Ảnh minh hoạ: Mekong ASEAN.

Hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản phẩm dữ liệu tối đa 1 tỷ đồng/dự án/năm

Nghị định số 386/2026/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/10/2026 quy định cơ chế đột phá phát triển cho hoạt động sáng tạo, khai thác dữ liệu quốc gia; hoạt động sáng tạo, khai thác dữ liệu tại Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia, có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Tại khoản 3 Điều 8 quy định doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ có sản phẩm, giải pháp, mô hình hoặc nền tảng dữ liệu được hỗ trợ tối đa 70% chi phí hoàn thiện sản phẩm, tích hợp dữ liệu, kết nối kỹ thuật và đánh giá tuân thủ pháp luật về dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân, an ninh mạng. Mức hỗ trợ không quá 1 tỷ đồng/dự án/năm, trong thời gian tối đa 3 năm.

Ngoài ra, các doanh nghiệp thuộc nhóm này được hỗ trợ 100% phí khai thác dữ liệu dùng chung và dữ liệu khác được phép khai thác trong thời hạn 36 tháng; hỗ trợ tối đa 50% chi phí thuê hạ tầng tính toán, điện toán đám mây, môi trường thử nghiệm, khu làm việc chung, nhưng không quá 20 triệu đồng/tháng/doanh nghiệp, tối đa 36 tháng. Quy định nhằm tạo thêm nguồn lực để doanh nghiệp phát triển, hoàn thiện và thương mại hóa sản phẩm, dịch vụ dữ liệu.

Doanh nghiệp xổ số được trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng

Nghị định số 394/2026/NĐ-CP ngày 23/10/2026 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý tài chính đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số, có hiệu lực từ ngày 8/12/2026. Nghị định này thay thế Nghị định 122/2017/NĐ-CP.

Cụ thể, doanh nghiệp kinh doanh xổ số được trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng đối với các sản phẩm áp dụng phương thức trả thưởng cố định, khi không bị lỗ và có tỷ lệ trả thưởng thực tế thấp hơn kế hoạch. Mức trích lập được xác định theo doanh thu, tỷ lệ trả thưởng kế hoạch và giá trị giải thưởng đã chi trả.

Tổng số dư quỹ dự phòng tối đa không vượt quá 2% tổng doanh thu có thuế đối với doanh nghiệp xổ số hoạt động tại miền Nam và Vietlott; mức 10% áp dụng với các doanh nghiệp còn lại. Quỹ được sử dụng để chi trả khi tỷ lệ trả thưởng thực tế vượt kế hoạch; phần thiếu được hạch toán vào chi phí kinh doanh.

Nghị định cũng quy định doanh nghiệp đã được đầu tư đủ vốn điều lệ không được trích quỹ đầu tư phát triển; không được dùng lợi nhuận sau thuế và quỹ khen thưởng, phúc lợi để thưởng hoặc hỗ trợ thêm hoa hồng đại lý vượt mức tối đa. Hoạt động đầu tư vốn ra bên ngoài chỉ được thực hiện trong các ngành nghề liên quan trực tiếp đến kinh doanh xổ số.

Vi phạm trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số bị phạt đến 200 triệu đồng

Nghị định số 401/2026/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 4/11/2026 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số, có hiệu lực từ ngày 22/12/2026.

Theo đó, mức phạt tiền tối đa đối với tổ chức vi phạm là 200 triệu đồng, cá nhân là 100 triệu đồng.

Đáng chú ý, hành vi lợi dụng hoạt động công nghiệp công nghệ số để xâm phạm lợi ích quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, sức khỏe, tính mạng con người bị phạt từ 170 triệu đồng đến 200 triệu đồng. Hành vi sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số để thực hiện hành vi bị cấm bị phạt từ 140 triệu đồng đến 170 triệu đồng.

Mức phạt từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng áp dụng đối với hành vi gian dối hồ sơ để hưởng chính sách ưu đãi dành cho dự án công nghệ số trọng điểm, trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo quy mô lớn hoặc dự án bán dẫn quy mô lớn. Mức phạt tương tự áp dụng với hành vi triển khai thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ công nghệ số không đúng nội dung được cấp phép.

Ngoài ra, hành vi không cung cấp, cập nhật thông tin hoặc không kết nối, chia sẻ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số bị phạt từ 30 triệu đồng đến 60 triệu đồng.

