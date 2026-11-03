Những chiếc xe khiến chủ nhân gặp vận xui lạ thường

Nhiều chủ xe đã chia sẻ về những trải nghiệm khó tin với các phương tiện của mình, từ hiện tượng cháy dây điện, va chạm không rõ nguyên nhân đến các lỗi điện tử phức tạp khiến xe trở nên 'ma ám'. Những sự cố này không chỉ gây phiền toái mà còn khiến chủ nhân gặp vận đen lạ thường trong quá trình sử dụng.

Chiếc xe đỏ với hình nhân bộ xương ngồi trong khoang lái như biểu tượng cho những vận xui kỳ lạ mà chủ nhân gặp phải. Ảnh: Jalopnik

Chiếc Chevrolet Volt đời 2017 từng gặp sự cố cháy dây điện hiếm gặp khiến xe chết máy giữa đêm, buộc chủ xe phải sửa chữa trong thời gian dài. Sự việc này gây không ít khó khăn và lo lắng cho người sử dụng.

Một chiếc Mercedes S560 năm 2020 liên tục bị va chạm ba lần trong vòng 15 tháng dù không phải do lỗi của người lái, tạo nên một chuỗi vận đen khó giải thích cho chủ nhân.

Chiếc Honda Prelude 1988 có hiện tượng đèn pha bật tắt thất thường khi trời mưa, được xác định là do va chạm gần hộp cầu chì, gây ảnh hưởng không nhỏ đến trải nghiệm lái xe trong điều kiện thời tiết xấu.

Chiếc Chevy El Camino 1960 được phục hồi kỹ lưỡng bởi chủ xe và cha mình lại gặp phải hiện tượng kỳ lạ khiến bạn gái chủ xe bị thương khi mở cửa gió, tạo nên một câu chuyện bí ẩn xung quanh phương tiện này.

Một chiếc thuyền thể thao cũng không tránh khỏi vận đen khi gặp nhiều sự cố nguy hiểm như chết máy giữa biển, cháy và gây thương tích cho chủ nhân, khiến việc sử dụng trở nên rủi ro và khó khăn.

Dodge Avenger 2011 liên tục gặp các lỗi điện tử phức tạp, còi hú và đèn cảnh báo bật tắt không kiểm soát, khiến chủ xe phải đối mặt với nhiều phiền toái trong quá trình vận hành.

Mercedes 300td 1982 thường xuyên hỏng hóc cơ khí khó chịu, đòi hỏi thay thế nhiều bộ phận để duy trì hoạt động, tạo áp lực về chi phí và thời gian cho chủ sở hữu.

Câu chuyện về hồn ma người đi nhờ xe Resurrection Mary ở Chicago là một truyền thuyết địa phương nổi tiếng, gắn liền với những trải nghiệm huyền bí trên đường phố thành phố này.

Dodge Ram Van 2003 chạy kém, tiêu hao dầu và nước làm mát nhiều, đồng thời đèn báo lỗi động cơ bật tắt không ổn định, gây khó khăn trong việc chẩn đoán và sửa chữa.

Chiếc Mazda Miata phát ra tiếng 'meo meo' kỳ lạ khi nhấn côn sau khi đâm phải một con mèo, âm thanh này kéo dài suốt 10 năm, trở thành một bí ẩn thú vị đối với chủ xe.

Volvo 144 năm 1969 hỏng nặng sau một thời gian sử dụng và cuối cùng chủ xe đã quyết định bỏ đi, kết thúc một hành trình đầy trắc trở với chiếc xe cổ này.

Mẫu Mustang GT convertible 1998 của mẹ tác giả gặp các lỗi điện tử không thể xác định rõ nguyên nhân kéo dài hơn 20 năm, khiến việc sử dụng xe trở nên phức tạp và đầy thử thách.