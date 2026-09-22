Những chiếc xe đạp chở yêu thương đến với học sinh khó khăn Kỳ Xuân

10 chiếc xe đạp do Báo GD&TĐ kết nối với doanh nghiệp trao tặng cho học sinh xã Kỳ Xuân.

Chiều 22/9, Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ kết nối với Công ty Việt Phượng, Công ty Nam Thắng (Hà Tĩnh) tổ chức trao tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh).

Đại diện Báo Giáo dục và Thời đại cùng các doanh nghiệp, đại diện lãnh đạo UBND xã Kỳ Xuân trao tặng xe đạp đến học sinh khó khăn trên địa bàn.

Xã Kỳ Xuân được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã Kỳ Phong, Kỳ Bắc và Kỳ Xuân. Địa bàn rộng, nhiều học sinh phải di chuyển quãng đường khá xa để đến trường. Hiện địa phương có 3 trường học từ mầm non đến THCS với hơn 4.500 học sinh.

Thời gian qua, 30 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn được các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp nhận đỡ đầu. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều em cần được tiếp tục quan tâm, hỗ trợ.

Các doanh nghiệp trao xe đạp hỗ trợ cho học sinh.

Nhằm đồng hành chia sẻ cho các em học sinh, nhân dịp đầu năm học mới, Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung bộ đã kết nối công ty Việt Phượng và công Ty Nam Thắng (Hà Tĩnh) trao tặng 10 xe đạp mỗi xe trị giá 1,5 - 1,8 triệu đồng đến các học sinh khó khăn từ Tiểu học và THCS .

Những chiếc xe đạp mới sẽ góp phần rút ngắn quãng đường đến trường của các em.

Em Võ Minh Thanh Trúc, học sinh lớp 6A2, Trường THCS Kỳ Xuân, ở thôn Tân Phong là một trong những trường hợp như vậy. Trúc sống cùng mẹ và ông bà ngoại. Mẹ em bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, thiểu năng trí tuệ bẩm sinh, không có khả năng lao động. Ông bà ngoại đã lớn tuổi nhưng vẫn là chỗ dựa của hai mẹ con. Hằng ngày, Trúc đi học cách nhà hơn 2km. Chiếc xe đạp em từng được tặng từ năm lớp 3 nay đã nhỏ, lại hư hỏng nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn.

Em Võ Minh Thanh Trúc (HS lớp 6, Trường THCS Kỳ Xuân, Hà Tĩnh) háo hức đón bên chiếc xe đạp mới.

Nhận chiếc xe đạp mới, Trúc không giấu được niềm vui. Với em, đây không chỉ là món quà cho năm học mới mà còn là phương tiện để mỗi ngày đến trường thuận tiện hơn. “Em rất vui vì được tặng xe mới. Chiếc xe đẹp và lớn hơn chiếc xe trước. Em sẽ giữ gìn cẩn thận để đi học”, Trúc chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Cương (76 tuổi) chia sẻ niềm vui mừng khi cháu gái nhận được chiếc xe đạp mới.

Đứng bên cạnh cháu, bà ngoại Nguyễn Thị Cương (76 tuổi) xúc động trước món quà mà Trúc nhận được. Với gia đình, chiếc xe không chỉ giúp cháu thuận tiện hơn mỗi ngày đến trường mà còn là sự động viên trong lúc cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Ông Nguyễn Thành Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Xuân, cho biết sự đồng hành, hỗ trợ của các cơ quan báo chí, doanh nghiệp và nhà hảo tâm có ý nghĩa thiết thực đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà không chỉ hỗ trợ các em về vật chất mà còn là nguồn động viên để các em yên tâm học tập, vươn lên trong cuộc sống.

“Địa phương trân trọng sự quan tâm, sẻ chia của Báo Giáo dục và Thời đại cùng các doanh nghiệp đối với học sinh khó khăn. Chúng tôi mong thời gian tới tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức, cá nhân để có thêm nhiều học sinh được hỗ trợ”, ông Nguyễn Thành Chung chia sẻ.