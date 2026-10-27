Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2026

Quy định về giáo dục bắt buộc

Nghị định 353/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ, có hiệu lực từ ngày 1/11/2026.

Theo đó, đối tượng giáo dục tiểu học bắt buộc là trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Đối tượng giáo dục trung học cơ sở bắt buộc là thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 18 đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học nhưng chưa hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở.

Chương trình giáo dục tiểu học, trung học cơ sở bắt buộc là chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, trung học cơ sở do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Nghị định đặt ra tiêu chuẩn công nhận đối với cấp xã: Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 98%; tỷ lệ trẻ em 11 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt ít nhất 95%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 85%; tỷ lệ trẻ em 14 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học đạt 100%; tỷ lệ trẻ em khuyết tật trong độ tuổi tiểu học và có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục đạt ít nhất 60%. Đối với cấp tỉnh, có ít nhất 95% số xã được công nhận đạt chuẩn giáo dục tiểu học bắt buộc mức độ hoàn thành.

Về tiêu chuẩn công nhận giáo dục trung học cơ sở bắt buộc, cấp xã phải bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục tiểu học bắt buộc mức độ hoàn thàn; tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở đạt ít nhất 95%, đối với xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 90%; tỷ lệ thanh niên 18 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục trung học cơ sở đạt 100%; tỷ lệ người khuyết tật trong độ tuổi trung học cơ sở và có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục đạt ít nhất 60%. Đối với cấp tỉnh, có ít nhất 95% số xã được công nhận đạt chuẩn giáo dục trung học cơ sở bắt buộc mức độ hoàn thành.

Thay đổi thủ tục hưởng trợ cấp mai táng đối với cựu chiến binh

Thông tư 21/2026/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với cựu chiến binh, có hiệu lực từ ngày 10/11/2026.

Theo quy định mới, hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp mai táng gồm bản khai giải quyết chế độ, giấy chứng tử hoặc trích lục khai tử và giấy tờ xác nhận người đã mất là cựu chiến binh. Trường hợp thông tin khai tử có thể khai thác từ cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin thì không cần nộp giấy tờ này.

Người đề nghị có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua dịch vụ bưu chính hoặc trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đến UBND cấp xã nơi cựu chiến binh thường trú trước khi mất.

Trong thời hạn 5 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã kiểm tra, xác nhận bản khai và chuyển hồ sơ đến Sở Nội vụ. Trong 7 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ, Sở Nội vụ kiểm tra và ban hành quyết định giải quyết chế độ theo quy định.

Khách sạn phải kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách

Nghị định 392/2026/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực an ninh, trật tự, có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Theo đó, các cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn phải kiểm tra một trong các giấy tờ tùy thân của khách trước khi bố trí lưu trú. Các giấy tờ là: Thẻ căn cước, căn cước công dân, hộ chiếu, thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú của người nước ngoài, giấy tờ nhân thân khác có ảnh do cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp.

So với quy định trước đây tại Nghị định 96/2016/NĐ-CP, quy định mới bổ sung thẻ căn cước và không còn liệt kê chứng minh nhân dân.

Trường hợp khách không có giấy tờ tùy thân, sau khi bố trí khách vào phòng nghỉ, cơ sở lưu trú phải thông báo ngay cho Công an cấp xã hoặc đồn Công an quản lý địa bàn để phối hợp.

Thay đổi quy định về họp Ban đại diện cha mẹ học sinh

Thông tư 81/2026/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh, có hiệu lực từ ngày 15/11/2026.

Một thay đổi đáng chú ý là không còn quy định tổ chức họp toàn thể cha mẹ học sinh lớp 3 lần trong năm học vào các thời điểm cố định như trước đây.

Theo quy định mới, hội nghị cha mẹ học sinh được tổ chức vào đầu năm học. Nội dung tập trung trao đổi thông tin về chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục, tình hình học tập, rèn luyện và phát triển của trẻ mầm non, học sinh; thống nhất nội dung phối hợp và bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh nhóm, lớp. Các hội nghị tiếp theo sẽ được tổ chức khi cần thiết.

Các cuộc họp và biểu quyết có thể được tiến hành bằng hình thức trực tiếp, trực tuyến (online) hoặc kết hợp cả hai.

Làm giả vé xổ số bị phạt đến 100 triệu đồng

Nghị định 389/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh xổ số, có hiệu lực từ ngày 30/11/2026.

Theo quy định mới, cá nhân có hành vi làm giả vé xổ số dưới mọi hình thức để tham gia dự thưởng và lĩnh thưởng bị phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng (quy định trước đây tại Nghị định 98/2013/NĐ-CP xử phạt 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng).

Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn bị tịch thu toàn bộ vé xổ số vi phạm và buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp thu được.

Quy định mới nhằm tăng tính răn đe, góp phần bảo đảm tính minh bạch và hợp pháp trong hoạt động kinh doanh xổ số.