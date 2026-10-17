Những cây cầu mở lối phát triển các xã vùng Bá Thước cũ

Cầu Cành Nàng, xã Bá Thước đã thi công được 8/9 nhịp.

Thời điểm này, công trình cầu BTCT thay thế cầu treo xuống cấp tại thôn Nà Khà (nay là thôn Mường Khoòng), xã Cổ Lũng đang được đơn vị thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ. Ông Giàng A Páo, Giám đốc Công ty CP Xây lắp tổng hợp Hòa Bình, đơn vị thi công cầu Nà Khà, cho biết: Sau gần 1 năm kể từ ngày khởi công (29/10/2025), phần cầu dài 52m, rộng 7m đã hoàn thành. Thi công đường giao thông hai đầu cầu, chiều dài khoảng 700m đã cơ bản hoàn thành đắp đất, chuẩn bị đổ bê tông, khối lượng thực hiện ước đạt 90%. Đơn vị phấn đấu hoàn thành, bàn giao công trình cho UBND xã Cổ Lũng trước ngày 30/11/2026.

Ông Bùi Văn Dự, trưởng thôn Mường Khoòng, cho biết: Thôn có gần 300 hộ, với 1.150 nhân khẩu và được sáp nhập từ các thôn Phìa, Long và Nà Khà.. Cầu treo Nà Khà bắc qua suối Nủa không chỉ phục vụ việc đi lại, sản xuất với hơn 3ha đất canh tác bên kia suối của người dân mà còn kết nối thôn với các thôn Hiêu, Đốc. Tuy nhiên, khi cầu treo xuống cấp, hư hỏng nặng, việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, chủ trương đầu tư cầu cứng thay thế nhận được sự đồng tình, phấn khởi của bà con. Hiện công trình đã hoàn thành phần cầu, phần đường đã cơ bản hoàn thành đất đắp nền đường nên người và phương tiện, trong đó có ô tô tải trọng nhỏ đã có thể lưu thông.

Theo ông Dự, khi công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng không chỉ giúp giao thông giữa các thôn thuận lợi, an toàn hơn mà còn có thêm điều kiện phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Gia đình chị Vi Thị Dung có 3 sào lúa bên kia suối Nủa. Chị cho biết, trước đây, mỗi khi thu hoạch lúa, nếu mùa nước cạn có thể gùi qua suối và mỗi chuyến chỉ vận chuyển được 15 - 20kg; lúc nước lớn phải đi qua cầu treo, mỗi gánh cũng chỉ được 30 - 35kg. Với năng suất từ 2 - 2,5 tạ/sào, việc vận chuyển lúa sau thu hoạch tiêu tốn nhiều thời gian, công sức. Từ khi cầu cứng được xây dựng, gia đình chị đã đầu tư mua một chiếc xe lôi để phục vụ vận chuyển phân bón và nông sản. Khi cầu hoàn thành, phương tiện có thể lưu thông thuận lợi, giúp giảm đáng kể công sức lao động.

Không chỉ phục vụ sản xuất nông nghiệp, cây cầu còn tạo điều kiện phát triển hoạt động kinh doanh. Ông Hà Xuân Y, hộ kinh doanh vật liệu xây dựng tại thôn Mường Khoòng, cho biết: Trước đây, cầu treo xuống cấp, không bảo đảm an toàn nên gia đình không thể vận chuyển vật liệu xây dựng như cát, sỏi, xi măng, sắt thép sang các thôn Hiêu, Đốc để mở rộng thị trường. Nay cầu cứng được đầu tư, khi hoàn thành sẽ giúp gia đình mở rộng địa bàn, vận chuyển vật liệu bằng ô tô, đáp ứng nhu cầu xây dựng của người dân tại các thôn Hiêu và thôn Đốc.

Tại xã Bá Thước, dự án cầu trung tâm đô thị Cành Nàng bắc qua sông Mã và đường nối đường tránh thị trấn Cành Nàng (nay là thôn Cành Nàng) đi đường tỉnh 523D, dài gần 2,84km, đang được tập trung thi công. Công trình có tổng mức đầu tư 213 tỷ đồng, khởi công năm 2023, được điều chỉnh thời gian hoàn thành trong năm 2026. Khi đưa vào sử dụng, dự án sẽ kết nối 637 hộ dân, với 2.162 nhân khẩu thôn Tân Lập (trước đây thuộc xã Tân Lập) với trung tâm xã Bá Thước.

Ông Hoàng Tuấn Anh, Trưởng Phòng Điều hành dự án Bá Thước, cho biết: Đến nay, khối lượng thực hiện ước đạt trên 80% giá trị hợp đồng xây lắp. Phần cầu đã hoàn thành 8/9 nhịp, nhịp còn lại đang được thi công đúc dầm. Đối với tuyến đường dài 1,2km một bên cầu, đơn vị đang triển khai lắp đặt hệ thống rãnh thoát nước hai bên và đắp đất K98. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11, kịp bàn giao công trình trong tháng 12/2026.

Chứng kiến cây cầu vượt sông Mã dần hình thành, ông Trương Văn Khang, hộ kinh doanh hàng tạp hóa ở thôn Tân Lập, phấn khởi cho biết, hằng tuần, ông phải đến khu vực trung tâm Cành Nàng để lấy hàng về kinh doanh. Trước đây, dù thôn có cầu Tân Lập bắc qua sông Mã nhưng cầu nằm ở cuối thôn nên mỗi lần ra trung tâm xã, ông phải đi thêm hơn 3km. Khi cầu Cành Nàng hoàn thành, khoảng cách từ nhà đến trung tâm xã sẽ rút ngắn còn khoảng 1km, giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận tiện hơn.

Đặc biệt, công trình còn tạo thuận lợi cho việc vận chuyển hàng trăm tấn mía, sắn nguyên liệu của người dân thôn Tân Lập đến các nhà máy tiêu thụ. Việc rút ngắn quãng đường từ 2 - 4km không chỉ giảm chi phí vận chuyển mà còn góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, tiêu thụ nông sản.

Ngoài cầu Nà Khà (xã Cổ Lũng) và cầu Cành Nàng (xã Bá Thước) đang được triển khai, dự kiến trong quý I/2027, hai công trình cầu cứng khác là cầu Thiết Giang (xã Thiết Ống) và cầu Mốt Đọi (xã Quý Lương) sẽ được khởi công.

Theo ông Lò Văn Hành, Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Bá Thước và ông Trương Văn Hoan, Trưởng Phòng Kinh tế UBND xã Cổ Lũng, việc đầu tư xây dựng cầu BTCT thay thế cầu treo, cầu tạm xuống cấp không chỉ bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân mà còn tạo điều kiện cho các phương tiện có tải trọng lớn lưu thông, vận chuyển hàng hóa thuận lợi. Đây là yếu tố quan trọng để khai thác tiềm năng đất đai, mở rộng sản xuất, thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế địa phương.

Có thể thấy, mỗi cây cầu được xây dựng không chỉ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông mà còn trực tiếp tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển kinh tế ở các thôn, bản. Cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, việc đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các công trình cầu sẽ tạo thêm động lực để các xã vùng Bá Thước cũ khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy giao thương, nâng cao thu nhập và từng bước cải thiện đời sống Nhân dân.