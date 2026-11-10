Những chi hội trưởng tận tụy với phong trào phụ nữ

Với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm và nhiệt tình, các chi hội trưởng phụ nữ luôn gần gũi, sâu sát, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của hội viên. Từ đó, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, góp phần tập hợp, thu hút hội viên và thúc đẩy phong trào phụ nữ tại địa phương.

Tận tâm với phong trào phụ nữ

Năm 2001, khi còn là giáo viên mầm non, bà Hoắc Thị Ba - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố 3 (phường Đông Hải), đã tham gia Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ địa phương. Bên cạnh công tác giảng dạy, bà luôn tích cực hưởng ứng các phong trào, hoạt động của Hội. Đầu năm 2023, bà được phân công làm chi hội phó. Đến giữa năm 2023, sau khi nghỉ hưu, bà trở về địa phương và được hội viên tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng.

Trước đây, do bận công việc nên bà ít có thời gian gặp gỡ, tìm hiểu hoàn cảnh của chị em trong tổ dân phố. Những ngày đầu làm chi hội trưởng, bà gặp không ít khó khăn vì chưa nắm rõ tình hình hội viên. Nhờ sự hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm của những người đi trước, bà dần làm quen với công việc, chủ động đến từng nhà thăm hỏi, trò chuyện để hiểu hơn về đời sống của chị em. Chính sự chân tình, gần gũi ấy đã giúp bà dần tạo được niềm tin, sự gắn bó với hội viên. Từ đó, việc triển khai các phong trào và hoạt động hội thuận lợi hơn.

Bà Hoắc Thị Ba (bên phải) trò chuyện cùng hội viên.

Từ việc nắm bắt hoàn cảnh từng gia đình, bà hướng dẫn hội viên lựa chọn mô hình phát triển kinh tế phù hợp để cải thiện thu nhập. Với những trường hợp khó khăn, bệnh tật, neo đơn, bà phối hợp với Ban Công tác Mặt trận và Chi bộ tổ dân phố vận động kinh phí trao quà (500.000 đồng đến 1 triệu đồng/suất) cho 5-7 hội viên/năm. Bà còn vận động hội viên nuôi heo đất, mỗi năm thu được khoảng 3 - 4 triệu đồng để giúp phụ nữ mắc bệnh, trẻ em mồ côi. Đặc biệt, chi hội đang nhận đỡ đầu 2 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với mức hỗ trợ 300.000 đồng/tháng từ nguồn đóng góp của hội viên và các nhà hảo tâm. “Tham gia công tác hội, tôi mong muốn góp một phần công sức để giúp đỡ phụ nữ và trẻ em ở nơi mình sinh sống. Khi thấy mọi người có cuộc sống tốt hơn, tôi càng có thêm động lực để tiếp tục gắn bó với công việc”, bà Ba chia sẻ.

Bà Hoắc Thị Ba tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ giữ gìn vệ sinh môi trường.

Bên cạnh đó, bà còn vận động người dân thực hiện 2 tuyến đường xanh - sạch - đẹp tại hẻm 68 và hẻm 116 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đông Hải. Đồng thời, duy trì câu lạc bộ dân vũ để chị em giao lưu, rèn luyện sức khỏe và tham gia biểu diễn văn nghệ; triển khai mô hình “Chi hội số - Gia đình số”, hướng dẫn hội viên từng bước tiếp cận các tiện ích số trong đời sống; vận động 252 hộ gia đình thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”…

Bà Nguyễn Lê Anh Thư - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Hải cho biết, bà Hoắc Thị Ba là chi hội trưởng nhiệt tình, trách nhiệm, luôn sâu sát cơ sở và gần gũi với hội viên. Bà không chỉ tích cực triển khai các phong trào mà còn chủ động tìm hiểu, quan tâm, hỗ trợ những trường hợp khó khăn. Những việc làm thiết thực của bà góp phần gắn kết hội viên, đưa phong trào phụ nữ tại địa phương ngày càng phát triển.

Góp sức lan tỏa những điều tốt đẹp

Trước đây, bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền (Tổ dân phố Phú Thọ Cường, phường Nam Nha Trang) từng tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện như: Vận chuyển, hỗ trợ lương thực cho người dân trong dịch Covid-19; tham gia bếp ăn 0 đồng; ủng hộ, giúp đỡ các trường hợp khó khăn… Với bà, được sẻ chia, giúp đỡ mọi người là niềm vui trong cuộc sống.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền (bìa phải) hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng.

Để tiếp nối hành trình thiện nguyện và mong muốn đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng, năm 2023, bà bắt đầu tham gia công tác hội với vai trò Chi hội phó Chi hội Phụ nữ Tổ dân phố. Dù công việc buôn bán khá bận rộn, bà vẫn chủ động sắp xếp thời gian để tham gia các hoạt động. Cùng với chi hội trưởng, bà tích cực vận động hội viên và trực tiếp tham gia các phong trào tại địa phương như: Thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”; tham gia vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, các hoạt động văn hóa, văn nghệ; gói bánh chưng, bánh tét tặng phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn; hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNeID…

Đến tháng 7-2026, bà được bầu làm chi hội trưởng. Trên cương vị mới, bà tiếp tục cùng chi hội vận động hội viên tham gia Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch, 3 an”; thực hiện mô hình nuôi heo đất gây quỹ giúp đỡ các trường hợp khó khăn; nhận đỡ đầu một trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn với mức từ 300.000 - 500.000 đồng/tháng từ nguồn hỗ trợ của mạnh thường quân và quỹ hội; vận động hội viên tham gia khám sức khỏe miễn phí, chung tay đóng góp Quỹ “Vì người nghèo”… Trong các buổi sinh hoạt, bà lồng ghép tuyên truyền hội viên hạn chế sử dụng túi ni lông; giữ gìn vệ sinh môi trường; tham gia bảo hiểm y tế, hiến máu tình nguyện… “Càng tham gia công tác hội, tôi càng thấy vui khi được đồng hành, sẻ chia và giúp đỡ mọi người. Chính điều đó thôi thúc tôi dành nhiều thời gian, tâm sức hơn để đóng góp cho phong trào hội và các hoạt động vì cộng đồng”, bà Tuyền chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền (bìa trái) cùng phụ nữ phường Nam Nha Trang trồng cây xanh.

Bà Lê Thị Thanh Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Nam Nha Trang cho biết, tuy mới đảm nhận nhiệm vụ chi hội trưởng chưa lâu nhưng bà Nguyễn Thị Thanh Tuyền đã nhanh chóng bắt nhịp với công việc, luôn nhiệt tình, trách nhiệm và tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Không chỉ năng nổ, bà còn luôn sẵn lòng san sẻ, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn bằng những việc làm thiết thực, qua đó tạo được sự tin yêu, gắn bó của hội viên.