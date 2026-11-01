Những chức danh lãnh đạo nào được dùng xe công không quy định mức giá kể cả khi nghỉ hưu?

Bổ sung chức danh được sử dụng ô tô kể cả khi đã nghỉ công tác

Nghị định số 379/2026 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô có hiệu lực từ 16/11. Nghị định quy định chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả khi đã nghỉ công tác (trừ trường hợp có quy định, quyết định khác của cấp có thẩm quyền), không quy định mức giá gồm: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư.

So với quy định cũ năm 2023 thì nghị định mới bổ sung Thường trực Ban Bí thư vào nhóm chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô, kể cả khi đã nghỉ công tác, không quy định mức giá. Trước đó, tháng 9/2025, Bộ Chính trị chuyển chức danh Thường trực Ban Bí thư từ nhóm lãnh đạo cấp cao sang nhóm lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Lực lượng cảnh vệ diễn tập hộ tống đoàn xe chở lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo nước ngoài. Ảnh: Phạm Hải

Chức danh được sử dụng thường xuyên một xe ô tô trong thời gian công tác, không quy định mức giá gồm: Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Trưởng ban đảng ở Trung ương, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch nước; Phó Thủ tướng; Phó Chủ tịch Quốc hội; Chánh án TAND tối cao; Viện trưởng VKSND tối cao.

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi

Nghị định 353/2026 của Chính phủ quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, có hiệu lực từ hôm nay.

Theo đó, đối tượng giáo dục tiểu học bắt buộc là trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Đối tượng giáo dục trung học cơ sở bắt buộc là thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 18 đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học nhưng chưa hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở.

Chương trình giáo dục tiểu học, trung học cơ sở bắt buộc là chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, trung học cơ sở do Bộ trưởng GD-ĐT ban hành.

Thay đổi quy định về họp Ban đại diện cha mẹ học sinh

Thông tư số 81/2026 của Bộ GD-ĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, có hiệu lực từ ngày 15/11.

Một thay đổi đáng chú ý là không còn quy định tổ chức họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp 3 lần trong năm học vào các thời điểm cố định như trước đây.

Một buổi họp phụ huynh. Ảnh: MT

Theo quy định mới, hội nghị cha mẹ học sinh được tổ chức vào đầu năm học. Nội dung tập trung trao đổi thông tin về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, tình hình học tập, rèn luyện và phát triển của trẻ mầm non, học sinh; thống nhất nội dung phối hợp và bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp. Các hội nghị tiếp theo sẽ được tổ chức khi cần thiết.

Các cuộc họp và biểu quyết có thể được tiến hành bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến (online) hoặc kết hợp cả hai.

Phạt đến 100 triệu đồng nếu chỉnh sửa, làm giả vé xổ số

Chính phủ ban hành Nghị định số 389/2026 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, có hiệu lực từ ngày 30/11.

Nghị định này quy định hành vi vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt; việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số.

Nghị định quy định mức phạt tiền đối với cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số tối đa là 100 triệu đồng, đối với tổ chức tối đa là 200 triệu đồng.

Các hành vi cạo sửa, tẩy xóa vé xổ số để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng bị phạt tiền từ 60-100 triệu đồng; hành vi làm giả vé xổ số để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng bị phạt từ 80-100 triệu đồng.

Làm rò rỉ thông tin nhạy cảm bị phạt đến 60 triệu đồng

Chính phủ ban hành Nghị định số 363/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu, có hiệu lực kể từ ngày 11/11.

Hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu làm rò rỉ thông tin nhạy cảm, làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc an ninh quốc gia sẽ bị phạt từ 40-60 triệu đồng.

Nghị định quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, đối tượng bị xử phạt, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu.

Khách sạn phải kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách

Nghị định số 392/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực an ninh, trật tự, có hiệu lực từ ngày 15/11.

Ảnh: VNN

Theo đó, các cơ sở kinh doanh lưu trú (khách sạn, nhà nghỉ…) phải kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú, gồm một trong các loại giấy tờ: căn cước, căn cước công dân, hộ chiếu, thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài), các loại giấy tờ khác có giá trị chứng minh nhân thân có ảnh do các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp.

Khi khách lưu trú không có giấy tờ tùy thân, sau khi bố trí vào phòng, chủ cơ sở lưu trú phải thông báo ngay cho Công an cấp xã hoặc đồn Công an quản lý địa bàn.