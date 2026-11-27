Những chính sách kinh tế - tài chính nổi bật có hiệu lực từ tháng 12/2026

Quy định mới về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 393/2026/NĐ-CP ngày 20/10/2026 quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam, gồm 5 chương, 37 điều.

Nghị định thay thế Nghị định số 219/2025/NĐ-CP.Nghị định quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép lao động và giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Người lao động nước ngoài là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên của công ty trách nhiệm hữu hạn, hoặc là thành viên Hội đồng quản trị có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên của công ty cổ phần, không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

Các trường hợp không thuộc diện này còn có người làm việc ngắn hạn, di chuyển nội bộ doanh nghiệp thuộc 11 ngành dịch vụ, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ chiến lược và thân nhân, người được thu hút theo Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 5/12/2026.

Cơ chế đột phá cho hoạt động sáng tạo, khai thác dữ liệu quốc gia

Ngày 12/10/2026, Chính phủ ban hành Nghị định số 386/2026/NĐ-CP quy định cơ chế đột phá phát triển cho hoạt động sáng tạo, khai thác dữ liệu quốc gia và hoạt động tại Trung tâm Sáng tạo, khai thác dữ liệu thuộc Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Nghị định gồm 5 chương, 54 điều. Các cơ chế gồm: thu hút chuyên gia, tài năng trẻ và sáng kiến đột phá; tiếp cận, khai thác dữ liệu; tài chính và đầu tư. Nhà nước áp dụng cơ chế đặc thù tuyển chọn tài năng trẻ từ đủ 16 đến 35 tuổi có thành tích xuất sắc tham gia hoạt động này.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

Cơ chế mới về quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Nghị định số 394/2026/NĐ-CP ngày 23/10/2026 quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số.

Nghị định có 4 chương, 12 điều quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số tại Việt Nam.

Nghị định quy định chi phí đặc thù đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số gồm: chi phí trả thưởng; chi hoa hồng đại lý cho các đại lý xổ số; chi phí ủy quyền trả thưởng; chi phí quay số mở thưởng và chi cho công tác giám sát xổ số; chi phí hỗ trợ công tác phòng chống số đề và làm giả vé xổ số; chi phí trích lập quỹ dự phòng rủi ro trả thưởng; chi phí về vé xổ số; chi phí thông tin vé xổ số, quay số mở thưởng và kết quả mở thưởng; chi phí đóng góp hoạt động của Hội đồng xổ số kiến thiết khu vực.

Nghị định cũng quy định các khoản chi phí đặc thù, nguyên tắc phân phối lợi nhuận và giới hạn đầu tư ra bên ngoài. Doanh nghiệp chỉ được đầu tư ra bên ngoài vào các ngành nghề liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh xổ số. Doanh nghiệp đã được đầu tư đủ vốn điều lệ theo quyết định của cơ quan đại diện chủ sở hữu không được trích quỹ đầu tư phát triển.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số bị phạt tới 200 triệu đồng

Thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Nghị định số 401/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số.

Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính; hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc và hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện; hình thức xử phạt, mức xử phạt; biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính; đối tượng bị xử phạt; thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh và thẩm quyền lập biên bản đối với hành vi vi phạm hành chính; việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số.

Nhiều chính sách kinh tế mới sẽ có hiệu lực từ tháng 12/2026. Ảnh minh hoạ: canva.

Mức phạt tiền tối đa đối với cá nhân thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số là 100.000.000 đồng và đối với tổ chức thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số là 200.000.000 đồng.

Nghị định cũng quy định hành vi vi phạm quy định về cung cấp, cập nhật thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng.

Phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân

Nghị định số 370/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1/12/2026, quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với 23 nhóm cán bộ, chiến sỹ thuộc các lực lượng và vị trí công tác trong Công an nhân dân. Mức phụ cấp được quy định từ 15-45%, tùy theo lực lượng, nhiệm vụ được giao.

Cán bộ, chiến sỹ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ ở nước ngoài được hưởng mức cao nhất là 45%. Lực lượng làm nhiệm vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ được hưởng 40%.

Với lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, mức cao nhất là 35%. Cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ cảnh sát 113 được hưởng 25%, cảnh sát trật tự 20%. Đối với Công an cấp xã, mức phụ cấp đặc thù cao nhất là 25%.