TP.HCM

Trước vụ cháy tòa nhà cao cấp Carina Plaza khiến 13 người thiệt mạng đã có nhiều vụ tương tự xảy ra tại các chung cư khác ở cả Hà Nội và TP.HCM gây thiệt hại lớn.

Trước vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất trong vòng 15 năm trở lại đây, nhiều dự án chung cư từ bình dân đến cao cấp đều đã từng xảy ra cháy, nổ tương tự. Cùng với đó nhiều dự án đã được cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) cảnh báo trước nguy cơ.

Toàn cảnh vụ cháy chung cư Carina Plaza khiến 13 người chết Vụ cháy bùng phát vào khoảng 1h30 sáng 23/3, khói bốc lên khiến nhiều người bị ngạt. Đây là vụ cháy nghiêm trọng nhất trong 15 năm qua ở Sài Gòn.

Phát hỏa từ chung cư cao cấp...

Được coi là khu cao ốc, chung cư văn minh hiện đại nhất TP.HCM, dự án Kumho Asiana Plaza do Tập đoàn Kumho của Hàn Quốc đầu tư xây dựng từ năm 2006.

Cuối tháng 5/2009, một đám cháy kèm theo nhiều tiếng nổ lớn đã xảy ra tại cao ốc căn hộ cho thuê 32 tầng của khu phức hợp này. Nguyên nhân ban đầu được xác định là khí gas của hệ thống dàn lạnh bên ngoài tòa nhà bị rò rỉ và phát nổ gây ra hỏa hoạn.

Tuy không có thương vong về người nhưng phải mất gần một giờ đồng hồ, 8 xe chữa cháy với gần 100 cảnh sát cứu hỏa mới dập tắt được ngọn lửa.

Khu cao ốc, chung cư Kumho Asiana Plazatừng xảy ra hỏa hoạn vào năm 2009. Ảnh: PT.

Còn ở Hà Nội, một dự án chung cư cao cấp khác cũng từng nhiều lần xảy ra hỏa hoạn chính là Khu nhà Keangnam. Kể từ khi đi vào vận hành và hoạt động, ít nhất 3 vụ cháy đã xảy ra tại đây gây thiệt hại lớn về vật chất.

Cuối tháng 8/2011, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại đây khiến nhiều người hoảng loạn, giao thông khu vực bị tắc nghẽn trong nhiều giờ.

Khu vực cháy được xác định là tại tầng 7, tòa nhà phụ cao 25 tầng thuộc khu nhà ở Keangnam. Nguyên nhân sau đó được xác định do công nhân nhà thầu phụ trong quá trình thi công hệ thống máy tản nhiệt, máy làm mát cho tòa nhà đã làm gây ra hảo hoạn.

Cũng may mắn không gây thiệt hại về người nhưng ước tính thiệt hại vật chất do vụ cháy gây ra khoảng 30.000 USD. Đây cũng trở thành vụ cháy thứ 3 xảy ra tại tòa nhà này cả 2 vụ trước đó đều xảy ra vào năm 2010.

Khu nhà ở thuộc dự án Keangnam cũng từng xảy ra cháy vào năm 2010-2011, sau đó thường xuyên được lựa chọn để diễn tập công tác PCCC. Ảnh: Tiến Tuấn.

Tháng 3/2010, một vụ cháy cũng xảy ra tại chung cư JSC, thuộc Công ty công trình 34 (đường Khuất Duy Tiến, Hà Nội) làm chủ đầu tư. Trong vụ cháy này, 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Nguyên nhân được xác định là lửa bùng phát tại tầng 1, sau đó lan theo hệ thống đường rác bốc lên các tầng trên khiến 2 cư dân bị ngạt do khói độc.

Thời điểm cháy diễn ra vào đúng buổi chiều, khi các cư dân đi làm về khi lửa bùng phát, khói độc tràn ngập toàn bộ hệ thống cầu thang thoát hiểm, người dân sống từ tầng 15 trở lên đã không thể xuống dưới. Hệ thống cửa kín, khói không thông thoát ra ngoài khiến nhiều người dân đang cư trú tại đây bị ngạt khói.

... đến chung cư giá rẻ

Nhiều dự án chung cư giá rẻ tại khu vực Hà Nội, TP.HCM cũng từng xảy ra hỏa hoạn gây nhiều thiệt hại về người và của như vụ cháy tại chung cư HH4 Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) vào tháng 9/2015.

Chung cư này nằm trong tổ hợp 12 tòa nhà tại cụm HH Linh Đàm nhiều tai tiếng của đại gia bất động sản Mường Thanh là chủ đầu tư. Đây cũng là một trong những khu chung cư có mật độ dân số cao nhất tại Hà Nội hiện nay.

Vụ cháy tại khu chung cư HH4 Linh Đàm khiến nhiều người hoảng loạn. Ảnh: Hoàng Anh.

Đám cháy được xác định bắt nguồn từ tầng 33 tòa HH4A do chập hộp kỹ thuật điện. Khói theo lối cầu thang thoát hiểm tràn khắp các tầng khiến nhiều cư dân mắc kẹt. Nhiều người được đưa ra trong tình trạng ngạt thở, bất tỉnh.

Không lâu sau đó, cũng tại Linh Đàm đã xảy ra vụ hỏa hoạn tại chung cư Rainbow Linh Đàm chủ đầu tư là Công ty Cổ phần BIC Việt Nam vào tháng 10/2016… Đêm 23/10/2016, lửa bất ngờ bốc lên từ tầng 8 của tòa nhà CT2, chung cư Rainbow khiến nhiều người dân tháo chạy hoảng loản.

Nguyên nhân được xác định là có hộ gia đình thắp hương và khóa cửa ra ngoài khiến lửa bùng lên và cháy dữ dội các đồ đạc trong phòng như rèm cửa, bàn ghế. Tuy kkhông có thiệt hại về người,nhưng một số tài sản trong căn hộ đã bị thiêu rụi.

Một vụ cháy khác tại Linh Đàm là vụ cháy nhà để xe tầng 1 của toàn nhà No1 B thuộc bán đảo Linh Đàm.

Cháy tại chung cư Rainbow khiến nhiều người tháo chạy trong đêm.

Cách đây khoảng 2 năm, vào tháng 10/2015, tại tầng hầm chung cư CT4A khu đô thị Xa La, Hà Đông cũng đã xảy ra vụ cháy lớn. Lực lượng lớn cảnh sát PCCC đã được huy động để giải quyết đám cháy, nhiều người dân hoảng loạn, tháo chạy trong khói lửa.

Không có thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã khiến 10 người phải đi cấp cứu do ngạt khói, một ôtô và 45 xe đạp, 200 xe máy bị hư hỏng.

Nhiều dự án vướng lùm xùm an toàn PCCC

Tính đến ngày 10/1, theo thống kê của Phòng cảnh sát PCCC TP Hà Nội, thành phố còn tới 42/79 công trình chung cư cao tầng chưa thực hiện xong công tác nhiệm thu PCCC.

Trước đó, vào tháng 5/2017, cơ quan này đã bêu tên 79 công trình nhà chung cư cao tầng vi phạm quy định về PCCC trong đầu tư xây dựng.

Trong đó bao gồm hàng loạt dự án chung cư đình đám như dự án Tràng An Complex do Công ty TNHH Toàn Cầu Tràng An làm chủ đầu tư; tòa nhà C của Dự án Kim Văn Kim Lũ do chủ đầu tư Vinaconex 2; tòa nhà SME Hoàng Gia (Hà Đông) hay tại các tòa H, J, K khu đô thị Dương Nội, Tòa T2, chung cư Thăng Long Victory… chủ đầu tư đều đã tổ chức cho cư dân chuyển về sinh sống nhưng hệ thống PCCC vẫn chưa được hoàn tất.

Trong khi đó tại TP.HCM, báo cáo tổng kết của cơ quan cảnh sát PCCC TP.HCM cũng cho biết trong năm 2017 trên địa bàn có tổng cộng 1.007 vụ cháy, giảm 953 so với năm 2016. Số người thiệt mạng do hỏa hoạn là 26 người (tăng 17 người) và 44 người bị thương (tăng 5 người).

Trong đó, đối tượng để xảy ra cháy nhiều nhất là nhà ở hộ gia đình và nhà ở kết hợp kinh doanh, sản xuất nhỏ lẻ (398/1.007 vụ, chiếm tỷ lệ 40%). Nguyên nhân gây cháy chủ yếu là do sự cố hệ thống, thiết bị điện (462/849 vụ cháy đã điều tra làm rõ nguyên nhân, chiếm tỷ lệ 54,4%).

Mỗi năm trên địa bàn TP.HCM xảy ra trên dưới 1.000 vụ cháy. Ảnh: Thuận Lâm.

Thống kê của đơn vị này cũng cho biết trên địa bàn TP.HCM hiện có khoảng 1.000 nhà cao từ 5 tầng trở lên, trong đó có 605 nhà cao trên 10 tầng. Mới đây, qua kiểm tra 645 chung cư, cơ quan chức năng phát hiện có 7 công trình chung cư chưa được nghiệm thu về PCCC đã cho phép người dân vào ở.

Thực tế ghi nhận của lực lượng PCCC là không ít chủ đầu tư cũng như Ban quản lý chung cư không quan tâm đến vấn đề PCCC, thậm chí chung cư chưa được nghiệm thu PCCC nhưng vẫn đưa dân vào ở như vụ cháy tại chung cư Hoàng Quân vào tháng 7/2016 (huyện Bình Chánh). Dù không gây thiệt hại về người nhưng qua đó khiến cơ quan quản lý Nhà nước phải “giật mình” khi biết chung cư này vẫn chưa được nghiệm thu PCCC nhưng chủ đầu tư vẫn liều mình đưa dân vào ở.

Tương tự, chung cư Bắc Bình đường Ung Văn Khiêm (quận Bình Thạnh) do Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Số 8 làm chủ đầu tư, được đưa vào sử dụng 4 năm nay. Thế nhưng, hệ thống PCCC của tòa nhà vẫn chưa được nghiệm thu.

Hoàng Thanh