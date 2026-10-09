Những chiếc điện thoại đắt giá trên thế giới, chiếc đắt nhất có giá hơn 1000 tỷ đồng
Trên thế giới tồn tại những chiếc điện thoại không chỉ phục vụ liên lạc mà còn là biểu tượng của sự giàu có và xa xỉ bậc nhất. Từ phiên bản đính kim cương, mạ vàng nguyên khối đến các thiết kế độc bản, mức giá của chúng có thể lên tới hàng trăm, thậm chí hơn 1.000 tỷ đồng cho chiếc đắt nhất.
Nguồn Tiếp thị & Gia đình: https://tiepthigiadinh.vn/nhung-chiec-dien-thoai-dat-gia-tren-the-gioi-chiec-dat-nhat-co-gia-hon-1000-ty-dong-d36429.html