Những chủ lực doanh số của các thương hiệu xe tại Việt Nam

Tính đến tháng 10 năm nay, thị trường Việt có không dưới 20 thương hiệu ôtô các loại. Chỉ riêng trong Hiệp hội các nhà sản xuất Ôtô Việt Nam (VAMA), số lượng thành viên đã vượt con số 10. Và mỗi hãng khi cạnh tranh lại có cho mình một quân bài khác nhau nhằm khẳng định vị thế. Vậy đâu chính là những cái tên đang gánh vác thương hiệu tại thị trường Việt Nam?

VF 3 là mẫu xe điện mini ghi nhận doanh số tốt nhất thị trường. Đây cũng là cái tên gánh vác doanh số của hãng xe điện VinFast tại thị trường Việt, với tổng lượng xe bán ra sau 9 tháng đạt 42.272 xe. Tại Việt Nam, mẫu xe cỡ nhỏ được bán với giá khoảng 285 triệu đồng.

Toyota Yaris Cross được bán tại Việt Nam với 2 tùy chọn động cơ gồm bản thuần xăng và hybrid. Trong đó, các tùy chọn chạy xăng ghi nhận lượng xe bán ra hơn 10.000 chiếc sau 3 quý năm nay. Tổng lượng xe Yaris Cross bán ra thị trường sau 9 tháng đạt mức 12.646 chiếc.

Mitsubishi Xforce là mẫu SUV cỡ B từng ghi nhận doanh số tốt nhất thị trường trong thời gian dài, trước khi bị đối thủ Yaris Cross từ Toyota hay mẫu SUV thuần điện Việt vượt qua. Tính đến hết tháng 9, Mitsubishi bán được 9.456 xe, tiếp tục gánh vác phần lớn doanh số cho hãng xe Nhật tại thị trường Việt.

Suzuki XL7 Hybrid ghi nhận doanh số không quá tốt sau thời gian dài tại Việt Nam. Tuy nhiên, với tổng 1.321 xe sau 9 tháng được bán ra thị trường, mẫu MPV hybrid vẫn đang dẫn đầu lượng bán ra trong dải sản phẩm của Suzuki tại Việt Nam.

Isuzu D-Max cũng gặp tình cảnh tương tự khi phải cạnh tranh với đối thủ mạnh trong nhóm bán tải. Sau 9 tháng, mẫu xe bán chạy nhất của hãng chỉ ghi nhận tổng doanh số 508 chiếc.

Một trong những đối trọng của Mazda CX-5 là Ford Territory cũng ghi nhận doanh số tốt trong xuyên suốt năm nay. Tính đến hết tháng 9, Territory tiếp tục gánh vác doanh số cho hãng xe Mỹ khi bán được 9.019 xe.

Kia Seltos là mẫu xe ghi nhận doanh số tốt nhất của thương hiệu Hàn Quốc tại thị trường Việt. Tính đến hết quý III, Kia bán được 7.109 xe. Đây cũng là một trong những mẫu SUV được mở bán với đa dạng phiên bản của thị trường, với tổng 6 tùy chọn, giá dao động 549-799 triệu đồng.

Không ngạc nhiên khi Mazda CX-5 xuất hiện trong nhóm gồng gánh doanh số của thương hiệu Nhật tại Việt Nam. Tính hết tháng 9, Mazda đã bán đến 11.893 xe. CX-5 có giá niêm yết khoảng 749-869 triệu, nhưng thường xuyên được giảm giá về dưới mốc 700 triệu đồng ở đại lý.

Honda City là mẫu sedan duy nhất xuất hiện trong bảng tổng hợp. Dù doanh số đã giảm mạnh trong 2 năm gần đây, doanh số 5.452 chiếc City được bán ra thị trường vẫn là thành tích tốt nhất của Honda sau 9 tháng.

Hyundai Creta là mẫu xe bán chạy nhất của hãng xe Hàn Quốc tại Việt Nam. Sau 9 tháng, Hyundai bán được khoảng 6.849 chiếc Creta. Mẫu SUV được bán với khoảng 4 phiên bản, giá dao động 599-715 triệu đồng.

Omoda & Jaecoo mở bán những mẫu xe đầu tiên tại Việt Nam vào cuối năm 2024. Trong đó, Omoda C5 là cái tên ghi nhận doanh số tốt nhất. Dù không công bố tổng lượng xe bán ra, nhưng theo thông tin gần nhất, hãng đã bán hơn 2.000 chiếc C5 sau 9 tháng năm nay.

Trái với dự đoán, Sealion 6 mới là mẫu xe ghi nhận doanh số tốt nhất của BYD sau 9 tháng, hơn 1.200 chiếc. Đây là một trong những sản phẩm PHEV đầu tiên của thương hiệu Trung Quốc tại Việt Nam, giá bán khoảng 839-936 triệu đồng.

Geely EX2 là mẫu xe ghi nhận doanh số tốt nhất của thương hiệu Trung Quốc tại Việt Nam. Dù chưa công bố doanh số bán trong tháng 9, nhưng với gần 1.300 xe được bán ra sau 8 tháng vẫn đủ để mẫu SUV cỡ nhỏ gánh vác phần lớn lượng xe Geely bán ra tại Việt Nam.

Đan Thanh