Những 'Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam' tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ

Ngày 9/10, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (TPHCM) đã tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề "Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam". Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 96 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam (1930 - 2026) và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

“Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam”. Ảnh: Thùy Trang

Chuyên đề do Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ phối hợp cùng Kỷ lục gia - Nhà sưu tập Huỳnh Minh Hiệp và Nhà sưu tập La Quốc Bảo thực hiện. Bên cạnh đó, sự tham gia của nhà thiết kế Nguyễn Minh Công cùng sinh viên các trường: Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Văn Lang và Đại học Nguyễn Tất Thành trong việc trưng bày, trình diễn thiết kế thời trang đã mang đến góc nhìn mới mẻ, kết nối hài hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Quốc Chính - Phó Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ - chia sẻ: "Chiếc áo bà ba đã chứng kiến và lưu giữ một phần lịch sử của phương Nam. Mỗi đường kim, mũi chỉ, mỗi màu áo, kiểu áo và câu chuyện gắn với nó đều có thể trở thành một mảnh ghép của ký ức cộng đồng." Ông nhấn mạnh, trưng bày không đơn thuần là giới thiệu hiện vật, hình ảnh hay tư liệu về một trang phục truyền thống, mà Ban Tổ chức mong muốn kể lại câu chuyện văn hóa về con người, quê hương, ký ức và tình đất, tình người phương Nam được gửi gắm trong chiếc áo tưởng như rất đời thường này.

Trình diễn các bộ sưu tập thời trang ứng dụng

Điểm nhấn của chương trình là phần trình diễn các bộ sưu tập thời trang ứng dụng. Nhóm sinh viên các trường đại học đã mang đến các thiết kế làm mới áo bà ba bằng chất liệu denim, kết hợp khéo léo với các hình ảnh quen thuộc như bèo lục bình, hoa súng, hạt lúa, cánh cò.

Trong chương trình, Nhà thiết kế Nguyễn Minh Công đã trình làng bộ sưu tập "Bậu mặc bà ba", bộ sưu tập là lời kể về ký ức ấy - nơi những làng nghề miền Tây được thổi vào từng đường nét, chất liệu và sắc màu, để chiếc áo bà ba thân thuộc được nâng niu như một di sản sống, mang theo hồn quê và bước tiếp vào một câu chuyện thời trang mới.

Chuyên đề "Chiếc áo bà ba - Đượm tình phương Nam" sẽ trưng bày phục vụ công chúng tham quan trong suốt ba tháng, kéo dài đến hết ngày 9/1/2027.