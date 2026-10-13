Những chính sách đáng chú ý liên quan đến phụ nữ năm 2026
Năm 2026 đánh dấu 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2026). Trong năm nay, một số chính sách liên quan trực tiếp đến chế độ thai sản, hỗ trợ sinh con, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và công tác thi đua, khen thưởng bắt đầu có hiệu lực. Đáng chú ý là lao động nữ được nghỉ thai sản 7 tháng khi sinh con thứ hai, một số nhóm phụ nữ được hỗ trợ tài chính khi sinh con và phụ nữ được ưu tiên trong xét khen thưởng.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/nhung-chinh-sach-dang-chu-y-lien-quan-den-phu-nu-nam-2026-305231.htm