Những chiếc phao cứu hộ chờ sẵn gây chú ý ở Quảng Ninh

Dọc tuyến đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Gai (thành phố Quảng Ninh), những chiếc áo phao, phao cứu hộ được bố trí tại các vị trí thuận tiện, dễ nhận biết. Những vật dụng đơn giản này được chuẩn bị nhằm hỗ trợ người dân khi xảy ra tình huống cần cứu hộ, cứu nạn, nhất là các sự cố liên quan đến nước.

Ban CHQS phường Hồng Gai chủ động chuẩn bị sẵn phương tiện để có thể hỗ trợ người dân.

Trao đổi với PV Báo Công lý, Thượng tá Tống Văn Mạnh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Hồng Gai cho biết, đơn vị bố trí áo phao, phao bơi dọc tuyến Trần Quốc Nghiễn nhằm chủ động phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, nhất là trong trường hợp người dân gặp sự cố dưới nước.

Theo Thượng tá Tống Văn Mạnh, việc chuẩn bị sẵn phương tiện tại những vị trí phù hợp giúp lực lượng chức năng và người dân có thêm phương tiện hỗ trợ trong những phút đầu khi sự cố xảy ra, qua đó góp phần nâng cao khả năng xử trí ban đầu tại chỗ trong thời gian chờ lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận hiện trường.

Hình ảnh những chiếc phao cứu hộ được đặt sẵn trên tuyến Trần Quốc Nghiễn đang được chia sẻ, nhận được sự ủng hộ của người dân trên mạng xã hội.

Điểm đáng chú ý là các phương tiện này được bố trí để phục vụ cộng đồng, không chỉ dành cho lực lượng làm nhiệm vụ. Khi phát sinh tình huống khẩn cấp, người dân có thể sử dụng phương tiện cứu hộ gần nhất để hỗ trợ bản thân hoặc người khác, đồng thời nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng.

Để những chiếc phao thực sự phát huy tác dụng khi cần thiết, việc giữ gìn và sử dụng đúng mục đích cũng rất quan trọng. Người dân không nên tự ý mang áo phao, phao cứu hộ khỏi vị trí bố trí; trường hợp phát hiện phương tiện bị hư hỏng, thất lạc cần thông báo để lực lượng chức năng kịp thời bổ sung, thay thế.

Việc chuẩn bị sẵn những phương tiện cứu hộ đơn giản không thay thế vai trò của lực lượng cứu nạn chuyên nghiệp, nhưng có thể tạo thêm điều kiện xử trí trong những phút đầu của sự cố. Một chiếc áo phao ở đúng nơi, đúng lúc đôi khi có thể trở thành phương tiện hỗ trợ quan trọng đối với người đang gặp nguy hiểm.

Cách bố trí phao cứu hộ trên tuyến đường ven biển cho thấy giá trị của việc chủ động phòng ngừa, chuẩn bị phương tiện trước khi sự cố xảy ra. Khi những chiếc phao được giữ nguyên tại vị trí chờ sẵn, thêm một phương tiện cứu hộ cũng đồng nghĩa với thêm một cơ hội hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp.