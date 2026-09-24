Những chiếc bánh trung thu 'mê mẩn' khắp châu Á

Người Nhật Bản thường thưởng thức bánh Tsukimi dango vào Tết Trung thu. Ảnh minh hoạ: AI

Tết Trung thu là hoạt động được tổ chức rộng rãi ở nhiều quốc gia châu Á, trở thành dịp để các gia đình sum họp, ngắm trăng và thưởng thức những món ăn truyền thống. Tùy từng nơi, lễ hội này mang màu sắc riêng với những phong tục, truyền thuyết và món bánh đặc trưng, tạo nên bức tranh Trung thu đa dạng trên khắp châu lục.

Tại Thái Lan, vào dịp Trung thu, các gia đình thường có thói quen cầu nguyện dưới ánh trăng và tặng nhau những chiếc bánh có hình quả đào. Bánh trung thu, đặc biệt là bánh vị sầu riêng, rất được ưa chuộng ở quốc gia này.

Tại Việt Nam, mỗi dịp Tết Trung thu đã gắn liền với câu chuyện gần gũi về chú Cuội và chị Hằng. Các gia đình đón Tết bằng cách bày mâm hoa quả và bánh trên bàn thờ gia tiên, rồi cùng nhau thưởng thức bánh Trung thu.

Những loại bánh Trung thu phổ biến nhất gồm bánh dẻo và bánh nướng với nhiều biến tấu mới lạ. Trong đêm trăng rằm, các hoạt động múa lân trên đường phố cũng mang đến niềm vui cho mọi người.

Ảnh minh hoạ bánh dẻo bánh nướng bằng AI

Trong khi đó, Tết Trung thu ở Nhật Bản với các tên gọi là Tsukimi, Otsukimi hoặc Jugoya, cũng được biết là một lễ hội ngắm trăng.

Tết Trung thu Nhật Bản gắn liền với hình ảnh thỏ ngọc. Người Nhật ăn bánh Tsukimi dango hình chú thỏ, một loại bánh gạo ngọt có kết cấu giống mochi, với mong muốn có sức khỏe tốt và hạnh phúc.

Mọi người xếp theo tầng bánh dango hình kim tự tháp gồm 15 viên được bày biện để tượng trưng cho ngày 15 của tháng, hoặc 12 viên để đại diện cho 12 tháng trong năm.

Màu trắng và hình dáng tròn của món bánh này được tạo ra nhằm mô phỏng vẻ đẹp của Mặt trăng. Đây cũng là đặc điểm thường thấy ở những món ăn dùng trong các dịp lễ hội khác, chẳng hạn như Tsukimi soba hoặc udon, được ăn kèm với lòng đỏ trứng.

Người dân cũng thưởng thức các loại nông sản tươi ngon theo mùa như khoai lang, hạt dẻ, đậu, khoai môn, đậu nành Nhật (edamame) và rượu sake.

Tại Hàn Quốc,Chuseok, hay còn gọi là Hangawi, là Tết Trung thu và cũng là lễ Tạ ơn của Hàn Quốc. Đây là kỳ nghỉ để người dân tạ ơn trời đất vì một mùa màng bội thu trong năm và cầu mong những vụ mùa thuận lợi hơn trong tương lai.

Vào dịp này, người Hàn Quốc thường về quê, đến thăm nhà cha mẹ, cùng cầu mong bố mẹ sống lâu, khỏe mạnh. Mỗi sáng trong dịp lễ, các gia đình thực hiện nghi lễ charye, một nghi thức dâng trà để bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên.

Cũng trong dịp lễ, người Hàn Quốc thưởng thức songpyeon, một loại bánh gạo truyền thống của Hàn Quốc, có nhân mè, đậu hoặc hạt dẻ và được nặn thành hình bán nguyệt.

Còn tại Trung Quốc, Tết Trung thu là một trong những dịp lễ lớn của người Trung Quốc để mọi người trong gia đình đoàn tụ bên nhau, ăn bữa cơm “đoàn viên”.

Trong ngày Tết Trung thu ở Trung Quốc, bánh nướng là món ăn truyền thống không thể thiếu. Bánh thường có hình tròn, tượng trưng cho sự đoàn viên, trọn vẹn và viên mãn. Bánh Trung thu có lớp vỏ mỏng và phần nhân đa dạng như hạt sen, đậu xanh, trứng muối…

Tuy nhiên, tùy vào từng vùng miền và khẩu vị địa phương, bánh Trung thu ở Trung Quốc lại có những cách biến tấu khác nhau, tạo nên sự phong phú về hương vị và hình thức.