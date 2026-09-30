Những chính sách có hiệu lực từ tháng 10/2026
Từ tháng 10/2026, nhiều chính sách mới chính thức có hiệu lực, tập trung vào các lĩnh vực trợ giúp xã hội, ưu đãi người có công, thi đua – khen thưởng, luật sư công và quản lý Quỹ Học bổng Quốc gia. Đáng chú ý, mức chuẩn trợ giúp xã hội tăng lên 540.000 đồng/tháng; mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công tăng lên 3,012 triệu đồng; thời gian nghỉ thai sản được tính để xét thi đua, khen thưởng.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/nhung-chinh-sach-co-hieu-luc-tu-thang-102026-1090335