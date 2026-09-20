Những chiếc bánh Trung thu đong đầy ân tình

Nhịp đập hăng say trong gian bếp thiện nguyện

Mỗi mùa Trung thu, việc tặng quà cho trẻ em vùng sâu, vùng xa luôn là hoạt động quen thuộc của các nhóm từ thiện. Tuy nhiên, thay vì chọn mua bánh sản xuất sẵn, nhóm thiện nguyện T.O.T do bà Đặng Thị Kim Oanh (phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng) khởi xướng đã quyết định chọn một hướng đi riêng: Tự tay làm bánh.

Với mong muốn mang đến những phần quà an toàn và ý nghĩa cho thiếu nhi nghèo, bà Đặng Thị Kim Oanh đã khởi xướng hoạt động tự tay làm bánh đong đầy tâm huyết

Bà Đặng Thị Kim Oanh, Trưởng nhóm thiện nguyện T.O.T, chia sẻ: “Bình thường nhóm cũng hay mua bánh của các thương hiệu. Tuy nhiên, trước những lo ngại về an toàn thực phẩm, chúng tôi quyết định tự tay làm từ khâu chọn nguyên liệu đến mời các thợ chuyên nghiệp hướng dẫn, đồng thời làm việc tại xưởng bánh đạt chuẩn vệ sinh để các cháu có những phần quà an tâm nhất”.

Không khí làm việc khẩn trương nhưng tràn ngập tinh thần đoàn kết của hơn 20 tình nguyện viên trong ngày làm bánh tặng trẻ em vùng biên

Ý tưởng xuất phát từ sự cẩn trọng ấy đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ. Để hiện thực hóa mục tiêu làm gần 600 chiếc bánh trong thời gian ngắn, một thử thách không nhỏ với phần lớn thành viên chưa từng chạm tay vào khuôn bánh, hơn 20 tình nguyện viên thuộc nhiều lứa tuổi, ngành nghề đã cùng hội tụ. Đặc biệt, 2 thợ bánh lành nghề đã tạm gác công việc kinh doanh riêng để sát cánh, hướng dẫn kỹ thuật cho mọi người.

Không khí gian bếp luôn khẩn trương nhưng ngập tràn tiếng cười. Dù phải đứng liên tục nhiều giờ, công việc dồn dập đến quên ăn trưa, niềm rạng rỡ vẫn hiện rõ trên từng khuôn mặt.

Chị Nguyễn Thị Phương Duyên (áo kem) sát cánh cùng các thành viên trong nhóm thiện nguyện chuẩn bị nguyên liệu làm bánh

Chị Nguyễn Thị Phương Duyên (phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng), một thợ bánh đồng hành cùng chương trình, xúc động chia sẻ rằng dù đã làm bánh Trung thu nhiều năm, chị vẫn tìm thấy cảm xúc đặc biệt trong gian bếp này. Sự tiếp thu nhanh chóng và tinh thần làm việc hăng say của những người lần đầu làm bánh đã tạo nên một kết quả bất ngờ: Thay vì mất 2 ngày như dự kiến, chỉ trong 8 giờ đồng hồ, gần 600 chiếc bánh hoàn chỉnh đã ra lò.

Đó không chỉ là con số, mà là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự đoàn kết và tấm lòng hướng về cộng đồng. Việc tự tay chuẩn bị từng nguyên liệu sạch, tỉ mỉ đúc từng khuôn bánh mang trọn giá trị tinh thần vượt lên trên những món quà vật chất đơn thuần.

Những mẻ bánh ấm tình người vượt đường xa đến vùng biên

Ngay khi những mẻ bánh nướng vàng ươm cuối cùng hoàn tất, đoàn thiện nguyện cùng sự đồng hành chặt chẽ của Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Đồn Biên phòng Đắk Ken và Đồn Biên phòng Nậm Na đã tức tốc lên đường.

Các chiến sĩ biên phòng cùng các đơn vị tài trợ, nhóm thiện nguyện đồng lòng mang "Đêm hội Trăng rằm" đến với đồng bào và trẻ em xã biên giới Đắk Wil

Hành trình vượt đường dài đã đưa yêu thương kịp cập bến xã biên giới Đắk Wil (khu vực giáp ranh Việt Nam - Campuchia) trước rằm. Nơi đây, đời sống bà con đa số là đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều thiếu thốn. Gần 550 phần quà trao đi là từng ấy nụ cười rạng rỡ nhận về.

Niềm háo hức, phấn khởi của các em nhỏ Trường Mầm non Đắk Wil trong ngày hội phá cỗ Trung thu

Cô Vũ Thị Luyến, Hiệu trưởng Trường Mầm non Đắk Wil, không giấu nổi sự xúc động khi chứng kiến niềm vui của các học sinh: “Việc nhận được sự quan tâm từ những tấm lòng thiện nguyện phía Đông tỉnh Lâm Đồng mang đến cho các em một mùa Trung thu trọn vẹn, ấm áp. Với các bậc phụ huynh quanh năm gắn bó với nương rẫy, hình ảnh con trẻ nâng niu chiếc bánh tự làm chạy về khoe gia đình là khoảnh khắc đong đầy hạnh phúc”.

Hạnh phúc không chỉ là nhận về, mà chính là khoảnh khắc được trao đi những điều tử tế xuất phát từ tâm huyết và bàn tay lao động của chính mình. Từ góc bếp nhỏ phía Đông của tỉnh đến mảnh đất biên giới Đắk Wil, nhịp đập yêu thương ấy đã và đang tiếp nối, viết nên câu chuyện đẹp về tình người trong mùa trăng rằm.