Trong Dragon Ball Z, Frieza và Cell từng sử dụng Death Beam (tạm dịch: Tia tử thần) hạ sát Vegeta và Future Trunks. Sự đáng sợ của Death Beam nằm ở tính đơn giản và tốc độ chớp nhoáng. Frieza chỉ cần giơ một ngón tay để phóng ra tia năng lượng đủ sức xuyên thủng đối thủ chỉ bằng một đòn, như cách hắn đã đoạt mạng Vegeta trên hành tinh Namek. Chiêu thức này đặc biệt thích hợp để đánh úp, không cho đối thủ phản công. Sau này, nhờ sở hữu DNA của Frieza, Cell cũng dùng chính chiêu thức này để hạ sát Future Trunks theo cách tương tự.

Không được xếp vào top những chiến binh hàng đầu, nhưng Krillin lại luôn góp mặt trong các điểm nóng của trận chiến. Anh cũng chính là người sáng tạo ra một trong những tuyệt kỹ lợi hại nhất: Destructo Disk (tạm dịch: Đĩa năng lượng). Tuyệt chiêu này được mô tả giống như một lưỡi dao sắc lẹm, có thể chẻ đôi mọi thứ trong tích tắc. Trong arc Saiyan, Nappa và Vegeta từng suýt mất mạng trước chiêu này, còn Frieza - mối đe dọa lớn nhất vũ trụ lúc bấy giờ - cũng bị cắt đứt một phần đuôi.

Trước khi đạt tới trạng thái hoàn hảo, Cell thường sử dụng chiếc đuôi của mình như một vũ khí sinh học đáng sợ mà không cần tới năng lượng để thúc đẩy. Hắn liên tục dùng đuôi để hút cạn sinh lực đối thủ hay thậm chí sau này là nuốt chửng các Android 17 và 18. Dựa trên cơ sở đó, hắn dần dần đạt được trạng thái Perfect Cell và thực hiện âm mưu trống trị của mình.

The Dragon Fist (tạm dịch: Long Quyền) là chiêu thức không được nhiều người hâm mộ biết tới bởi nó diễn ra trong Dragon Ball GT. Khi Kamehameha không đủ sức giải quyết trận đấu, Goku có một quân bài tẩy: Dragon Fist. Anh dồn toàn bộ tốc độ và năng lượng vào một cú đấm, dùng nó để xuyên thẳng qua cơ thể đối thủ. Chiêu thức này diễn ra cùng với hình ảnh một con rồng vàng rực lao lên. Mọi lần Goku tung Long Quyền đều mang tính chí mạng, từ việc đánh bại Super Android 17 trong Dragon Ball GT cho đến việc xuyên thủng cả Omega Shenron.

Không sở hữu ngoại hình hào nhoáng, tia biến kẹo của Majin Buu lại mang tính sát thương tuyệt đối. Bất kể đối thủ mạnh đến đâu, kể cả chiến binh hợp thể Vegito hay chính bản thân Buu, đều không thể kháng cự hiệu ứng này. Tương tự chiếc đuôi của Cell, đây là đòn đánh kép: vừa vô hiệu hóa đối thủ, vừa giúp Buu hấp thụ sức mạnh khi ăn họ. Đáng sợ hơn, trường hợp của Vegito chứng minh nạn nhân vẫn giữ nguyên ý thức khi hóa thành kẹo. Cảm giác bị bất động và bất lực chờ bị ăn sống khiến đây trở thành một trong những chiêu thức đáng sợ nhất truyện.

Big Bang Kamehameha là sự kết hợp giữa Kamehameha và Big Bang Attack, chiêu thức này sở hữu sức công phá vượt trội. Chỉ một đòn duy nhất đã suýt lấy mạng Omega Shenron - phản diện mạnh nhất từng được tạo ra trong kỷ nguyên Dragon Ball GT. Nhược điểm của đòn đánh này là việc nó chỉ có thể thực hiện được bởi Gogeta ở trạng thái Super Saiyan 4.

Trong Dragon Ball Z, Super Buu xóa sổ cả Trái Đất chỉ bằng một chiêu thức - Human Extinction Attack. Trong khi nhiều ác nhân chỉ dừng lại ở lời đe dọa, Super Buu lại có hành động dứt khoát và máu lạnh hơn nhiều. Sự khủng khiếp của chiêu thức này nằm ở khả năng cảm nhận năng lượng từ khoảng cách hàng nghìn dặm, đồng thời điều khiển hàng tỷ tia năng lượng tự động truy tìm và tiêu diệt mục tiêu.

Có thể nói, trong toàn bộ lịch sử Dragon Ball, khó có chiêu thức nào vượt qua được Spirit Bomb (tạm dịch: Quả Cầu Kênh Khi) về mặt tiềm năng sức mạnh. Bởi lẽ đòn đánh này không phụ thuộc vào sức mạnh của một người duy nhất mà nó có thể tạo ra uy lực vô hạn, miễn sao có đủ thời gian tích tụ năng lượng từ mọi sinh vật sống sẵn lòng đồng thuận. Giống như những giọt nước tụ lại với nhau tạo thành một đại dương, Spirit Bomb được xây dựng từ ngay cả những nguồn sức mạnh nhỏ bé nhất nhưng đủ sức mạnh để cuốn phăng mọi kẻ địch.