Khi chức danh khiến người đọc phải đọc lại hai lần

Trong quá trình tìm hiểu thông tin về BHXH, nhiều người không khỏi bất ngờ trước những chức danh nghề nghiệp được ghi nhận. Có những cái tên hiếm khi nghe qua, chẳng hạn như “công nhân đo khí, đo gió trong hầm lò” hay “nhân viên chia bài”.

Những chức danh độc lạ khiến người xem phải bất ngờ. Ảnh: @emdaoo, @quynhanh.dua.

Một bên là công việc đòi hỏi sự chuyên môn trong môi trường hầm lò đặc thù, một bên gợi liên tưởng đến những bàn chơi bài đầy kịch tính ở casino. Đặt cạnh nhau, các chức danh này tạo nên sự đối lập thú vị, khiến người đọc không khỏi tò mò về công việc thực tế phía sau.

Ảnh: @tronghai_ne, @candybutcher_212.

Không dừng lại ở đó, những chức danh như “chuyên viên phòng kinh số 5” hay "Chấm bay giao nhận" cũng khiến nhiều người phải vắt óc suy đoán về tính chất công việc. Có những tên nghề không quá dài nhưng lại mang đến cảm giác bí ẩn bởi cách gọi khá đặc thù, ít xuất hiện trong đời sống thường ngày.

Một điểm thú vị khác là không ít chức danh được ghi rất chi tiết, không chỉ dừng lại ở tên vị trí mà còn nối dài bằng hàng loạt nhiệm vụ đi kèm.

﻿Ai đọc cũng hiểu chính chủ của chức danh đang làm những đầu việc gì. Ảnh: @iamlethenhat.

Bên cạnh những chức danh nghe lạ tai, danh sách nghề nghiệp còn có những vị trí nghe thôi đã thấy “bá khí” như giám đốc, trưởng phòng hay các chức danh quản lý cấp cao. Nếu có người khiến người đọc tò mò vì tên nghề quá đặc biệt thì cũng có người gây chú ý bởi chức vụ nghe đầy uy tín. Sự đa dạng ấy khiến phần thông tin nghề nghiệp trở thành một “bảng tổng hợp” thú vị, nơi mỗi chức danh mang đến một sắc thái riêng.

﻿Với nhiều người, phần chức vụ trong BHXH lại là bảng "leo rank" siêu chất. Ảnh: @horse.7898315.

Đằng sau những cái tên lạ là thế giới nghề nghiệp đa dạng

Thực tế, sự đa dạng trong cách ghi nhận chức danh cũng phần nào phản ánh thị trường lao động với nhiều ngành nghề và vị trí chuyên môn khác nhau. Không phải công việc nào cũng có một tên gọi phổ biến trong đời sống hằng ngày. Một số vị trí gắn với lĩnh vực sản xuất, vận hành hoặc những quy trình chuyên biệt nên cách gọi có thể khá xa lạ với số đông.

Bởi vậy, thay vì chỉ nhìn những chức danh này như một câu chuyện gây cười trên mạng xã hội, đây cũng là dịp để người trẻ khám phá thêm những công việc ít được nhắc đến. Biết đâu, phía sau một cái tên nghe có vẻ khó hiểu lại là cả một lĩnh vực nghề nghiệp thú vị mà chúng ta chưa từng có cơ hội tìm hiểu.