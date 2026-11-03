Những chế độ ăn tăng cường sức khỏe được ưa chuộng toàn cầu

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Chế độ ăn mà người tiêu dùng lựa chọn có thể định hình xu hướng thực phẩm, và đến lượt mình, quyết định sự thành bại của cả những phân khúc trong ngành thực phẩm. Chẳng hạn, chế độ ăn thuần chay và ăn chay có thể thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm thay thế thịt, trong khi các chế độ ăn ít tinh bột như keto và paleo có thể đưa thịt và sữa lên vị trí hàng đầu.

Tất nhiên, chế độ ăn không phải là tất cả, vì không phải mọi hoạt động tiêu dùng thực phẩm đều theo một khuôn mẫu chặt chẽ. Tuy nhiên, việc tìm hiểu người tiêu dùng đang theo đuổi chế độ ăn nào có thể cho thấy bức tranh nhanh về những sản phẩm thực phẩm nhiều khả năng thành công.

CHẾ ĐỘ ĂN GIÀU PROTEIN VẪN PHỔ BIẾN

Xu hướng ăn uống giàu đạm - protein vẫn chiếm ưu thế, với protein xuất hiện trong rất nhiều nhóm thực phẩm.

"Từ khách hàng của các phòng khám tư, các nhóm tập luyện, đến cả nhóm trung niên lẫn người trẻ, đều có sự tập trung rõ rệt vào việc ưu tiên protein," bà Shavina Patel, chuyên gia tư vấn dinh dưỡng kiêm dinh dưỡng lâm sàng, cho biết.

Xu hướng ăn uống giàu đạm - protein vẫn chiếm ưu thế. Ảnh: Getty Images

Theo bà, có nhiều lý do khiến mọi người ưu tiên các chế độ ăn như vậy: từ mục tiêu thể hình và lão hóa khỏe mạnh đến kiểm soát cân nặng và duy trì khối cơ khi dùng thuốc nhóm GLP-1.

Bà Corrine Toyn, chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký hành nghề tại công ty tư vấn tiếp thị và dinh dưỡng Chickpea Marketing, cho rằng protein đã đi từ phòng tập ra đại chúng.

Tuy nhiên, xu hướng giàu protein không phải lúc nào cũng lành mạnh. Điều đó phụ thuộc vào từng người tiêu dùng và lượng protein họ ăn. "Dưới góc nhìn của một chuyên gia dinh dưỡng, dù protein là thiết yếu, nhiều hơn không phải lúc nào cũng tốt hơn," bà Patel nói. "Lời khuyên dinh dưỡng cá nhân hóa là then chốt để bảo đảm sức khỏe thận và tim mạch cũng được bảo vệ".

KETO VÀ PALEO ĐANG MẤT DẦN SỨC HÚT

Các chế độ ăn ít tinh bột như keto và paleo đang suy giảm sức hút, theo bà Karine Dussimon, Quản lý thông tin chuyên sâu toàn cầu về sức khỏe và chăm sóc sức khỏe tại Euromonitor International.

Theo công ty nghiên cứu Innova Market Insights, khoảng 11% người tiêu dùng theo chế độ ăn ít tinh bột như keto hoặc Atkins vào năm 2026, so với 12% năm 2025. "Trên thực tế, những chế độ ăn có tên gọi riêng của thập kỷ trước, như keto, paleo và Atkins, đã mất đi rất nhiều sức hút," bà Toyn nói.

Các chế độ ăn ít tinh bột như keto và paleo đang suy giảm sức hút. Ảnh: Getty Images

"Tôi vẫn thấy mọi người thử chúng, thường là để giảm cân nhanh hoặc vì điều gì đó lan truyền trên mạng xã hội. Nhưng so với năm năm trước, ít người tự nhận mình đang 'ăn keto' hơn. Những quy tắc cứng nhắc, được ăn cả hoặc không được gì, rất khó duy trì, và mọi người ngày càng thận trọng với việc cắt bỏ cả một nhóm thực phẩm".

CHẾ ĐỘ ĂN VÌ SỨC KHỎE ĐƯỜNG RUỘT ĐƯỢC ƯA CHUỘNG HƠN

Thị trường sức khỏe đường ruột đang rất thành công, với giá trị được công ty nghiên cứu thị trường Fortune Business Insights ước tính là 71,3 tỷ USD (63,7 tỷ euro).

Theo bà Patel, chế độ ăn vì sức khỏe đường ruột vẫn phổ biến. Men vi sinh (probiotic) và chất xơ prebiotic, cũng như thực phẩm lên men, kefir và sữa chua, tiếp tục có nhu cầu cao và đang ảnh hưởng mạnh đến các sản phẩm ra mắt.

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Hơn nữa, các chuyên gia dinh dưỡng ngày càng đưa men vi sinh vào kế hoạch chăm sóc khi phù hợp. Kỳ vọng đối với các sản phẩm tốt cho đường ruột đã mở rộng đáng kể trong những năm gần đây, từ chỗ chủ yếu gắn với lợi ích tiêu hóa sang bao gồm nhiều lợi ích khác.

"Trước đây, sức khỏe đường ruột thường được nghĩ đến chủ yếu như việc giúp mọi người tiêu hóa tốt hơn," bác sĩ Megan Rossi, nhà sáng lập The Gut Health Doctor, cho biết. "Hiện nay, một số người có thể cho rằng một sản phẩm tốt cho đường ruột hay men vi sinh sẽ cải thiện mọi thứ, từ nội tiết tố đến tâm trạng".

CHẾ ĐỘ ĂN THỰC VẬT CHUYỂN SANG XU HƯỚNG "ĂN CHAY LINH HOẠT"

Các chế độ ăn thuần chay thực vật nói chung vẫn phổ biến. "Các lựa chọn thực vật, như sữa, sữa chua và bữa ăn chế biến sẵn thay thế, đã trở thành mặt hàng chủ lực của siêu thị," bà Patel cho biết.

Bà giải thích rằng xu hướng ăn chay linh hoạt (flexitarian) đặc biệt phổ biến, khi nhiều người tiêu dùng chọn hạn chế lượng thịt thay vì từ bỏ hoàn toàn. "Nhiều người tiêu dùng đang áp dụng cách tiếp cận ăn chay linh hoạt, tăng lượng đậu, đậu lăng, đậu phụ, tempeh, các loại hạt và hạt giống."

Theo bà, đặc biệt là mức tiêu thụ các loại đậu và sản phẩm từ đậu nành đã tăng. "Từ góc độ dinh dưỡng, đây là cách thiết thực để tăng chất xơ và sự đa dạng thực vật nhằm hỗ trợ sức khỏe đường ruột và tim mạch, đồng thời duy trì sự cân bằng dinh dưỡng tổng thể".

Các chế độ ăn mà người tiêu dùng theo đuổi không chỉ phản ánh xu hướng, mà còn góp phần tạo ra chúng. Để sản phẩm thành công, đổi mới cần bám sát những chế độ ăn này.