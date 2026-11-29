Chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 388/2026/NĐ-CP ngày 13/10/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2017/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975.

Đáng chú ý, Nghị đinh mới đã điều chỉnh mức trợ cấp hằng tháng, đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục hành chính, bổ sung hình thức nộp trực tuyến, bảo đảm tốt hơn quyền lợi của thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 - 1975.

Theo Nghị định, từ ngày 1/12/2026, thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam không còn khả năng lao động, sống cô đơn, không nơi nương tựa được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng hai lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành. Mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện là 540.000 đồng/tháng, tương ứng trợ cấp 1,08 triệu đồng/tháng.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2026.

-Các đại biểu cựu thanh niên xung phong tham dự tại một sự kiện. (ảnh minh hoạ)

Cơ chế đột phá cho hoạt động sáng tạo, khai thác dữ liệu quốc gia

Ngày 12/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 386/2026/NĐ-CP quy định cơ chế đột phá phát triển cho hoạt động sáng tạo, khai thác dữ liệu quốc gia và hoạt động tại Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Nghị định này gồm 5 chương, 54 điều quy định về: Cơ chế đột phá phát triển cho hoạt động sáng tạo, khai thác dữ liệu quốc gia gồm: cơ chế thu hút chuyên gia, tài năng trẻ và sáng kiến đột phá về hoạt động sáng tạo, khai thác dữ liệu; cơ chế tiếp cận, khai thác dữ liệu; cơ chế tài chính và đầu tư mạo hiểm; cơ chế đột phá về không gian đổi mới sáng tạo dữ liệu; cơ chế đột phá phát triển sản phẩm, dịch vụ dữ liệu, kinh tế dữ liệu.

Đồng thời, quy định về chế đột phá phát triển cho hoạt động sáng tạo, khai thác dữ liệu tại Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Quy định mới về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 393/2026/NĐ-CP ngày 20/10/2026 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, gồm 5 chương, 37 điều. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/12/2026, thay thế Nghị định số 219/2025/NĐ-CP.

Nghị định quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Người lao động nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên của công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc là thành viên Hội đồng quản trị có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên của công ty cổ phần, không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Các trường hợp không thuộc diện này còn có người làm việc ngắn hạn, di chuyển nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ chiến lược và thân nhân, người được thu hút theo Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo.

Ảnh minh hoạ.

Quy định mới về hoạt động và quản lý cơ sở trợ giúp xã hội

Ngày 23/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 395/2026/NĐ-CP quy định về hoạt động và quản lý cơ sở trợ giúp xã hội. Nghị định có hiệu lực từ ngày 7/12/2026. Nghị định quy định chi tiết một số nội dung của Luật Người khuyết tật và Luật Người cao tuổi.

Nghị định xác định 10 loại hình cơ sở trợ giúp xã hội. Cơ sở thực hiện đánh giá nhu cầu, sàng lọc, phân loại đối tượng; xây dựng kế hoạch can thiệp, trợ giúp; giám sát, rà soát, đánh giá kết quả và điều chỉnh kế hoạch.

Cơ sở cũng cung cấp dịch vụ tham vấn, trị liệu tâm lý và kết nối giới thiệu đến Trung tâm trợ giúp pháp lý.

Cơ chế mới về quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Nghị định số 394/2026/NĐ-CP ngày 23/10/2026 của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số. Nghị định có hiệu lực từ ngày 8/12/2026, áp dụng đối với các công ty xổ số kiến thiết, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) và các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời bãi bỏ Nghị định số 122/2017/NĐ-CP.

Nghị định quy định các khoản chi phí đặc thù, nguyên tắc phân phối lợi nhuận và giới hạn đầu tư ra bên ngoài. Doanh nghiệp chỉ được đầu tư ra bên ngoài vào các ngành nghề liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh xổ số. Doanh nghiệp đã được đầu tư đủ vốn điều lệ theo quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu không được trích quỹ đầu tư phát triển.

Cá nhân vi phạm trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số bị phạt tới 100 triệu đồng

Tại Nghị định số 401/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số nêu rõ mức phạt tiền tối đa là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Nghị định ban hành ngày 4/11/2026, có hiệu lực từ ngày 22/12/2026, đồng thời bãi bỏ Điều 74 và Điều 76 của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

Theo đó, hành vi lợi dụng hoạt động công nghiệp công nghệ số để xâm phạm lợi ích quốc gia, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền con người, quyền công dân bị phạt từ 170-200 triệu đồng.

Hành vi gian dối hồ sơ để hưởng ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, dự án trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo có quy mô đầu tư lớn bị phạt từ 150-200 triệu đồng.

Phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân

Nghị định số 370/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/12/2026, quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với 23 nhóm cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng và vị trí công tác trong Công an nhân dân. Mức phụ cấp được quy định từ 15-45%, tùy theo lực lượng, nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ ở nước ngoài được hưởng mức cao nhất là 45%. Lực lượng làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được hưởng 40%.

Cán bộ chiến sĩ Công an bắt giữ đối tượng trốn truy nã. (ảnh minh hoạ)

Với lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, mức cao nhất là 35%. Cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cảnh sát 113 được hưởng 25%, cảnh sát trật tự 20%. Đối với Công an cấp xã, mức phụ cấp đặc thù cao nhất là 25%…

Ngoài ra, từ tháng 12/2026, một số quy định mới khác sẽ có hiệu lực như: Về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon; về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước; việc đơn giản hóa thủ tục hành chính cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; việc thay đổi quy định đánh giá học sinh các cấp…