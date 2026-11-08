Những chính sách ưu đãi thuế nào có thể thay đổi từ 1.1.2027?

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ tiếp tục được giảm thuế

Theo Nghị quyết số 43/2026/QH16 và Nghị định số 398/2026/NĐ-CP ngày 29.10.2026 của Chính phủ, một số đối tượng tiếp tục được hưởng chính sách giảm thuế trong cả năm 2027.

Cụ thể, đối với thuế thu nhập cá nhân, cá nhân cư trú có hoạt động sản xuất, kinh doanh, bao gồm hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, có doanh thu hằng năm không quá 10 tỉ đồng trong năm 2027 được giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân phải nộp đối với thu nhập từ kinh doanh.

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Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp và tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam có doanh thu hằng năm không quá 10 tỉ đồng trong năm 2027 được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Chính sách áp dụng với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác có hoạt động sản xuất, kinh doanh có thu nhập theo quy định.

Đáng chú ý, trường hợp doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế theo quy định khác thì mức giảm 30% được tính trên số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp sau khi đã trừ các khoản ưu đãi thuế.

Nghị định số 398/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 29.10.2026 và áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026, 2027. Như vậy, đây là những chính sách giảm thuế được duy trì trong năm 2027, không phải chính sách hết hiệu lực vào cuối năm 2026.

Thuế tiêu thụ đặc biệt với thuốc lá, rượu, bia, nước ngọt tăng từ năm 2027

Theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15, từ ngày 1.1.2027, nhiều mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt bắt đầu bước vào lộ trình tăng thuế.

Đối với thuốc lá, ngoài thuế suất theo tỷ lệ phần trăm 75% được giữ nguyên, thuế tuyệt đối được bổ sung. Cụ thể, thuốc lá điếu chịu mức thuế tuyệt đối 2.000 đồng/bao từ năm 2027; xì gà chịu mức 20.000 đồng/điếu; thuốc lá sợi, thuốc lào và các dạng thuốc lá khác chịu mức 20.000 đồng/100g hoặc 100ml. Các mức thuế tuyệt đối này tiếp tục tăng theo lộ trình đến năm 2031.

Đối với rượu từ 20 độ trở lên, thuế suất tăng từ 65% năm 2026 lên 70% từ ngày 1.1.2027. Rượu dưới 20 độ tăng từ 35% lên 40%, trong khi thuế suất đối với bia cũng tăng từ 65% lên 70% từ ngày 1.1.2027.

Cũng theo biểu thuế quy định tại Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15, từ ngày 1.1.2027 nhóm sản phẩm nước giải khát theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) có hàm lượng đường trên 5g/100ml chịu thuế suất 8%

Đây là lộ trình tăng thuế đã được quy định trong Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, nhằm điều tiết tiêu dùng, hạn chế sử dụng các sản phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và tăng nguồn thu ngân sách.

Chính sách giảm 2% thuế VAT: Cần lưu ý thời điểm kết thúc

Đáng chú ý, một trong những chính sách được người dân và doanh nghiệp quan tâm là giảm 2% thuế VAT. Theo Nghị quyết số 204/2025/QH15 của Quốc hội, chính sách này được thực hiện từ ngày 1.7.2025 đến hết ngày 31.12.2026.

Theo đó, các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang chịu thuế suất VAT 10% và thuộc diện được giảm sẽ áp dụng mức thuế suất 8%. Tuy nhiên, chính sách không áp dụng với một số nhóm như viễn thông, tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản phẩm kim loại, sản phẩm khai khoáng (trừ than) và hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (trừ xăng).

Như vậy, nếu không có văn bản gia hạn hoặc chính sách thay thế, từ ngày 1.1.2027, các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang được giảm thuế sẽ không còn được áp dụng mức giảm 2% theo Nghị quyết này và phải thực hiện theo mức thuế suất quy định tại Luật Thuế VAT. Đây là điểm người tiêu dùng và doanh nghiệp cần lưu ý khi lập kế hoạch kinh doanh, xây dựng giá bán cho năm 2027.