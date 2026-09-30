Những chú ý về nắng nóng trong thời tiết 10 ngày tới

Người dân nên tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo ngắn hạn để có thông tin mới chính xác, kịp thời. Ảnh minh họa: canva.

Nhiệt độ cả nước cao hơn trung bình nhiều năm, ảnh hưởng thời tiết

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bước sang tháng 10, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5–1,5°C, có nơi cao hơn. Trong khi đó, mưa, bão đều nằm trong xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm, đặc biệt ở khu vực Trung Bộ.

Ngày 30/9, Bắc Bộ tiếp tục có nắng nóng, một số nơi có nắng nóng gay gắt. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất được dự báo 36-37°C, trong khi khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có nơi trên 37°C.

Trong 10 ngày tới, nắng nóng vẫn là hình thái thời tiết đáng chú ý tại Bắc Bộ và Trung Bộ, nhất là những ngày đầu tháng 10. Sau đó, mưa dông xuất hiện và nền nhiệt miền Bắc có xu hướng giảm mạnh, thời tiết chuyển mát.

Tuy nhiên, khi miền Bắc có xu hướng giảm nhiệt rõ hơn từ đầu tháng 10, khu vực Trung Bộ vẫn còn những ngày nắng nóng.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 29/9 đến ngày 01/10:

- Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam của tỉnh Phú Thọ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng. Từ gần sáng và ngày 01/10, khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng phía Nam cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối 30/9 có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 01/10 đến ngày 09/10

- Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ đêm 01-02/10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông; khoảng từ đêm 03/10 khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày 04-05/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa rào và dông vài nơi, từ khoảng ngày 04-06/10 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to.

- Từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; từ khoảng đêm 05-06/10, có mưa rào và dông rải rác.

- Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ: chiều và tối có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Cao nguyên Trung Bộ thời kỳ từ 02-04/10 có mưa rào và dông vài nơi.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng có thể xảy ra nhanh, phạm vi hẹp nhưng gây ảnh hưởng đáng kể đến giao thông, hoạt động ngoài trời và sản xuất.

Chuyên gia nhắc lại, các cấp chính quyền và người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn ngắn hạn 1–3 ngày để kịp thời điều chỉnh kế hoạch sản xuất và phương án ứng phó, bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất và dân sinh.