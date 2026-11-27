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Từ tháng 12/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực, nổi bật là các chính sách liên quan đến phụ cấp đặc thù của lực lượng Công an nhân dân; chế độ đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam; lĩnh vực dữ liệu; người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; cơ sở trợ giúp xã hội; giảm phát thải khí nhà kính; an toàn đập, hồ chứa nước; công nghiệp công nghệ số.

Phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân

Nghị định số 370/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/12/2026, quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với 23 nhóm cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng và vị trí công tác trong Công an nhân dân. Mức phụ cấp được quy định từ 15-45%, tùy theo lực lượng, nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sỹ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ ở nước ngoài được hưởng mức cao nhất là 45%. Lực lượng làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được hưởng 40%.

Với lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, mức cao nhất là 35%. Cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ cảnh sát 113 được hưởng 25%, cảnh sát trật tự 20%. Đối với Công an cấp xã, mức phụ cấp đặc thù cao nhất là 25%.

Tăng trợ cấp hằng tháng đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 388/2026/NĐ-CP ngày 13/10/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2017/NĐ-CP về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965-1975. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2026.

Theo Nghị định, từ ngày 1/12/2026, thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam không còn khả năng lao động, sống cô đơn, không nơi nương tựa được hưởng trợ cấp hằng tháng bằng hai lần mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định hiện hành. Mức chuẩn trợ giúp xã hội hiện là 540.000 đồng/tháng, tương ứng trợ cấp 1,08 triệu đồng/tháng.

Hồ sơ đã được cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận trước ngày 1/12/2026 tiếp tục được giải quyết theo quy định cũ.

Cơ chế đột phá cho hoạt động sáng tạo, khai thác dữ liệu quốc gia

Ngày 12/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 386/2026/NĐ-CP quy định cơ chế đột phá phát triển cho hoạt động sáng tạo, khai thác dữ liệu quốc gia và hoạt động tại Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Nghị định gồm 5 chương, 54 điều. Các cơ chế gồm: thu hút chuyên gia, tài năng trẻ và sáng kiến đột phá; tiếp cận, khai thác dữ liệu; tài chính và đầu tư. Nhà nước áp dụng cơ chế đặc thù tuyển chọn tài năng trẻ từ đủ 16 đến 35 tuổi có thành tích xuất sắc tham gia hoạt động này.

Quy định mới về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 393/2026/NĐ-CP ngày 20/10/2026 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, gồm 5 chương, 37 điều. Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/12/2026. Nghị định thay thế Nghị định số 219/2025/NĐ-CP.

Nghị định quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Người lao động nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên của công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc là thành viên Hội đồng quản trị có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên của công ty cổ phần, không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Các trường hợp không thuộc diện này còn có người làm việc ngắn hạn, di chuyển nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ chiến lược và thân nhân, người được thu hút theo Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo.

Quy định mới về hoạt động và quản lý cơ sở trợ giúp xã hội

Ngày 23/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 395/2026/NĐ-CP quy định về hoạt động và quản lý cơ sở trợ giúp xã hội. Nghị định có hiệu lực từ ngày 7/12/2026. Nghị định quy định chi tiết một số nội dung của Luật Người khuyết tật và Luật Người cao tuổi.

Nghị định xác định 10 loại hình cơ sở trợ giúp xã hội. Cơ sở thực hiện đánh giá nhu cầu, sàng lọc, phân loại đối tượng; xây dựng kế hoạch can thiệp, trợ giúp; giám sát, rà soát, đánh giá kết quả và điều chỉnh kế hoạch.

Cơ sở cũng cung cấp dịch vụ tham vấn, trị liệu tâm lý và kết nối giới thiệu đến Trung tâm trợ giúp pháp lý.

Cơ chế mới về quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Nghị định số 394/2026/NĐ-CP ngày 23/10/2026 quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số. Nghị định có hiệu lực từ ngày 8/12/2026, áp dụng đối với các công ty xổ số kiến thiết, Công ty Trách nhiệm hữu hạn MTV Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) và các tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời bãi bỏ Nghị định số 122/2017/NĐ-CP.

Nghị định quy định các khoản chi phí đặc thù, nguyên tắc phân phối lợi nhuận và giới hạn đầu tư ra bên ngoài. Doanh nghiệp chỉ được đầu tư ra bên ngoài vào các ngành nghề liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh xổ số. Doanh nghiệp đã được đầu tư đủ vốn điều lệ theo quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu không được trích quỹ đầu tư phát triển.

Phân cấp thẩm quyền cấp tài khoản hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Nghị định số 396/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/2022/NĐ-CP về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozon. Nghị định có hiệu lực từ ngày 12/12/2026.

Nghị định quy định rõ cơ quan cấp tài khoản trên Hệ thống đăng ký quốc gia về hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon theo từng nhóm đối tượng. Đối với dự án carbon rừng, việc đăng ký, điều chỉnh, hủy đăng ký và cấp tín chỉ thực hiện theo Nghị định số 180/2026/NĐ-CP. Hồ sơ đã được bộ quản lý lĩnh vực tiếp nhận trước ngày 1/8/2026 tiếp tục được giải quyết theo quy định tại thời điểm tiếp nhận, không phải nộp lại.

Sửa đổi một số quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Nghị định số 402/2026/NĐ-CP ngày 6/11/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 114/2018/NĐ-CP về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/12/2026.

Nghị định quy định một đầu mối là Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ quyết định danh mục đập, hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt. Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung quy định về phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp đối với đập, hồ chứa thủy lợi và thẩm quyền phê duyệt phương án này.

Vi phạm trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số bị phạt tới 200 triệu đồng

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Nghị định số 401/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số. Mức phạt tiền tối đa là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Nghị định ban hành ngày 4/11/2026, có hiệu lực từ ngày 22/12/2026, đồng thời bãi bỏ Điều 74 và Điều 76 của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

Hành vi lợi dụng hoạt động công nghiệp công nghệ số để xâm phạm lợi ích quốc gia, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền con người, quyền công dân bị phạt từ 170-200 triệu đồng.

Hành vi gian dối hồ sơ để hưởng ưu đãi đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm, dự án trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo có quy mô đầu tư lớn bị phạt từ 150-200 triệu đồng./.