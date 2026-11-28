Những ngư dân ở xã Tiên Trang thu gom rác thải trên bờ biển bằng những chiếc cào rác “độc bản”.

Với các xã vùng biển, thường xảy ra tình trạng rác trôi dạt vào bờ, nhất là khi có triều cường, gió mùa và sau mưa bão. Rác tồn lưu phát sinh mùi hôi, làm tù đọng nước, ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường...

Với gần 10km bờ biển, trung bình mỗi ngày, xã Tiên Trang có khoảng 6 tấn rác trôi dạt vào bờ. Một trong những công cụ xuất hiện nhiều nhất trong việc thu gom rác tại đây chính là những chiếc cào rác tái chế thủ công của ngư dân. Qua lời kể của người vùng biển thì vật dụng này có từ xa xưa và vẫn tiếp tục được lưu truyền cho đến ngày nay. Bí thư chi bộ thôn Hồng Phong, ông Nguyễn Văn Bài cho biết: “Thôn Hồng Phong có gần 1,5km bờ biển, lượng rác trôi dạt cũng tương đối lớn. Những chiếc cào rác độc bản của ngư dân đã có công rất lớn trong việc thu gom. Thực tế, công cụ này có từ đời cha ông và không chỉ dùng để dọn vệ sinh. Ngày trước, khi khó khăn thường dùng để cào lá phi lao về nấu, trong nông nghiệp thì để đánh luống rau, cào luống mạ. Bây giờ làm công tác vệ sinh môi trường biển, thấy phù hợp nên bà con tiếp tục đưa vào để sử dụng”.

Ở thôn Hồng Phong, hiện có khoảng 80% số hộ tái chế loại cào này. Chỉ mất khoảng hơn một tiếng đồng hồ, với những nguyên liệu dễ kiếm, dễ tìm từ đồ cũ, phế liệu quanh nhà, người dân ở đây đã cho ra đời những sản phẩm vô cùng hiệu quả. Bà Nguyễn Thị Huệ (61 tuổi), công dân của thôn cho biết: “Để tái chế một chiếc cào rác không thể thiếu các nguyên liệu như sắt, tre... Hãy hình dung cào rác như một cái lược chải đầu. Cào làm cái bằng gỗ (mệ cào). Trước đây, thường dùng răng cào bằng tre, vót rồi đục lỗ cắm vào, nay chủ yếu dùng bằng sắt hoặc bằng thép để tăng độ bền khi cào trên cát ướt”.

Nhờ những chiếc cào rác tái chế này mà việc thu gom rác hiệu quả hơn.

Không riêng gì Tiên Trang, tại nhiều xã ven biển khác, chiếc cào tự chế này cũng là vật dụng quen thuộc, không thể thiếu đối với ngư dân khi thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường biển. Tại xã Vạn Lộc - địa phương nằm trong khu vực ven biển giữa 2 cửa sông Lạch Sung và Lạch Trường, có địa hình bờ biển dạng vòng cung, dễ tích tụ rác trôi dạt. Bên cạnh rác phát sinh tại địa phương, khu vực này còn tiếp nhận rác từ thượng nguồn các sông đổ ra biển và rác phát sinh từ hoạt động trên biển, theo dòng chảy, sóng và thủy triều dồn vào bờ, mắc lại tại chân đê, kè biển, bãi đá, rừng ngập mặn và các cửa cống tiêu thoát nước - những nơi xe cơ giới khó tiếp cận.

Một trong những biện pháp để xử lý lượng rác trôi dạt này, cư dân vùng biển cũng đã sử dụng đến những chiếc cào tái chế. Bà Vũ Thị Hà, người thôn Đông Hải hào hứng: “Công cụ này chỉ phù hợp với loại rác nhẹ như nilông, các vỏ cây, rong rêu trôi dạt... nhưng không thể phủ nhận, sự có mặt của nó vừa góp phần giảm chi phí máy móc vừa giúp thu gom rác nhanh gọn hơn”.

Chiếc cào rác tái chế vốn đã rất thân thuộc với cư dân vùng biển.

Hàng tuần, người dân sẽ thu gom rác định kỳ một lần (hoặc đồng loạt ra quân sau các đợt mưa bão, triều cường). Họ đến bờ biển với chiếc cào tái chế trên tay, cũng có người “khoác” nó trên vai. Rác sau khi được thu gom, phân loại và tập kết, sẽ được xử lý hoặc có xe vận chuyển ra khỏi khu vực để tránh tái phát tán ra biển. Ông Vũ Văn Đỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Lộc nhấn mạnh: “Người dân không chỉ hăng say lao động, mà còn có tinh thần trách nhiệm và sự sáng tạo rất cao. Họ đã tái chế những chiếc cào rác “độc bản” để làm công cụ hiệu quả trong vệ sinh môi trường biển”.

Không ngoa mà rằng, vẻ đẹp của biển không thể vắng mặt những chiếc cào rác “độc bản” này. Từ những vật dụng đơn giản, bằng tài năng, sự nhạy bén và tình yêu biển, ngư dân đã kết nối những nguyên liệu thành sản phẩm tuyệt diệu, góp phần trả lại sự trong lành cho biển.