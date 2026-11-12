Những chiến đấu cơ Eagle đầu tiên của Không quân Mỹ

Sau khi được lựa chọn phát triển vào năm 1969, chương trình F-15 bước vào quá trình chế tạo và thử nghiệm nguyên mẫu.

Máy bay được thiết kế để thay thế dần những chiến đấu cơ cũ trong nhiệm vụ giành ưu thế trên không.

Hai phiên bản đầu tiên là F-15A và F-15B, với sự khác biệt chủ yếu nằm ở số ghế và mục đích sử dụng.

F-15A là phiên bản chiến đấu một chỗ ngồi. Phi công đảm nhiệm toàn bộ hoạt động điều khiển máy bay, sử dụng radar và hệ thống vũ khí.

Đây là cấu hình được tối ưu cho nhiệm vụ không chiến, trong đó giảm tải trọng không cần thiết và tập trung vào hiệu suất bay là những yếu tố quan trọng.

Nguyên mẫu F-15A thực hiện chuyến bay đầu tiên ngày 27/7/1972 tại căn cứ Edwards, bang California.

Chuyến bay do phi công thử nghiệm Irving “Irv” Burrows điều khiển, mở đầu giai đoạn đánh giá các đặc tính bay và hệ thống của Eagle.

F-15B là phiên bản 2 chỗ ngồi, ban đầu mang định danh TF-15A. Máy bay có buồng lái thứ 2 dành cho học viên hoặc phi công hướng dẫn, phục vụ huấn luyện chuyển loại và làm quen với hệ thống điều khiển, radar cùng vũ khí.

Dù có thêm ghế ngồi, F-15B vẫn giữ những đặc điểm cơ bản của F-15A..

F-15B thực hiện chuyến bay đầu tiên vào tháng 7/1973. Tháng 11/1974, chiếc Eagle đầu tiên được bàn giao cho Không quân Mỹ, bắt đầu quá trình huấn luyện phi công.

Đến tháng 9/1975, F-15 đạt khả năng hoạt động ban đầu, đánh dấu việc dòng máy bay chính thức bước vào giai đoạn phục vụ.

Tháng 1/1976, những chiếc F-15 đầu tiên được bàn giao cho đơn vị chiến đấu tại căn cứ Langley, bang Virginia.

Đây là bước chuyển quan trọng từ thử nghiệm và huấn luyện sang nhiệm vụ tác chiến thường trực.

F-15A/B giúp Không quân Mỹ xây dựng nền tảng vận hành Eagle, đồng thời cung cấp dữ liệu thực tế cho các phiên bản tiếp theo.

Những kinh nghiệm về bảo dưỡng, huấn luyện, radar và khả năng tác chiến sau đó được sử dụng để phát triển F-15C/D với nhiều cải tiến về nhiên liệu, tải trọng và hệ thống điện tử.