Những chiếc điện thoại đắt giá trên thế giới, chiếc đắt nhất có giá hơn 1000 tỷ đồng

Không còn cảnh người dân phải chờ đợi để hoàn thiện nhiều loại giấy tờ. Không còn những tập hồ sơ dày cần tìm kiếm thủ công. Thông tin khám bệnh, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh…, từng bước được kết nối trên môi trường số. Đó là những thay đổi đang diễn ra tại Trạm Y tế phường Cầu Giấy khi mô hình “Trạm Y tế thông minh” được triển khai, hướng tới một mục tiêu rất cụ thể: Người dân được khám, theo dõi và chăm sóc sức khỏe thuận tiện hơn ngay tại cơ sở.