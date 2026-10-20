Những chiến sĩ 'mũ nồi xanh' mang yêu thương đến học sinh Abyei nhân Ngày 20/10

Chi hội Phụ nữ Đội Công binh số 5 giao lưu cùng các em học sinh Trường Trung học phổ thông liên cấp Abyei.

Buổi gặp mặt không chỉ là dịp tôn vinh những đóng góp của phụ nữ Việt Nam, mà còn trở thành không gian giao lưu văn hóa đầy ý nghĩa. Những tiết mục văn nghệ do các nữ quân nhân Đội Công binh số 5 thể hiện đã mang đến không khí vui tươi, gần gũi, góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Nữ quân nhân Đội Công binh số 5 hào hứng giao lưu cùng các em học sinh Abyei.

Điểm nhấn của hoạt động chào mừng ngày 20/10 tại Abyei là Đội Công binh số 5 Việt Nam tổ chức giao lưu văn hóa và tặng quà cho học sinh tiêu biểu tại Trường Trung học phổ thông liên cấp Abyei.

Trong không khí vui tươi, thân thiện, đại diện Đội Công binh số 5 đã trao tặng những phần quà ý nghĩa cho nhà trường và 10 em học sinh tiêu biểu. Những món quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, sự quan tâm và động viên của những người lính "mũ nồi xanh" Việt Nam dành cho thế hệ trẻ tại Abyei, khích lệ các em tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống.

Các nữ chiến sĩ mũ nồi xanh tết tóc, làm đẹp cho các nữ sinh Abyei nhân ngày 20/10.

Điểm nhấn của hoạt động ý nghĩa lần này là các hội viên Chi hội Phụ nữ và đoàn viên Chi đoàn Đội Công binh số 5 trực tiếp hướng dẫn các em học sinh gấp giấy, tạo nên những sản phẩm thủ công đơn giản nhưng đầy màu sắc. Những chiếc máy bay giấy nhỏ bé được chính tay các em gấp đã mang theo tiếng cười, niềm vui và những ước mơ trong trẻo cùng bay lên giữa bầu trời Abyei.

Bên cạnh đó, các em học sinh còn được những người lính "mũ nồi xanh" hướng dẫn và cùng hòa giọng hát bài "Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng" - một ca khúc quen thuộc, gắn liền với niềm vui chiến thắng, khát vọng hòa bình và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Dù có sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa, những giai điệu vui tươi, rộn ràng đã trở thành nhịp cầu kết nối, góp phần đưa hình ảnh đất nước, con người và những giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với các em học sinh địa phương.

Thay mặt Ban Giám hiệu, giáo viên và học sinh nhà trường, ông Santino Jok Mijak, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông liên cấp Abyei, đánh giá cao ý nghĩa của Chương trình. Theo Hiệu trưởng Santino Jok Mijak, Chương trình không chỉ mang đến niềm vui, sự khích lệ cho các em trong học tập mà còn giúp giáo viên, học sinh nhà trường hiểu thêm về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Hội viên Chi hội Phụ nữ Đội Công binh số 5 chụp ảnh lưu niệm cùng phụ nữ các nước tại Phái bộ.