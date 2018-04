Những chiếc ô tô đời 2017 này đang rao bán tầm giá trên dưới 300 triệu tại Việt Nam

Vì một lý do nào đó, chủ nhân của những chiếc ô tô đời 2017 này đã quyết định bán đi chiếc xe mới mua của mình tầm giá 300 triệu đồng.

Một số mẫu ô tô đời 2017 đang được rao bán giá khá rẻ so với mẫu xe cùng đời trên thị trường. Trong đó kể đến có Hyundai Grand i10, Toyota Vios...

Chiếc Hyundai Grand i10 đời 2017 này đang được chủ nhân rao bán giá 280 triệu đồng. Theo người bán, xe chính chủ nhà sử dụng, được bảo dưỡng, thay nhớt định kỳ đầy đủ, các chức năng theo xe đầy đủ và ổn định.

Một chiếc Toyota Vios đời 2017 chính chủ đang được rao bán giá 300 triệu đồng. Xe được quảng cáo là thân vỏ đẹp, chắc chắn, mọi chức năng hoạt động tốt.

Thêm một chiếc Hyundai Grand i10 năm 2017 màu nâu này đang được rao bán giá rẻ 265 triệu đồng. Theo người bán thì do kẹt tiền nên bán giá tốt.

Chiếc Chevrolet Aveo 2017 đời 2017 còn khá mới này được rao bán giá 350 triệu đồng. Xe được quảng cáo là không lỗi nhỏ, không đâm đụng hay ngập nước, bảo hành bảo dưỡng còn nguyên.

Trao đổi với PV, anh Hải Triều (một thợ sửa xe) cho biết: “Những chiếc xe đời 2017 còn khá mới. Có khá nhiều lý do mà người bán quyết định bán đi chiếc xe mới mua của mình. Có những người vì muốn thay xe, nhưng cũng có những lý do “bí ẩn” mà chỉ người bán mới biết. Chính vì thế, người mua cần hết sức cẩn thận khi có những chiếc xe rao bán khá rẻ so với giá thị trường”.

Anh Triều cho biết thêm, khi đi mua xe, người mua nên tìm hiểu thật kỹ các vấn đề của ô tô cũ, nếu không, cần nhờ một thợ xe có kinh nghiệm mà mình quen biết đi cùng.

“Để tránh gặp phải những chiếc xe đâm đụng, ngập nước hay có vấn đề nào đó, gây tai nạn chẳng hạn, việc có một người đi cùng để xem xe là vô cùng cần thiết”, anh Hải Triều cho biết thêm.

Lâm Anh