Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11/2026

Thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% từ ngày 1/11

Theo Nghị quyết số 45/2026/NQ-CP ngày 31/10/2026, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại được áp dụng ở mức 0% từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.

Nghị quyết đồng thời chấm dứt hiệu lực quy định về thuế suất đối với xăng tại Điều 3 Nghị quyết số 19/2026/QH16, đã được điều chỉnh bởi khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP.

Trường hợp cần rút ngắn hoặc kéo dài thời gian áp dụng để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định thị trường xăng dầu, Bộ Công Thương đề xuất với Bộ Tài chính để trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Công khai thông tin tuyển dụng lao động Việt Nam cho tổ chức nước ngoài

Từ ngày 15/11, Nghị định số 371/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực.

Khi có nhu cầu tuyển dụng, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo cho cơ quan, tổ chức quản lý theo quy định, nêu rõ vị trí việc làm và số lượng lao động cần tuyển. Thông báo có thể gửi trực tiếp, qua bưu chính, trực tuyến hoặc qua địa chỉ thư điện tử chính thức của cơ quan tiếp nhận.

Thông tin tuyển dụng phải được công khai trên Sàn giao dịch việc làm quốc gia, cổng thông tin việc làm hợp pháp khác hoặc trang thông tin điện tử chính thức của tổ chức. Như vậy, quy định cho phép lựa chọn kênh công khai thông tin tuyển dụng.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài được trực tiếp tuyển dụng hoặc đề nghị cơ quan, tổ chức quản lý hỗ trợ tuyển chọn, giới thiệu ứng viên theo mô tả công việc.

10 ngành, nghề phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự

Có hiệu lực từ ngày 15/11, Nghị định số 392/2026/NĐ-CP sửa đổi các quy định liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

Theo đó, cơ sở kinh doanh thuộc 10 ngành, nghề phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự. Danh mục gồm: công cụ hỗ trợ, bao gồm sửa chữa; các loại pháo, trừ pháo nổ; trò chơi có thưởng, gồm trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài, casino và đặt cược; vật liệu nổ công nghiệp; tiền chất thuốc nổ.

Các ngành, nghề còn lại là kinh doanh có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; dịch vụ nổ mìn; dịch vụ vũ trường; dịch vụ lưu trú đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp; súng cầm tay, súng vác vai và đạn sử dụng cho các vũ khí này để trang bị cho lực lượng theo quy định pháp luật.

Xử phạt hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu trái quy định

Nghị định số 363/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dữ liệu có hiệu lực từ ngày 11/11.

Hành vi thu thập, tạo lập dữ liệu không được sự đồng ý của chủ thể hoặc chủ sở hữu dữ liệu theo quy định pháp luật có khung phạt 20-40 triệu đồng. Khung này cũng áp dụng đối với việc không ban hành quy trình, không đánh giá và áp dụng biện pháp bảo vệ dữ liệu trước khi thu thập, tạo lập; không kiểm tra tính xác thực, bảo đảm chất lượng dữ liệu.

Khung phạt 40-60 triệu đồng áp dụng với các hành vi cố ý tạo lập dữ liệu sai dữ liệu gốc, giả mạo; thu thập vượt phạm vi, mục đích đã thông báo và các trường hợp vi phạm được quy định tại khoản 2 Điều 8.

Tùy hành vi, còn có biện pháp buộc xóa, tiêu hủy dữ liệu thu thập trái quy định, đính chính dữ liệu và nộp lại lợi bất hợp pháp. Nghị định không điều chỉnh hành vi thuộc phạm vi quy định xử phạt về an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Vi phạm kinh doanh xổ số có thể bị phạt đến 200 triệu đồng

Từ ngày 30/11, Nghị định số 389/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số có hiệu lực. Mức phạt tối đa là 100 triệu đồng đối với cá nhân, 200 triệu đồng đối với tổ chức; cùng một hành vi, mức phạt cá nhân bằng một nửa mức phạt tổ chức.

Tổ chức kinh doanh xổ số không có giấy chứng nhận đủ điều kiện do cơ quan có thẩm quyền cấp, nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, bị phạt 160-200 triệu đồng. Hành vi cho mượn, cho thuê hoặc chuyển nhượng giấy chứng nhận bị phạt 120-160 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, tùy vi phạm, còn có thể bị đình chỉ hoạt động có thời hạn, tịch thu tang vật và phương tiện vi phạm.

Áp dụng định mức mới về xe ô tô phục vụ công tác

Nghị định số 379/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/11, quy định tiêu chuẩn, định mức đối với xe phục vụ công tác chức danh, công tác chung, xe chuyên dùng và xe phục vụ lễ tân Nhà nước.

Mức giá mua xe phục vụ công tác chung tối đa là 950 triệu đồng/xe. Trường hợp cần trang bị xe 12-16 chỗ, mức tối đa là 1,3 tỷ đồng/xe; xe hai cầu loại 7 hoặc 8 chỗ tối đa 1,6 tỷ đồng/xe. Một số nhiệm vụ đặc thù có mức giá cao hơn.

Đối với đơn vị ngành dọc cấp tỉnh hoặc liên tỉnh thuộc phạm vi quy định, số xe được xác định theo biên chế: đến 40 người tối đa một xe; trên 40-80 người hai xe; trên 80-120 người ba xe. Trên 120 người, cứ tăng thêm 50 biên chế được bổ sung một xe.

Quy định rõ đối tượng giáo dục bắt buộc

Nghị định số 353/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/11, quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5-6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ.

Giáo dục tiểu học bắt buộc áp dụng với trẻ 6-14 tuổi chưa hoàn thành chương trình tiểu học; giáo dục trung học cơ sở bắt buộc áp dụng với người 11-18 tuổi đã hoàn thành tiểu học nhưng chưa hoàn thành trung học cơ sở.

Nhà nước bảo đảm điều kiện thực hiện giáo dục bắt buộc. Người học được hưởng chính sách miễn, giảm, hỗ trợ học phí, chi phí học tập và hỗ trợ khác theo quy định.

Để đạt chuẩn tiểu học bắt buộc mức độ hoàn thành, cấp xã phải có ít nhất 98% trẻ 6 tuổi vào lớp 1; ít nhất 95% trẻ 11 tuổi hoàn thành tiểu học, riêng xã đặc biệt khó khăn là 85%; 100% trẻ 14 tuổi hoàn thành tiểu học và ít nhất 60% trẻ khuyết tật trong độ tuổi, có khả năng học tập, được tiếp cận giáo dục.

Họp phụ huynh linh hoạt, có thể tổ chức trực tuyến

Thông tư số 81/2026/TT-BGDĐT ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh có hiệu lực từ ngày 15/11.

Quy định mới không còn ấn định ba cuộc họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp trong năm học vào các thời điểm cố định. Hội nghị đầu năm học tập trung trao đổi thông tin chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, học tập, rèn luyện và phát triển của trẻ mầm non, học sinh; thống nhất phối hợp và bầu ban đại diện nhóm, lớp.

Các hội nghị tiếp theo được tổ chức khi cần thiết. Việc họp và biểu quyết có thể thực hiện trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp hai hình thức.