Những chiếc máy tính mở lối tri thức nơi đảo xa

Trẻ Trường Mầm non Hướng Dương trải nghiệm máy tính mới được trao tặng.

Thêm điều kiện, mở rộng cơ hội học tập

Từ sự kết nối giữa cơ quan báo chí, ngành Giáo dục và doanh nghiệp, những phòng máy tính được trao tặng, cải tạo và nâng cấp đã góp phần mang công nghệ đến gần hơn với thầy cô, học trò Đặc khu Côn Đảo (TPHCM). Không chỉ bổ sung thiết bị, chương trình còn mở thêm cơ hội để các trường đổi mới hoạt động dạy học, từng bước tiếp cận môi trường giáo dục số.

Là một trong những đơn vị được trao tặng phòng máy tính mới đây, Trường Mầm non Hướng Dương có thêm điều kiện đưa công nghệ đến gần hơn với giáo viên và học sinh, tạo nền tảng ban đầu cho việc ứng dụng công nghệ trong giáo dục mầm non tại Côn Đảo.

Bà Ngô Thị Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hướng Dương (phụ trách phân hiệu 1) cho biết, việc được trao tặng máy tính có ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung thiết bị phục vụ công tác quản lý và tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục 280 trẻ đang học tập tại phân hiệu này.

Lãnh đạo Tin học Đại Dương trao tặng biển tượng trưng phòng máy tính cho Trường Mầm non Hướng Dương.

Máy tính giúp giáo viên thuận lợi hơn trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục, thiết kế bài giảng, tìm kiếm tư liệu và chuẩn bị học liệu phù hợp với từng độ tuổi. Thông qua hình ảnh, video và các tư liệu trực quan, giáo viên có thể làm phong phú nội dung bài học, giúp trẻ quan sát, khám phá và tiếp nhận kiến thức một cách sinh động hơn.

Theo bà Hải, nhà trường sẽ bố trí, khai thác thiết bị phù hợp với nhu cầu thực tế, bảo đảm sử dụng hiệu quả, phục vụ hoạt động chuyên môn và từng bước nâng cao chất lượng giáo dục. Cùng với đó, giáo viên được tập huấn về chuyển đổi số, từng bước nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ vào quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ.

“Với trẻ mầm non, việc tiếp cận kiến thức cần phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và khả năng nhận thức của từng độ tuổi. Vì vậy, nhà trường định hướng giáo viên sử dụng máy tính như một công cụ hỗ trợ thiết kế các hoạt động trực quan, gần gũi với cuộc sống, giúp trẻ dễ hình dung và hứng thú hơn khi tham gia học tập.

Chúng tôi mong muốn những thiết bị được trao tặng sẽ trở thành nguồn lực hỗ trợ giáo viên đổi mới phương pháp, mang đến cho trẻ những giờ học sinh động, gần gũi và nhiều trải nghiệm ý nghĩa hơn”, bà Ngô Thị Như Hải chia sẻ.

Đặc biệt, sự đồng hành không dừng lại ở việc trao tặng phòng máy. Tin học Đại Dương tiếp tục hỗ trợ Trường Mầm non Hướng Dương trong quá trình vận hành, khai thác thiết bị, chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp nhằm phát huy hiệu quả sử dụng.

Ông Trần Nguyên Hãn, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn và Đào tạo Đại Dương (Tin học Đại Dương) cho biết, việc lựa chọn thiết bị được thực hiện trên cơ sở nhu cầu thực tế, bảo đảm phù hợp và thuận tiện khi sử dụng. Với môi trường mầm non, công nghệ cần phục vụ thiết thực cho công tác quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục, phù hợp với đặc điểm phát triển của trẻ.

Bốn trường học được tiếp sức chuyển đổi số

Đến nay, bên cạnh phòng máy tính được trao tặng cho Trường Mầm non Hướng Dương, Tin học Đại Dương đã hỗ trợ miễn phí cải tạo, nâng cấp phòng máy tính tại ba trường học khác ở Côn Đảo, gồm Trường THPT Võ Thị Sáu, Trường THCS Lê Hồng Phong và Trường Tiểu học Cao Văn Ngọc.

Bốn trường học được tiếp sức không chỉ có thêm điều kiện về cơ sở vật chất mà còn có cơ hội khai thác công nghệ phục vụ dạy và học. Trong bối cảnh chuyển đổi số đặt ra yêu cầu đổi mới đối với ngành Giáo dục, thiết bị cần đi cùng với năng lực sử dụng và khả năng vận dụng vào thực tiễn.

Phòng máy tính được trang bị khang trang, hiện đại.

Máy tính giúp giáo viên thuận lợi hơn trong chuẩn bị bài giảng, tổ chức hoạt động giáo dục và tiếp cận nguồn học liệu. Khi được hướng dẫn sử dụng phù hợp, học sinh cũng có thêm cơ hội làm quen với công nghệ, từng bước hình thành kỹ năng số và phát triển khả năng tự học.

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Phó Trưởng phòng Giáo dục phổ thông, Sở GD&ĐT TPHCM cho biết, từ năm học 2026-2027, TPHCM cùng các đơn vị đối tác hỗ trợ Đặc khu Côn Đảo triển khai các hoạt động nhằm hiện thực hóa Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Theo ông Nguyên, việc bổ sung thiết bị, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho giáo viên và trang bị kỹ năng cho học sinh góp phần tạo nền tảng để các trường tại Côn Đảo từng bước mở rộng môi trường học tập số. Từ đó, học sinh có thêm cơ hội phát triển năng lực ngoại ngữ, công nghệ và kỹ năng giao tiếp, trở thành những “đại sứ đặc biệt” giới thiệu hình ảnh Côn Đảo đến người dân TPHCM và cả nước.

Chia sẻ về định hướng thời gian tới, ông Trần Nguyên Hãn cho biết: “Tin học Đại Dương sẽ tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động hỗ trợ trường học, ưu tiên địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo. Doanh nghiệp hướng đến việc không chỉ trao tặng thiết bị mà còn góp phần bảo đảm các nguồn lực được sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả và tạo ra giá trị lâu dài cho nhà trường”.