Tăng cường giám sát phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng

Thông tư số 57/2026/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 30/10/2026 quy định trình tự, thủ tục giám sát hoạt động phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực tiền tệ, hoạt động ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Thông tư nêu rõ, hoạt động giám sát được thực hiện kết hợp giữa giám sát tuân thủ và giám sát trên cơ sở rủi ro, thông qua việc thu thập, phân tích thông tin, dữ liệu và đánh giá mức độ tuân thủ của các đối tượng báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước.

Việc đánh giá rủi ro tập trung vào quy mô, mô hình tổ chức; khách hàng, sản phẩm, dịch vụ, kênh phân phối và khu vực địa lý; đồng thời xem xét năng lực quản trị, hệ thống kiểm soát nội bộ và việc thực hiện các quy định về phòng, chống rửa tiền. Trên cơ sở kết quả đánh giá, các đối tượng được xếp loại rủi ro để phân bổ nguồn lực và áp dụng biện pháp giám sát phù hợp.

Đối với đối tượng có rủi ro cao, Ngân hàng Nhà nước có thể yêu cầu tăng cường nhân lực, công nghệ, kiểm soát nội bộ, tăng tần suất cung cấp dữ liệu và làm việc trực tiếp; đồng thời xem xét thanh tra, kiểm tra tại chỗ. Với đối tượng có rủi ro thấp, có thể giảm tần suất tiếp xúc, chuyển trọng tâm sang giám sát từ xa.

Không tính tiền bán nhà, đất vào thu nhập bình quân đầu người cấp xã

Thông tư số 148/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 7/10/2026 quy định hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp xã, có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Theo đó, tại chỉ tiêu X0318, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư, thu nhập bình quân đầu người cấp xã được xác định bằng tổng thu nhập của toàn bộ các hộ dân cư trên địa bàn chia cho tổng số nhân khẩu của xã trong năm báo cáo.

Các khoản thu không được tính vào chỉ tiêu này gồm: tiền rút tiết kiệm, thu nợ, tiền bán tài sản như nhà, đất và tài sản khác, các khoản vay nợ, tạm ứng, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng bất động sản và tiền bồi thường đất do giải tỏa.

Quy định này nhằm thống nhất phương pháp xác định chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người, loại trừ các khoản thu không phản ánh thu nhập thực tế phát sinh trong năm, qua đó nâng cao tính chính xác và khả năng so sánh của số liệu thống kê cấp xã.

Nhà chung cư phải bố trí khu vực sạc xe điện theo quy chuẩn mới

Thông tư số 31/2026/TT-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành ngày 15/6/2026 sửa đổi 01:2026 QCVN 04:2021/BXD-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, có hiệu lực từ ngày 15/12/2026.

Tại điểm 2.10.2.1 về yêu cầu kỹ thuật đối với khu vực sạc xe điện, quy chuẩn quy định khu vực sạc phải được bố trí thành khoang riêng. Khu vực sạc, không phụ thuộc vào diện tích, phải được trang bị đồng thời hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy tự động và hệ thống camera giám sát kết nối về phòng trực có người trực 24/24 giờ.

Ngoài ra, khu vực sạc xe điện phải đáp ứng các yêu cầu về phân vùng riêng biệt, khoảng cách an toàn, thông gió và thoát khói; có cảnh báo khí carbon monoxide (CO), axit hydrofluoric (HF) và phương án xử lý tình huống cháy nổ phù hợp với đặc tính của xe điện.

Đối với khu vực sạc ôtô điện, xe môtô điện, xe gắn máy điện và xe đạp điện bố trí trong nhà chung cư, quy chuẩn còn quy định giới hạn diện tích khoang cháy, phương án ngăn cách khoang cháy và các yêu cầu kỹ thuật tương ứng với từng loại phương tiện, vị trí bố trí.

Thông tư cũng quy định đối với khu vực để xe điện, khu vực sạc xe điện và khu vực đổi pin tại nhà chung cư hiện hữu, trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày Thông tư có hiệu lực, chủ sở hữu nhà chung cư hoặc tổ chức, cá nhân được ủy quyền phải hoàn thành việc rà soát theo quy định. Trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu, phải sửa chữa, cải tạo công trình để bảo đảm tuân thủ quy chuẩn.

Quy định mới về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 393/2026/NĐ-CP ngày 20/10/2026 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, gồm 5 chương, 37 điều. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/12/2026. Nghị định này thay thế Nghị định số 219/2025/NĐ-CP.

Nghị định quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Người lao động nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên của công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc là thành viên Hội đồng quản trị có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên của công ty cổ phần, không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Các trường hợp không thuộc diện này còn có người làm việc ngắn hạn, di chuyển nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ chiến lược và thân nhân, người được thu hút theo Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo.