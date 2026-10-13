Những chính sách đáng chú ý liên quan đến phụ nữ năm 2026

Thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Ninh Bình đang nỗ lực phấn đấu để ghi những dấu ấn đậm nét bằng tinh thần sáng tạo, quyết liệt trong chuyển đổi số.