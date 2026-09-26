Những chi tiết nhỏ tạo nên khác biệt lớn

Không cần chạy theo những món đồ mới, người mặc có thể làm mới trang phục sẵn có bằng những thay đổi nhỏ. Ảnh minh họa: Vogue.

Một bộ trang phục đẹp không nhất thiết phải được tạo nên từ những thiết kế mới nhất. Cách kết hợp những món đồ sẵn có, từ phụ kiện đến chất liệu, đôi khi đủ tạo ra khác biệt cho tổng thể.

Theo cây viết thời trang Madeline Fass của Vogue, một thay đổi nhỏ nhưng có chủ đích ở phụ kiện có thể tạo tác động đáng kể đến diện mạo. Ngay cả công thức quen thuộc như áo len và quần jeans cũng có thể trở nên thú vị hơn khi được bổ sung những chi tiết phù hợp.

Áo thun và quần jeans, sơ mi kết hợp chân váy hay váy đơn sắc là những công thức dễ ứng dụng trong đời sống hàng ngày. Tuy nhiên, nếu thiếu điểm nhấn, những lựa chọn an toàn này cũng dễ tạo cảm giác đơn điệu. Thay vì bổ sung nhiều lớp trang phục hoặc lựa chọn thiết kế cầu kỳ, người mặc có thể bắt đầu bằng một chi tiết có khả năng bắt sáng. Đôi khuyên tai, dây chuyền mảnh hay một chiếc nhẫn có bề mặt sáng giúp tạo điểm nhấn ở khuôn mặt, phần cổ hoặc bàn tay mà không làm thay đổi hoàn toàn tinh thần của bộ đồ.

Cách phối này đặc biệt phù hợp với những trang phục có bảng màu trung tính như trắng, đen, xám, beige hay denim. Trang sức thành điểm sáng trên tổng thể outfit, giúp bộ đồ bớt đơn điệu nhưng vẫn duy trì vẻ tối giản.

Bên cạnh việc sử dụng một món riêng lẻ, nhiều phụ kiện có thể được phối theo lớp để tạo thêm chiều sâu cho trang phục. Hai hoặc ba vòng cổ có độ dài khác nhau, những chiếc nhẫn mảnh được đeo chồng hay nhiều vòng tay có kích thước khác nhau là những cách dễ áp dụng.

Ngoài màu sắc và kiểu dáng, chất liệu cũng là một yếu tố ảnh hưởng đến hiệu ứng thị giác của trang phục. Sự kết hợp giữa những bề mặt khác nhau có thể tạo thêm chiều sâu ngay cả khi outfit chỉ dùng một vài gam màu cơ bản.

Chẳng hạn, bề mặt tương đối thô của denim có thể kết hợp với trang sức kim loại sáng bóng, sơ mi cotton đơn giản đi cùng đá bắt sáng, hay satin mềm mại có thể được cân bằng bằng phụ kiện có đường nét cứng cáp hơn. Nhờ sự khác biệt về độ bóng, độ nhám và kết cấu, những trang phục có bảng màu trung tính vẫn có điểm nhấn mà không cần bổ sung họa tiết hoặc màu sắc nổi bật.

Với trang phục đơn sắc hoặc ít họa tiết, cách layer phụ kiện còn có thể trở thành yếu tố thể hiện phong cách cá nhân. Tuy nhiên, người mặc cũng cần chú ý đến sự cân bằng. Nếu khu vực cổ đã có nhiều lớp trang sức, khuyên tai hoặc phụ kiện tóc nên được tiết chế. Ngược lại, khi chọn một đôi khuyên tai kích thước lớn, có thể giản lược vòng cổ.

Một bộ trang phục đơn giản vẫn có thể tạo điểm nhấn nhờ cách lựa chọn phụ kiện.

Phụ kiện không nhất thiết phải đồng màu hoàn toàn với quần áo. Người mặc có thể lựa chọn dựa trên hình ảnh muốn thể hiện trong từng hoàn cảnh.

Cùng một công thức áo sơ mi trắng và quần jeans, trang sức thanh mảnh có thể tạo cảm giác nhẹ nhàng, tối giản. Trong khi đó, những thiết kế có hình khối rõ ràng, kích thước lớn hoặc khả năng bắt sáng tốt sẽ khiến tổng thể nổi bật hơn, phù hợp với những buổi gặp gỡ hoặc sự kiện vào buổi tối.

Tinh thần “chi tiết nhỏ làm nên khác biệt” cũng được thể hiện trong trang sức vàng của STYLE by PNJ. Các thiết kế sử dụng vàng 8K kết hợp đá ECZ cao cấp, khai thác sắc vàng theo hướng dễ ứng dụng, phù hợp với cả trang phục hàng ngày lẫn những dịp đặc biệt.

Với kiểu dáng nhỏ gọn, trang sức vàng trong bộ sưu tập có thể kết hợp cùng những món đồ quen thuộc như áo thun, sơ mi, denim hay váy liền. Sắc vàng tạo điểm nhấn trên tổng thể trang phục, trong khi đá ECZ bổ sung hiệu ứng bắt sáng, giúp các thiết kế phù hợp với nhiều hoàn cảnh từ đi làm, cà phê đến những buổi gặp gỡ, vui chơi.