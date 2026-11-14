Những chiếc túi vintage này sẽ được các tín đồ thời trang săn đón trong năm 2027

Cơn sốt túi vintage đã bắt đầu lên đến đỉnh điểm từ năm 2024, khi Balenciaga đưa trở lại mẫu City Bag đình đám, lấy cảm hứng từ thiết kế nguyên bản năm 2001 của Nicolas Ghesquière. Đến cuối năm 2025, Chloé lại cho tái xuất túi Paddington, mẫu túi lần đầu xuất hiện vào 20 năm trước.

Chỉ riêng trong năm 2026, Louis Vuitton làm mới loạt túi gắn liền với thời kỳ Y2K như Speedy, Keepall, Noé, Alma và Neverfull. Loewe và Bottega Veneta cũng đưa cảm hứng từ kho lưu trữ vào các thiết kế trên sàn diễn. Trong khi đó, Giám đốc sáng tạo Dior Jonathan Anderson hồi sinh mẫu Cadillac Bag từ bộ sưu tập Xuân/Hè 2001 “Trailer Trash” của John Galliano cho bộ sưu tập Cruise đầu tiên của mình.

Có thể nói, túi vintage đã chính thức trở thành một phần lâu dài của cuộc chơi thời trang. Sức hút của chúng lớn đến mức các thương hiệu đã không thể làm ngơ và những màn tái phát hành cứ thế nối tiếp nhau. Các tín đồ thời trang qua mỗi năm đều trông chờ những It Bag vintage tiếp theo.

Chanel Cambon, 2004

Giám đốc sáng tạo mới Matthieu Blazy đã khiến Chanel từ cổ điển trở nên thời thượng trở lại. Giới mộ điệu đang không ngừng tìm kiếm những “viên ngọc ẩn”, cũng như những thiết kế túi ít được biết đến trong lịch sử của hãng Chanel.

Một trong số đó là Chanel Cambon, mẫu túi đã ngừng sản xuất này có diện mạo vô cùng đặc trưng, hoàn toàn thuộc về Y2K, chính vì vậy nên rất phù hợp với làn sóng thời trang những năm 2000 đang trở lại. Thiết kế kết hợp giữa vẻ thể thao và nét sang trọng, tạo nên một công thức khá thú vị.

Logo Chanel quá khổ khiến chiếc túi dáng thể thao trông phô trương và thời thượng, khác hẳn vẻ cổ điển quen thuộc của nhà mốt này. Chính chi tiết đó đã khiến Chanel Cambon trở nên đặc biệt và đáng sở hữu hơn.

Louis Vuitton Murakami Speedy, 2003

Việc kết hợp đồ xa xỉ với nghệ thuật mang tính mới lạ hoàn toàn có thể trở thành một thảm họa, nhưng chiếc túi Louis Vuitton Murakami Speedy này lại chứng minh điều ngược lại. Và lần tái phát hành gần đây của hãng đã khiến giới thời trang bắt đầu lùng sục những phiên bản đầu tiên của dòng túi này.

Chiếc túi này cũng là một trong những lý do khiến những thiết kế Louis Vuitton kết hợp cùng nghệ sĩ Takashi Murakami tiếp tục có sức hút mạnh mẽ với thế hệ yêu thời trang hiện nay.

Ralph Lauren Hobo Fringe, đầu những năm 2000

Ralph Lauren vintage đã phủ sóng bảng tin của gần như mọi tín đồ thời trang, qua năm 2027 chắc chắn sẽ còn rầm rộ nữa. Vì thiết kế Hobo Fringe sở hữu chất liệu suede mềm mại, phom dáng chứa đựng khá thoải mái, sự hữu dụng được cân bằng lại với những dải tua rua chuyển động theo từng bước đi, làm tăng đáng kể tính thời trang cho chiếc túi. Thương hiệu Mỹ vốn gắn chặt với tinh thần Americana, sau chiếc túi Hobo Fringe, những mẫu túi cao cấp khác của Ralph Lauren có thể sẽ là món đồ tiếp theo được giới sưu tầm săn tìm.

Chanel XXL Flap, thập niên 1990 - 2010

Từ những mẫu flap bag với phần hardware chunky mạ vàng 24K đặc trưng của thập niên 1990, cho đến phiên bản Airline Flap năm 2016 (dù mẫu túi này vẫn chưa thực sự được xem là vintage), tất cả đều đang được các tín đồ thời trang sành điệu nhất săn đón. Điều này không chỉ cho thấy sức hút của Chanel vintage, mà còn thể hiện cơn khát dành cho những chiếc túi oversized đang trở lại rất mạnh.